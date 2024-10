Azcón está abierto a un incremento del Fite por encima del doble de su financiación actual

El presidente aragonés, Jorge Azcón, aseguró este viernes que el Gobierno de Aragón está abierto a un incremento del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) por encima del doble de su financiación actual, y que está dispuesto a corresponder con la misma cuantía que aporte el Estado. Aclaró que no va a llevar a Moncloa una propuesta de mínimos, si bien incidió en que el Ejecutivo central ha anunciado que duplicará el Fondo de Compensación Interterritorial, que es por lo que se creó el fondo especial turolense al quedar la provincia excluida del mismo hace más de treinta años. Las ayudas al funcionamiento empresarial y las infraestructuras históricas de la provincia son otros asuntos que planteará Azcón al presidente de España, Pedro Sánchez, en la reunión que mantendrán el próximo 10 de octubre en la Moncloa.

Azcón manifestó que no llevará una propuesta de mínimos y que está abierto a un incremento del Fite incluso superior a la duplicación del mismo, que es de lo que se venía hablando en los últimos tiempos. Argumentó, durante una rueda de prensa para dar a conocer la relación de asuntos que llevará a la reunión con Sánchez, que el Ejecutivo aragonés está dispuesto a corresponder con la misma cantidad que aporte el Estado, ya que este fondo se financia a partes iguales entre las Administraciones central y autonómica.

El presidente aragonés recalcó que no piensa plantear unos mínimos y dio a entender que si el Gobierno central está dispuesto a aportar incluso más del doble con que está dotado el Fite en la actualidad, el Ejecutivo aragonés aportará la misma cantidad ya que la financiación debe ser igual por parte de la Comunidad Autónoma.

Actualmente el fondo está dotado con 60 millones de euros al año, de los cuales 30 aporta el Estado y otros tantos la Comunidad Autónoma. En el documento que ha remitido el Pignatelli al presidente del Gobierno central, con los asuntos a tratar el día 11, se insta a incrementar el Fite como uno de los instrumentos para la lucha contra la despoblación con que cuenta la provincia.

Jorge Azcón presentó este documento de 108 páginas en el que se detallan las demandas de Aragón, si bien reconoció que en la hora que suelen durar las reuniones de Sánchez con los presidentes autonómicos, difícilmente podrá llegarse a tal grado de detalle. Por eso aseguró que había querido facilitar la relación de asuntos para que previamente los pudiera conocer con exactitud el presidente del Gobierno central.

De las palabras de Azcón se deduce que Aragón no aceptaría un incremento del Fite por debajo del doble de la actual cuantía, si bien tampoco va a fijar un mínimo y está dispuesto por parte de la Comunidad Autónoma a asumir el aumento por encima de esa cantidad para corresponder con la misma cuantía que ponga el Estado.

El argumentario está claro. El Fite se creó para compensar a Teruel por su exclusión del Fondo de Compensación Interterritorial en 1990. Desde entonces se ha incrementado en dos ocasiones, la última de ellas en 2006 cuando se estableció la cantidad actual: 30 millones por parte del Estado y una aportación similar por el Gobierno de Aragón.

Azcón argumentó que hay que actualizar esa partida tras dos décadas sin haberse modificado, y que puesto que ahora el Estado ha anunciado la duplicación del Fondo de Compensación Interterritorial para “tratar de minimizar las desigualdades en el territorio”, sería “incomprensible” que en el caso de Aragón dejará “congelado” el Fite y no lo incrementase.

Misma cantidad

Al ser un fondo cofinanciado al 50%, el presidente aragonés dijo que todo el dinero que el Gobierno de España esté dispuesto a poner, lo pondrá también el de Aragón en sus presupuestos. A preguntas de la prensa, reiteró que la Comunidad Autónoma aportará la misma cantidad que le corresponda de acuerdo con el incremento que asuma el Estado.

El presidente aragonés argumentó que no sería una estrategia acertada “partir de unos mínimos”, sino mirar hacia “unos máximos”. Recalcó que en el contexto actual “el Fite tiene que aumentar sus partidas” y consideró que “va a ser muy difícil que el presidente del Gobierno diga no a eso, porque en la medida que ha duplicado el Fondo de Compensación Interterritorial, que tiene esencialmente los mismos fines que el Fondo de Inversiones de Teruel”, no tendría sentido que a otros territorios se les duplicase la cuantía y que con la provincia turolense no se hiciese.

Otro aspecto relacionado con la lucha contra la despoblación en el que incidirá el presidente aragonés serán las ayudas al funcionamiento empresarial, que autorizó la Comisión Europea para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria con un máximo del 20% de los costes laborales, cuando el Estado está aplicando apenas un 1%.

En el documento remitido a la Moncloa se recuerda que esta es una medida “fundamental” para poder “incrementar la competitividad” de las empresas ubicadas en estos territorios, que debido a su baja densidad demográfica no están en las mismas condiciones que el resto. Una medida así favorecerá la permanencia o implantación de otras nuevas empresas, pero siempre y cuando las ayudas se den de acuerdo con ese máximo del 20% autorizado por Europa.

Azcón recordó que esas ayudas las aplica la Seguridad Social, que es competencia de la Administración General del Estado, y que por tanto es el Gobierno central quien debe asumirlo.

Dentro de la relación de asuntos que llevará el presidente a la Moncloa, tras la ronda de contacto que ha mantenido en las últimos días con todos los grupos políticos en las Cortes de Aragón, figuran infraestructuras históricas, entre ellas el impulso al Corredor Cantábrico-Mediterráneo, así como a la A-68 y el desbloqueo de las autovías A-25 y A-40 en el caso de la provincia de Teruel.

También se refirió en el caso turolense a que pondrá sobre la mesa las actuaciones hidráulicas en el río Matarraña y la elevación de las aguas del Ebro a Andorra. Otro asunto que afecta a la provincia es el mapa concesional del transporte estatal, sobre el que Azcón pedirá a Sánchez que se revierta la supresión de paradas que quiere hacer el Ministerio.

Criterios de reequilibrio

Azcón pondrá sobre la mesa el próximo viernes algo que han reivindicado todos los presidentes aragoneses al Gobierno central, pero sobre lo que el Estado ha hecho caso omiso hasta ahora, como es el cumplimiento de la Disposición adicional sexta del Estatuto de Autonomía para que se puedan ejecutar las inversiones en infraestructuras atendiendo a criterios como el problema de la despoblación.

El presidente aragonés recordó que el Estatuto establece que para fijar las inversiones del Estado en Aragón, “se ponderarán con carácter prioritario la superficie, la orografía, la condición de comunidad fronteriza, y se incorporarán criterios de equilibrio a favor de las zonas más despobladas”.

Azcón añadió que en esa misma línea instará al presidente del Gobierno central a que “recupere el grupo de trabajo que estudiaba las necesidades de inversión del Estado en Aragón en materia de infraestructuras”.

Al detallar previamente todos los planteamientos que se hacen al Estado en el documento presentado este viernes y remitido a la Moncloa, Azcón dijo que pretende obtener “respuestas para asuntos que son urgentes y trascendentales para Aragón”. Son demandas que están recogidas en ocho bloques debidamente especificadas, y en las que se plantea también un incremento de la financiación autonómica que tenga en cuenta las “peculiaridades” de Aragón.