Blasco confirma que las cuadrillas del operativo de extinción de incendios verán ampliados su contratos a todo el año

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno aragonés, Manuel Blasco, ha confirmado este jueves, en una comparecencia hecha en la comisión del ramo de las Cortes de Aragón a petición del grupo socialista, que los trabajadores de las cuadrillas forestales de Sarga verán ampliados sus actuales contratos de diez meses hasta la totalidad del año.



Blasco ha hecho este anuncio tras ser interpelado por la diputada socialista Leticia Soria a precisar si estaba prevista esta medida, que afectará a casi medio millar de trabajadores de la plantilla, y si se disponían de los fondos necesarios para llevarla a cabo.



Tras el anuncio hecho en relación a la ampliación de los contratos de los trabajadores de las cuadrillas, el consejero ha apelado a la responsabilidad de los sindicatos para cerrar las negociaciones del convenio colectivo de la empresa pública Sarga en el menor tiempo posible.



Ha destacado que para extender el operativo a lo largo de todo el año se ha previsto llevar a cabo este año una ampliación de la transferencia de recursos a Sarga de 3,9 millones de euros, que se sumarán a los 28,7 ya consignados para el actual ejercicio.



Respecto a la ampliación del tiempo de duración de los contratos, ha recordado que la labor de prevención hecha durante los inviernos en el monte es fundamental antes del inicio de la temporada de riesgo de que se produzcan incendios.



"Los incendios se apagan en invierno", ha subrayado el responsable político antes de hacer balance, a pocos días de finalizar la campaña de extinción de este año, de los incendios registrados en la Comunidad, que ha considerado muy positivo dado que hasta el 22 de septiembre constaban como quemadas 1.500 hectáreas, frente a las más de 20.000 registradas en 2022.



En relación al convenio en proceso de negociación, el consejero ha confiado en que la "muestra de buena fe" que supone el anuncio de ampliación de los contratos de las cuadrillas sirva para agilizar y cerrar el proceso, después de cuatro años en la anterior legislatura sin que se planteará su revisión.



En cualquier caso, ha precisado que la ampliación del periodo de duración de los contratos no es una "moneda de cambio" para forzar la negociación, sino que se trata de un procedimiento diferente.



Ha admitido la existencia de problemas en aspectos como la segunda actividad, pero ha descartado soluciones como "llevar el sueldo a casa" de los trabajadores de edades más avanzadas, "algo indefendible con otros sectores no dependientes de la administraciones", dado que, ha destacado, "en Sarga hay muchas otras cosas que hacer aparte de extinguir incendios".



Y ha defendido, además, el Plan Forestal puesto en marcha por su gobierno a partir del preparado por el anterior ejecutivo socialista en coalición, tras no haber sido llevado a la práctica por sus responsables.



Un plan, ha destacado que prevé potenciar la limpieza de los montes y de los cauces con empresas de aprovechamiento de la madera y de la biomasa forestal, que actúa como combustible durante la campaña de riesgo de incendios.



En relación a este punto, ha resaltado que en sus desplazamientos a los incendios registrados este año en Lledó, Corbalán y Pueyo de Aragüás había podido comprobar como no se habían retirado aún los troncos derribados por las borrascas Gloria y Filomena, y como algunos cauces almacenaban residuos forestales dado que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) no los retiraba por motivos medioambientales.



En el turno de intervenciones, los distintos grupos han valorado la ampliación de la duración de los contratos a todo el año, aunque en un momento dado se ha producido un rifirrafe entre la portavoz socialista y el de Podemos, Andoni Corrales, que ha lamentado el "cinismo absoluto" del PSOE al reclamar mejoras para Sarga después de dos legislaturas de mandato socialista en las que "parecía que esta empresa pública no les interesara".



Soria ha reclamado la palabra para tachar a su vez de "cínico" al portavoz de Podemos ya que su formación formó parte del anterior ejecutivo, a lo que éste ha contestado que en ese gobierno carecían de responsabilidad en cuanto a Sarga.