“Invertir de forma inteligente los 88 millones del Fondo de Transición Justa es un reto muy importante”

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, asegura que invertir de “forma inteligente” el Fondo de Transición Justa de 88 millones de euros es “un reto muy importante” para Teruel. Lo presentó en una semana muy intensa políticamente en España que coincidió con la celebración del acto institucional del Día de Aragón en la capital turolense el pasado lunes, el día que se realizó esta entrevista. En ese momento ya advirtió que los resultados de las elecciones vascas eran “preocupantes” por el incremento del independentismo, y días después, tras el anuncio de Pedro Sánchez, aseguró que el presidente de España lo único que buscaba era “desviar la atención de los verdaderos problemas” que tiene él mismo y el Partido Socialista. Azcón considera que en los nueve primeros meses de su Gobierno se están impulsando proyectos importantes para Teruel, con hitos como haber multiplicado por seis el Fondo de Cohesión Territorial, y reclama al Estado central compromisos similares.

-¿En qué cree que ha mejorado la situación de Teruel en los nueve meses que lleva ya al frente del Gobierno?

-Tenemos proyectos que son muy importantes en las distintas facetas que le importan a Teruel. Creo que tenemos que apostar por esos estudios universitarios de Medicina, esos recursos del 20% al funcionamiento de las empresas, las estaciones de esquí y sobre todo por ese Fondo de Transición Justa. Hemos incrementado el Fondo de Cohesión Territorial desde los 3 hasta los 18 millones de euros y tenemos en este momento proyectos y partidas presupuestarias para conseguir que mejore la situación de Teruel.

-¿Espera que sean suficientes las medidas para atraer médicos a las zonas rurales, uno de los mayores problemas que tiene ahora el territorio?

-El problema afecta a toda España. Faltan médicos y faltan enfermeras. Por eso es tan importante que apostemos por esa Facultad de Medicina en Teruel. Respecto a las plazas de Médico de Familia en el territorio, es muy importante la apuesta que hemos hecho para que se mejoren las condiciones económicas y laborales que afectan a esos médicos. Primar salarialmente esas plazas de difícil cobertura con 10.000 euros es muy interesante, pero no la única. Mejorar los contratos que se hacían hasta ahora, ayudarles para que puedan encontrar una vivienda o colegios para sus hijos contribuye a que esas plazas sean más atractivas y esperamos que fructifiquen.

-¿Cree que los estudios de Medicina en Teruel serán al final una realidad, porque no sólo depende del Gobierno?

-Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Hemos creado ese grupo de trabajo y me gustaría que de forma inminente empiece a trabajar. La apuesta por una nueva Facultad de Medicina en Teruel es estratégica.

-¿Cómo piensan luchar contra la despoblación?

-Con algo inmediato, que son partidas presupuestarias. Es muy importante que ese Fondo de Cohesión se multiplique desde los 3 hasta los 18 millones de euros y apostar por la vivienda, sobre todo en aquellos municipios que tienen muy pocos habitantes. El plan Más Vivienda de Aragón, en el que en global se van a invertir 300 millones de euros en la Comunidad Autónoma, tiene una línea específica muy importante que es apostar por la vivienda en rehabilitación en municipios pequeños. Solo en ellos se van a invertir más de 50 millones de euros que va a significar la posibilidad de rehabilitar más de 900 viviendas. Si no damos posibilidad a que la gente tenga casa para vivir en el territorio, lo demás es impensable. Por eso las primeras medidas, cuando se había hecho muy, muy poco en el pasado, por no decir nada, se han puesto en marcha ahora.

-¿Está de acuerdo con que algunas subvenciones del Fondo de Cohesión se adjudiquen de forma directa y no por concurrencia competitiva como anunció el vicepresidente?

-Hay situaciones que pueden requerir una atención específica con situaciones concretas en las que poder ayudar es más de justicia que hacerles que tengan que competir y que otros les puedan ganar.

-¿Cuándo se conocerán los contenidos del Centro de Estudios Demográficos y para qué va a servir?

