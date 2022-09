Azcón (PP) dice que el gasto por habitante en Educación en Aragón es un 7 % inferior a la media de España

Por

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, ha denunciado este jueves que Aragón, según sus datos, es la comunidad que peor paga a sus docentes, que además tienen una interinidad del cuarenta por ciento, y el gasto en Educación por habitante está un 7 % por debajo de la media del resto de comunidades.



Así lo ha detallado Azcón durante su intervención en el acto "los problemas de las familias en el inicio del curso escolar", en el que participa el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.



Según Azcón, el gasto medio por habitante en Aragón es de 4.649 euros, frente a los 4.959 de la media de España, mientras que el peso del presupuesto educativo ha bajado del 16,2 % del total al 14,8 %.



Denuncias que ha contrarrestado con lo "especialmente orgulloso" que se siente, ha asegurado, con lo acometido por el Ayuntamiento de Zaragoza, ciudad de la que es alcalde.



Han invertido, ha dicho, siete millones de euros en tres años frente a los cinco de todo el anterior mandato, van a construir una guardería pública por primera vez en diez años y van a destinar 1,3 millones de euros a sufragar parte de los gastos en guarderías privadas para las familias que no consigan entrar en una pública.



Lo que sí que ha lamentado es que el Gobierno de Aragón no haya atendido su petición de instalar placas fotovoltaicas en los colegios de Zaragoza y que haya dejado sin ejecutar 2,5 millones de euros de una partida de 4 para mejorar la eficiencia energética en los centros.



Azcón ha aprovechado para cargar contra la ministra de Educación, la aragonesa Pilar Alegría, de la que ha dicho que su cometido en el consejo de ministros es "enseñar al resto cómo insultar al presidente del PP". "No me hace gracia que se dedique a enseñar a los demás quien dice el insulto más gordo", ha enfatizado.



A su juicio, también el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, es un "alumno aventajado" de Pedro Sánchez a la hora de insultar, y le ha reclamado que cuando desde el ejecutivo autonómico contesten a este acto, o hagan "con educación".