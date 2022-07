Belén y María tienen cita esta tarde en lo alto de la columna del Torico

Por primera vez en los 40 años en los que se lleva poniendo el pañuelo al Torico el sábado de la Vaquilla del Ángel serán dos mujeres las responsables de subir esta tarde a colocar la tela roja sobre el emblema de la ciudad. Por primera vez también sobre una figura de bronce y por primera vez la incógnita sobre cómo iba a ser el acto no se ha despejado hasta cuatro días antes.

Finalmente, el pasado martes se decidió que se haría a la manera tradicional, después de que se restaurara la columna y el “gemelo” del Torico se colocara sobre su pedestal ese mismo día. Belén Martínez y María Domingo respiraron tranquilas cuando pudieron comprobar que la figura estaba en su sitio. El pasado mes de mayo la peña El Disloque dio a conocer sus nombres como las peñistas que este año tendrán el honor de vestir la figura y entonces no se podían ni imaginar lo que iba a pasar, pero desde el pasado 19 de junio, cuando se cayó la escultura del Torico, han confiando en que estaría a punto para poder subir este sábado y cumplir así con una cita aplazada desde hace dos años.

Y es que al Disloque le tocaba poner el pañuelo en 2020. No pudo ser por la pandemia ni ese ni el pasado año, pero ellos han esperado pacientes a que llegara el momento.

La peña llegó a un consenso entre los integrantes de la junta directiva para decidir quién participaba en el proceso de poner y quitar el pañuelo, para el que han establecido un protocolo que involucra a doce socios, más todos los que harán la torre humana que auparán al Belén y María este sábado y a Domingo Pastor y Alejandro Guillén el lunes. Aseguran que no buscaron que fueran dos mujeres las que subieran a la vez. Surgió así y luego se percataron que era la primera vez.



Belén Martínez y María Domingo

Dos socios se han encargado de pensar cómo levantar la torre humana, “nosotras solo hemos elegido a las dos que queremos tener debajo cuando estemos ya en el Torico, porque queríamos a personas de confianza”, explicaron este martes contemplando que el toro ya estaba en su sitio.

Cuando se les pregunta de quiénes se van a acordar cuando estén arriba, se les pone la piel de gallina. “Principalmente de la familia y de los amigos y de todos los vaquilleros que estén debajo animando porque este año había muchas ganas después de dos en los que no se ha podido celebrar”, comentó María.

Y no han pensando qué van a hacer junto al astado. “Se trata de disfrutar, no tenemos nada pensado y creo que así puede salir mejor”, apuntó Belén, que lo que sí que sabe es que se acordará de sus padres, que ya no están.

Esperan subir lo más ligero posible, para que no haya ningún contratiempo, después de tanta incertidumbre. Durante estas últimas semanas han estado deseando y esperando que llegue el día. “Sabíamos que se iba a solucionar, que se iban a hacer las gestiones necesarias para que así fuera”, comentó María.

“Hemos estado ahí pendientes de lo que iba pasando, pero al final ya está aquí y hoy hemos visto en redes sociales cómo colocaban el toro en la columna”, agregó Belén. Despejadas las dudas, ahora solo queda disfrutar con la peña del momento en un año que para El Disloque es muy especial y lo vivirán intensamente hasta el lunes.