-Me consta que el vicepresidente está trabajando en ello, pero yo creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con que las partidas presupuestarias se inviertan bien, que se apueste por proyectos que signifiquen buenas prácticas, que se pueda apostar porque realmente lo que necesita el territorio sea lo que se le ofrezca y porque en definitiva la eficiencia y la eficacia sea una parte fundamental en la que se invierte en la provincia de Teruel. Estudiar bien cuáles son las medidas que se implantan es absolutamente necesaria para que eso tenga éxito y eso es lo que yo quiero con el vicepresidente del gobierno que sea ese centro de estudios.

-Le pidió a la vicepresidenta y ministra de Reto Demográfico que aplique al máximo las ayudas al funcionamiento de las empresas, ¿vio predisposición a que eso pueda mejorar?

-Pues me hubiera gustado que hubiera habido más receptividad. Pero no solamente le pedí esas ayudas del 20%, sino que le pedí justicia también para lo que son las ayudas para la despoblación que se dan desde el Ministerio. Tiene poco sentido que haya ayudas para la despoblación en comunidades autónomas como el País Vasco, Cataluña o la Comunidad de Madrid. Sus problemas no son comparables con los de Teruel y creo que podrían repartirse de una forma mucho más justa atendiendo a las necesidades. Sobre las ayudas de funcionamiento le dije que serían un punto de inflexión para la provincia de Teruel y conseguí arrancarle una evaluación. Por lo menos que hagan los estudios necesarios que demuestren que el 1% que se está aplicando sirve prácticamente para nada.

-Días después en el Senado dijo que el Estado no podía asumirlo todo e instó a que se involucrasen también las comunidades autónomas. ¿Qué le pareció esa salida?

-Desconocimiento. A mí en la reunión no me dijo absolutamente nada y creo que lo que demostró la vicepresidenta es que desconoce la realidad del mundo rural. Nosotros hemos incrementado el Fondo de Cohesión de 3 a 18 millones, y ojalá el Gobierno de España hiciera lo mismo y multiplicara por seis las ayudas que se destinan a los territorios despoblados.

-¿Estaría dispuesto el Gobierno de Aragón a contribuir a las ayudas del 20% tal como planteó la vicepresidenta o cree que no le corresponde a la Comunidad Autónoma?

-Todo el mundo tiene que empujar y el Gobierno de Aragón está dispuesto a empujar. Hay medidas que creo que son absolutamente justas. Por ejemplo, creo que el Fondo de Inversiones de Teruel debería incrementarse conforme al IPC de cada año. Son aportaciones del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón y nosotros por supuesto que arrimaríamos el hombro.

-¿Lo van a plantear para los próximos presupuestos?

-El problema es que el Gobierno de España cuando trata de aprobar unos presupuestos se preocupa más de su propia supervivencia que de los problemas que pueda tener la provincia de Teruel. Si hay un presupuesto y de verdad consiguen la estabilidad que necesitan, por supuesto que el Gobierno de Aragón lo planteará. Nosotros con lo que es el Fondo de Cohesión ya hemos avanzado mucho más de lo que ha avanzado el Gobierno de España.

-¿Cree que el Plan de 130 medidas frente el reto demográfico ha repercutido en Teruel?

-Pues a la vista está que muy, muy poco. Creo que la medida estrella de ese plan eran el 20% de las ayudas al funcionamiento y el 1% no ha servido para nada. Así que de todo lo demás creo que el balance es muy negativo.

-En el balance el Estado destaca el convenio de transición justa de Andorra, ¿habló de él con la vicepresidenta?

-Hablamos de que el convenio debería tener una aplicación mucho más rápida de lo que lo está teniendo hasta ahora. Pero hay una parte muy importante que son los Fondos de Transición Justa que hemos puesto en funcionamiento ahora y estamos hablando de 88 millones de euros que se van a convertir en 190 millones de euros. Son fondos que financian al 50% y que para este año 2024 serán 31 millones de euros. Creo que invertir ese dinero de una forma inteligente es un reto muy importante que tenemos para los próximos meses.

-Un informe de expertos elaborado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales adscrito al Ministerio de la Presidencia considera fundamentales las infraestructuras de comunicación para hacer frente a la despoblación, pero los gobiernos centrales han tenido atascadas las de la provincia. ¿Cómo se puede cambiar esa tendencia?

