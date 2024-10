Sánchez y Azcón acuerdan que el Fite suba en dos años de 60 a 86 millones "para seguir luchando contra la despoblación"

En la rueda de prensa posterior, Azcón ha recordado que actualmente el Fite tiene una dotación de 60 millones de euros y que, tras el acuerdo, cada gobierno aumentará su partida en 13 millones de euros, sumando un total de 86 millones de euros por edición.

"Ha nacido un fruto" de la reunión en La Moncloa, ha señalado el jefe del Ejecutivo aragonés, quien ha considerado que subir el Fite era "una reivindicación justa" y que el Gobierno de España no tiene "otra alternativa que llegar a un acuerdo con la Comunidad". Esta medida está recogida en el documento que el Gobierno de Aragón envió a La Moncloa para preparar la reunión y se elaboró después de que Azcón se reuniera con todos los partidos representados en las Cortes de Aragón.

Jorge Azcón ha observado que el Ejecutivo central ha decidido duplicar el Fondo de Compensación Interterritorial, del que Aragón no forma parte "por razones históricas" y porque, a causa de la despoblación, el PIB de la Comunidad está por encima del 75 por ciento del PIB nacional, lo que la excluye, de forma que "hace muchos años se creó el Fite para paliar una injusticia" y ahora "no tenía ningún sentido que se duplicara el Fondo de Compensación Interterritorial y el Fite siguiera congelado desde 2006".

También ha dicho que tomar una decisión distinta "no hubiera sido tratar a Teruel con igualdad, sino que hubiera sido una profunda injusticia, un grave error", insistiendo en que el Fite se sube para hacer "justicia" con la provincia de Teruel.



La portavoz del grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha estimado como "provechosa" la reunión que este jueves han mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, al que cree que "le sienta bien ir a La Moncloa". Pérez también ha destacado que el anuncio del aumento de la partida destinada al Fite es una "grandísima noticia" que se suma a los recientes anuncios del Ejecutivo central referidos a la Comunidad que demuestran a su entender "el compromiso del Gobierno de España con Aragón".

La portavoz de los socialistas en el Parlamento aragonés ha aludido a los 133 millones de euros del Perte para Stellantis, la flexibilización de la normativa de la PAC atendiendo reivindicaciones del campo aragonés, la ayuda de más de 7 millones de euros al transporte de la ciudad de Zaragoza "haciendo una excepción para que los zaragozanos no salieran perjudicados por una ineficacia del PP".

Por ello, ha sostenido que, "mal que le pese al señor Azcón y aunque sea incapaz de reconocerlo, el Gobierno de España sale al rescate del Gobierno de Aragón".

La portavoz haz visto a Azcón "imbuido en un halo de buenismo, apelando al consenso, a la mesura". Una actitud que le ha llevado a considerar que "le sienta bien" acudir a la Moncloa porque esa actitud "contrasta mucho" con cómo ejerce su liderazgo en la comunidad.

Pese a ello, le ha achacado muestras de "su condición hiperbólica" cuando se ha referido a las grandes inversiones, "algo que le hace poco creíble", y también "en su frustración", por creer que Sánchez debía resolver en una semana todos los asuntos contenidos en el documento enviado". Una exigencia de celeridad que choca con la "eternización" de problemas como la atención sanitaria en Aragón o la situación de la escuela de Caneto.

Mayte Pérez ha mostrado su satisfacción por el incremento de la partida del Fite, aunque ha advertido que el Fondo "tiene que tener proyectos, tienen que ejecutarse", aludiendo a la época de Luisa Fernanda Rudi, "cuando su gobierno dejó de ejecutar casi 50 millones de euros de los fondos de inversiones de aquellos años y tuvimos que imputarlos en los años posteriores gracias, por cierto, a un acuerdo con el gobierno de España que nos permitió ir imputándolo en otro tipo de gastos", ha rememorado.

También ha criticado el carácter "soberbio" de Azcón, que ha manifestado la "debilidad" del Gobierno de Sánchez para aprobar los presupuestos, "pero evita hablar de la suya porque cómo va a aprobar los presupuestos de la Comunidad autónoma si está en minoría palmaria en el Parlamento?", se ha preguntado.



Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, ha lamentado que la reunión en Moncloa únicamente haya tenido "un fruto", el aumento Fite.



Ledesma ha incidido en rueda de prensa que hace unos días se envió a Pedro Sánchez un documento extenso con los puntos y las reclamaciones que tenía Aragón, tras una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios, que también transmitieron sus reclamaciones.



"Todo lo que sea mejorar la financiación de Aragón siempre será bienvenido", ha defendido el portavoz popular quien ha insistido en que lo importante es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "conozca lo más a fondo posible las necesidades de Aragón para atenderlas".



Ledesma ha atacado a la portavoz socialista, Mayte Pérez, porque considera que conoce esas reclamaciones y en su comparecencia media hora antes "ha preferido olvidarse de las reclamaciones y de las necesidades de Aragón y salir a erigirse en defensora de la postura de Pedro Sánchez".



"Desconocemos exactamente qué es lo que ha pasado entre la semana pasada, la actitud positiva y constructiva y en defensa de los intereses de Aragón que tuvo la semana pasada la señora Pérez, y su rueda de prensa de esta mañana", ha afirmado.



