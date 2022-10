Sánchez no aclara en Soria las dudas sobre el alcance de las ayudas al funcionamiento

Por

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no aportó este sábado novedad alguna sobre la aplicación final de las ayudas al funcionamiento para las empresas de Teruel, Soria y Cuenca durante su visita a la capital soriana, donde solo hizo una referencia de unos segundos a esta “apuesta” que los socialistas van a “cumplir”.



En un mitin del PSOE en el paseo del Espolón de Soria, Sánchez se refirió a los proyectos de desconcentración administrativa de su Gobierno, que pretenden “hacer país, hacer nación”, con la idea de “contar con todos y cada uno de los territorios de la nación y sobre todo con aquellos que más necesitan del apoyo de sus instituciones públicas”. En esta línea, añadió, se plantean “ahora las ayudas al funcionamiento, para Soria, Teruel y Cuenca. Esa es una de las apuestas que hemos hecho los socialistas y que hemos vuelto a cumplir”.



Esta fue la única mención a la fiscalidad diferenciada que realizó Pedro Sánchez durante su visita a Soria. Y fue un comentario tan tenue que ni siquiera se mencionaba en la nota de prensa que difundió el PSOE tras el acto político, centrada fundamentalmente en las medidas sobre

pensiones, empleo y precios de la energía.



A Sánchez le precedió en la palabra el líder socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, quien aplaudió “la fiscalidad diferenciada” que tendrán los sorianos “gracias a los socialistas” y no “a los de las pancartas y las banderas”, en referencia al partido Soria Ya, sobre quienes apuntó también que si dicen que “no son de derechas ni de izquierdas” seguramente es que son de derechas, “como pasó con Ciudadanos”.



En su cuenta de Twitter, el presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, dijo del presidente del Gobierno que “se va de #Soria como vino: despreciando a esta tierra y al conjunto de #CastillayLeón”



“Seguiremos exigiéndole un modelo de financiación autonómica justo y ampliar la fiscalidad diferenciada para Soria hasta lo que permite #Europa y pedimos Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León”, dijo.



Por su parte, Sánchez pidió al PP en el mitin que dé una respuesta clara sobre si apoya la solución ibérica de topar el precio del gas para limitar la inflación energética, así como para otras de sus últimas propuestas, como subir las pensiones y el salario mínimo según el IPC.



Sánchez subrayó que en “tiempos de miedo e incertidumbre” los responsables políticos tienen “la obligación de dar certezas”, por lo que instó a los populares a aclarar si apoya topar el precio del gas, revalorizar las pensiones y el salario mínimo, y aumentar gravámenes a grandes energéticas, bancos y fortunas.



Sí lo defienden los socialistas, “mientras otros no sabemos qué piensan, porque no se posicionan, en esa ambigüedad calculada”, añadió el secretario general del PSOE, quien, no obstante, ha concluyó: “A estas alturas de la historia, ya sabemos muy bien qué piensa el Partido Popular y qué intereses defiende y qué intereses no defiende, que son los de la mayoría social de este país”.



El tope al precio del gas aprobado en mayo ha permitido un ahorro a los consumidores españoles de 2.900 millones de euros, señaló Sánchez, y resaltó que el precio que se paga ahora es el 35 % inferior al de Francia y el 50 % inferior al de Alemania.



Deseó mayor autonomía energética para España tras repasar que la capacidad instalada eólica se ha multiplicado por 12 desde que él gobierna, en los últimos cuatro años; y la fotovoltaica por 142 y el autoconsumo energético por 410.



Sánchez defendió la sostenibilidad del sistema de pensiones, cuyo mantenimiento se sitúa en el 12 % del PIB en España, frente al 14 % en Portugal y el 16 % en otros países europeos, por lo que las advertencias contra el Pacto de Toledo surgen “de la derecha política, económica y mediática que quieren convertir en mercancía lo que es un derecho”.



Cuando en 2020 fue debatida la recomendación segunda del Pacto de Toledo, la que afecta a su revalorización según el IPC, solo Vox votó en contra, recordó Sánchez, para preguntarse a continuación si el PP ahora está cambiando de posición, pues “no habla claro, es ambiguo”.



El presidente del Gobierno remarcó que las pensiones pueden subir conforme al IPC e incluso volver a llenar la hucha para su futuro gracias a la reforma laboral, que ha permitido que el 80 % del empleo sea ahora fijo y que lo sea el 40 % de los contratos que se firman. “La dignidad laboral y salarial también llena la hucha de las pensiones y garantiza la revalorización de las pensiones”, dijo.



Frente a la inflación, recordó que el Gobierno ha aprobado desde junio diez paquetes de medidas con los que han desplegado 35.000 millones de euros.



Y frente a quienes defienden bajadas de impuestos para que el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos, apuntó que un trasplante de corazón cuesta unos 90.400 euros y que un año de educación de un escolar sale por 6.000 euros y de un universitario por unos 9.000 euros.

“Con nuestros impuestos recibimos mucho más de lo que damos”, agregó, antes de indicar que no quiere que nadie se tenga que hipotecar “para mandar a sus hijos a la escuela o la universidad o para un tratamiento de cáncer”.



La descentralización institucional acometida por su Gobierno este año nunca la hubiera emprendido el PP, dijo Sánchez, y fue en este punto donde recordó las ventajas fiscales para el empleo indefinido específicas para las provincias de Soria, Teruel y Cuenca que anunció hace unos días en el Congreso “Aquellos que más tienen más tienen que contribuir, ya sean territorios o ya sean personas, y quienes menos tienen más tienen que recibir de aquellos que más tienen”, resumió Sánchez la política redistributiva que aplica el PSOE donde gobierna, tras repasar la gestión realizada por su Gobierno durante la pandemia y subrayar que España ha llegado a su mayor tasa de empleo desde 2008.