-Nos encontramos que cuando el Gobierno de España toma una decisión como la A-25 lo convierte en una vía de tres carriles, en lugar de la autovía que prometió y a la que se comprometió. El Gobierno de España dice una cosa, pero luego los hechos confirman que no cree en las políticas contra la despoblación y que no cree en la provincia de Teruel.

-¿Podrá afrontar Aragón el plan España 30 minutos para acercar los servicios a toda la población viva donde viva? Sin infraestructuras ni financiación va a ser complicado.

-Esa pregunta hay que hacérsela al Gobierno de España.

-Pero las Comunidades Autónomas tienen la mayor parte de competencias.

-Ya, ya, pero lo que el Gobierno de España no puede hacer es aprobar medidas sin que tengan la dotación presupuestaria correspondiente. El Estado tiene que aprobar medidas y debe darnos a los gobiernos las partidas presupuestarias que permitan que se pongan en funcionamiento. Si no, se convierten en simples fotos y en simple marketing. Yo creo que es una muy buena idea que no haya servicios que estén a más de 30 minutos de cualquier habitante. Pero la pregunta es qué partida de los Presupuestos Generales del Estado va a estar vinculada a que eso se convierta en realidad para que no sea solamente una foto.

-Eso debería verse en la Conferencia de Presidentes.

-Hace mucho que hemos pedido una Conferencia de Presidentes. El drama de eso es que a día de hoy hay unos pocos que quieren marcar las reglas de cómo se reparte el dinero de todos. El problema fundamental es que Pedro Sánchez depende de fuerzas independentistas que no tienen los problemas de despoblación que tiene Aragón. Y mucho me temo que Sánchez va a preocuparse más de conseguir los siete votos que le faltan para estar en la Moncloa que de problemas reales que tienen territorios como Teruel.

-¿Si no hay más financiación autonómica, cómo se cubrirá el mayor coste de los servicios ?

-El Gobierno de Aragón va a seguir apostando con su presupuesto, pero evidentemente las reivindicaciones ante el Gobierno central tampoco van a parar.

-¿De dónde saldrá el dinero?

-Pues de momento haciendo un esfuerzo muy importante como estamos haciendo con hechos. Yo espero que la situación económica de Aragón vaya a mejorar. Hemos anunciado más de 10.000 millones de euros de inversión, que son riqueza, puestos de trabajo y prosperidad, que es con lo único que conseguimos que se paguen impuestos a través de los cuales prestamos servicios públicos de calidad.

-¿De esas inversiones cuántas afectan a Teruel?

-Hay proyectos muy importantes que están relacionados con el Nudo Mudéjar. Hay proyectos como el Catalina que tiene que ver con la generación de hidrógeno verde que significan cientos de millones de euros de inversión y que estoy convencido de que se van a convertir en realidad dentro de muy poco.

-¿Cómo va a afrontar la situación del medio rural y el sector primario?

-Cuando los agricultores y los ganaderos se manifiestan no lo hacen por gusto, sino porque necesitan las ayudas. El Gobierno de Aragón en su primer presupuesto, cuando yo he sido presidente, ha incrementado las ayudas al campo desde los 40 hasta los 57 millones de euros; más de un 30% de incremento.

-La oposición les critica que no haya ayudas directas.

-Pero es que la oposición no sabe lo que dice, porque hay ayudas directas y se están incrementando en partidas presupuestarias. Este año, gracias a las ayudas que ha dado el Gobierno de Aragón, vamos a ser récord en lo que es la financiación que da el ICO al campo, con mucha diferencia de toda España. 160 millones de euros van a venir a nuestra Comunidad Autónoma gracias a las ayudas directas que el Gobierno de Aragón da a la financiación.

-¿Cuándo estará el nuevo Plan Energético de Aragón?

-Va a haber grandes oportunidades a aquellos territorios que tenemos viento y sol, pero es verdad que entraña riesgos y que durante los últimos años no se ha hecho una planificación adecuada en la implantación de las energías renovables en Aragón y en concreto en Teruel. Por eso queremos que en el año 2025 ese plan vea la luz, queremos que ese año haya un plan de ordenación de energías renovables para que podamos seguir impulsando parques y lo hagamos en aquellos sitios en los que no generan otro tipo de problemas.