Según Ledesma, el objetivo de la reunión entre Sánchez y Azcón era que el presidente del Gobierno "se comprometa con Aragón, conozca los problemas más acuciantes que tenemos en nuestra Comunidad y lograr que se comprometa más con Aragón para sacarlos adelante".A su vez, el portavoz deen las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha opinado que el "supuesto logro" que supone aumentar el Fite hasta los 86 millones es "muy poco" y solo responde a la actualización del Índice de Precios de Consumo (IPC), algo que no se hacía desde 2006.

"Lo conseguido es muy poco, no es para echar cohetes. Se pasa de los 60 millones de euros actuales del Fite a los 86. Lo que no se hace es duplicar la cuantía, igual que se duplica el Fondo de Compensación Interterritorial, que es lo que pide Teruel Existe", ha expresado Guitarte.

Por otro lado, ha celebrado que el término "despoblación", sobre el que desde Aragón-Teruel Existe "llevamos años insistiendo, resuene en la conversación política de Madrid, después de los años de negacionismo practicado por el PSOE" durante la Presidencia del socialista Javier Lambán.

Guitarte ha señalado una "evidente contradicción" entre las declaraciones de Jorge Azcón al afirmar que es el "año de la prosperidad" en Aragón con una inversión de 35.000 millones y sostener que, al mismo tiempo, existen problemas "con una despoblación que no consigue atajar". En este sentido, ha aconsejado al presidente autonómico: "Atájela con esa inmensa prosperidad que dice tener".

El portavoz parlamentario de Aragón-Teruel Existe se ha preguntado si Azcón y Sánchez se olvidan "otra vez" de las ayudas al funcionamiento empresarial después de lo que ha costado su implantación, porque han hablado de despoblación "pero sin concretar los fondos".

"El Gobierno de Aragón no pone ni un euro en la ayudas al funcionamiento y Pedro Sánchez ni acusa la petición", ha lamentado Guitarte. Asimismo, ha afeado a Azcón que hable de prosperidad de Aragón "cuando en realidad habla de Zaragoza, que es donde se concentran las inversiones".



CHA ha valorado el único anuncio positivo de esta reunión que ha sido el compromiso del incremento de las ayudas Fite, que debería tener el correspondiente compromiso presupuestario correspondiente en 2025, para no quedarse en un mero anuncio propagandístico más. Y Soro ha recordado también que está todavía pendiente la cuestión del incremento de las ayudas al funcionamiento de las empresas para Teruel.



“La reunión con Sánchez era justo el momento de exigir respeto a la relación bilateral que nos garantiza el Estatuto en materia de financiación. No habrá otro momento mejor, pero Azcón, como siempre, ha preferido ser dócil a Génova, no sea que incomode a Feijóo”, ha afirmado en una nota de prensa José Luis Soro, Portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, la reunión que hoy han mantenido en Moncloa el Presidente del Gobierno de España con el Presidente del Gobierno de Aragón.



“Ha hecho dejación de sus obligaciones como Presidente: es el primero que tiene que cumplir y hacer cumplir nuestro Estatuto. Pero, una vez más, viajó a Madrid como Presidente del PP de Aragón. No ha estado a la altura. Nos ha decepcionado profundamente, al limitarse a seguir el guion de la derecha española, a gobernar como si Aragón fuera una extensión de Madrid. Pero somos mucho más, somos un pueblo con derechos y con identidad propia”, ha afirmado Soro.



Soro ha hecho referencia a la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno de Aragón, el pasado uno de octubre, con motivo de la ronda de encuentros para conocer las propuestas de los distintos partidos ante esta visita, en la que se le reclamó, por parte de CHA, que exigiera que se cumplieran las previsiones de nuestro Estatuto de Autonomía.



El portavoz de la Agrupación Parlamentaria PAR-Grupo Mixto, Alberto Izquierdo, ha calificado de “bueno, pero poco” el incremento de 26 millones en dos años del Fite que ha sido pactado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el de España, Pedro Sánchez, en la reunión que han mantenido en La Moncloa.



“El incremento del Fite hasta los 86 millones de euros es una buena noticia, pero desde el PAR esperábamos que se llegara hasta los 120 millones de euros, que se duplicara la partida actual”, ha criticado. “¿Por qué el Fondo de Compensación Interterritorial pasa de 400 a 800 millones de euros y el Fite no pasa de 60 a 120 como proponía el PAR? ¿Por qué el incremento es en dos años?”, se ha preguntado.



“Yo creo que el presidente del Gobierno de España ha sido injusto con Aragón y que el Gobierno de nuestra Comunidad tiene que ser valiente y decir que va a poner el doble de la parte que le corresponde”, ha asegurado Izquierdo.



Respecto al resto de los asuntos tratados, relatados por Jorge Azcón en rueda de prensa, Alberto Izquierdo ha manifestado sentir “cierta decepción” porque, ha añadido, “todos los grupos parlamentarios hemos trabajado para hacer aportaciones” al listado de reivindicaciones aragonesas.



“No hemos sabido nada sobre el proyecto de la red de cercanías para la ciudad de Zaragoza, no sabemos nada sobre el impulso al aeropuerto de Huesca, tampoco de las conexiones transfronterizas ni de las obras del Pacto del Agua”, se ha lamentado.