-¿No es poco que solo el 15% del impuesto a las renovables vaya a la despoblación?

-Hay que tener un equilibrio en el que haya una fiscalidad adecuada que no desincentive la inversión, que a su vez genere energía y nos haga atractivos para atraer industria, y a que una parte de esos ingresos sean destinados al territorio. Pero yo creo que va a ser más del 15%.

-¿Qué tipo de iniciativas se van a impulsar con los 88 millones del Fondo de Transición Justa presentados esta semana?

-Van a depender mucho de los proyectos que se presenten. Esos fondos están destinados a objetivos de prosperidad, que me parece que son muy importantes en la sociedad en la que vivimos. Yo creo que lo que tiene que ver con la digitalización, con hacer las empresas más competitivas, fundamentalmente desde el punto de vista de los consumos energéticos, de la eficiencia energética, o las necesidades de mejorar educación, formación o infraestructuras van a ser objetivos de esos fondos que son absolutamente prioritarios.

-¿Qué va a pasar con el Museo de la Guerra tras la derogación de la Ley de Memoria y con las exhumaciones, donde hay mensajes contradictorios entre ustedes y sus socios de gobierno?

-Yo no he oído a mi socio de gobierno decir que no va a haber exhumaciones. Es más, los hechos son incontestables, se han incrementado en un 10% los fondos que el Gobierno de Aragón destina a las exhumaciones. El Museo de la Guerra Civil se licitó en el 2023 y se han retrasado las obras en tres meses. Hablamos de 3 millones de euros y hay que esperar a que se acabe para que haya un proyecto museístico y siga adelante.

-¿Están a gusto con Vox, porque las broncas al Gobierno casi siempre las generan ellos?

-Bueno, siempre hay discrepancias entre los distintos partidos políticos y es evidente que el PP y Vox lo hacen en determinados temas, pero hay algo que nos une, que es un pacto de gobierno para mejorar la calidad de vida de los aragoneses. Hay que diferenciar las ideas que defiende cada partido de lo que son las decisiones de gobierno y estas lo que buscan es solucionar problemas, no crearlos.

-La oposición le reclama más diálogo, ¿qué les pide usted?

-Pues me gustaría que estuvieran dispuestos a ayudar más a Aragón y a preocuparse menos de sus intereses. Lo acabamos de ver ahora con los problemas del agua. Sería importante que los dos grandes partidos en Aragón hiciéramos un frente común para defender el agua de los aragoneses, pero al PSOE lo veo más interesado en sus problemas o en cuestiones políticas.

-¿Comparte la frase de Feijóo cuando dijo que la clase política es la peor de los últimos 45 años, incluido el PP?

-Creo que hay que ser autocríticos y me gustaría que la clase política tuviera objetivos con mayor altura de miras de los que tiene en la actualidad.

-Hay excesiva crispación política.

-Es que nunca se habían cuestionado los valores de nuestra Constitución y nuestra democracia como se cuestionan en la actualidad por el Gobierno de España. En cada momento el Gobierno democrático de nuestro país luchaba con quien atacaba a la Constitución y ahora son socios de gobierno de Pedro Sánchez y eso evidentemente genera mucha crispación.

-¿Cuál es la salida?

-Que haya un cambio de gobierno. Es evidente que Pedro Sánchez piensa en él. Se desdice de todo lo que dijo que no iba a hacer, desde los indultos a la modificación del Código Penal o ahora la amnistía, porque está dispuesto a pagar un precio para seguir estando en el poder a costa de todos los españoles. El Partido Socialista ha roto todos los límites, ha roto todas las líneas con un único objetivo, que Pedro Sánchez siga durmiendo en la Moncloa. Ese es el problema.

-¿Qué futuro le ve a Teruel?

-Yo soy optimista porque creo que hay motivos para serlo. Porque creo que tenemos que trabajar las oportunidades que tenemos, que creo que son muchas. Estoy convencido de que desde el Gobierno lo vamos a hacer y que la sociedad aragonesa y que la sociedad turolense va a esforzarse como lo hemos hecho siempre y como nos caracteriza para que entre todos consigamos un futuro mejor.