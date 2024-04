Manuel Blasco aboga por “invertir bien” en el Fite en respuesta a una interpelación de Ángel Peralta

Por

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, abogó este viernes en el pleno de las Cortes de Aragón por “invertir bien” y no “gastar mal” el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), sobre el que le hizo una interpelación el diputado socialista, Ángel Peralta, en relación al apoyo a los proyectos audiovisuales impulsados durante la pasada legislatura por el anterior Gobierno.



Peralta interpeló al consejero si pensaba seguir apoyando las producciones audiovisuales en la provincia de Teruel con el Fite, puesto que contribuyen a vertebrar el territorio por la actividad económica que generan y los ingresos que dejan; y en particular si pensaba retomar el proyecto de acondicionamiento de una nave en Platea para producciones audiovisuales.



El parlamentario socialista aprovechó la interpelación para reprochar al consejero que en el último reparto de 60 millones del Fite se hayan consignado 5 millones a la capital turolense para actuaciones que, en contra de lo que manifiesta el Ejecutivo, no son proyectos tractores. Se refirió en concreto a la piscina climatizada y la reparación de la cubierta del Palacio de Exposiciones.



Peralta defendió la línea de apoyo a las producciones audiovisuales abierta en los últimos años a través del Fite por el retorno que tiene para la provincia, y no solo para la capital sino para las diez comarcas turolenses. “Esto sí que es un proyecto vertebrador, y no las piscinas climatizadas”, dijo el parlamentario, quien detalló algunas de las cifras que dejaron las producciones audiovisuales el año pasado: dos millones de euros directos en la actividad económica que generaron, con 217 días de actividad, más de cien localizaciones, 1.260 pernoctaciones con el rodaje de veinte producciones de alto impacto, entre ellos cinco largometrajes filmados de manera parcial o integral, además de producciones publicitarias, cortometrajes, programas de televisión, documentales o de otro tipo.



En su contestación, el consejero de Medio Ambiente, del que depende en esta legislatura el Fite, dijo que estaba “dispuesto a seguir apoyando desde el Fondo de Inversiones de Teruel” la realización de producciones audiovisuales. Actividad positiva

Blasco apuntó que el Ejecutivo apoyará la cinematografía en toda la Comunidad Autónoma para que se puedan rodar producciones en Aragón y en la provincia de Teruel, porque “es una actividad positiva”.



Precisó que se seguirá trabajando en coordinación con la Diputación Provincial en “proyectos serios”, y aclaró sobre la nave destinada a albergar producciones que en la pasada legislatura no se ejecutó y que hubo que destinarlo a otras inversiones antes de que se venciera el plazo y no perder el dinero.



Aclaró además que la reforma de la nave que se había planteado en la anterior legislatura con 200.000 euros requería en verdad de tres millones y medio, y dijo que no se iba a hacer porque no era rentable.



Criticó que la gestión de la anterior DPT hubiese sido un “auténtico fracaso” porque no se ejecutó ninguna de las partidas que se pidieron al Fite.



El consejero abogó por invertir “lo mejor posible” el Fite, en lugar de gastarlo en gasto corriente. “Este Gobierno lo que quiere es seleccionar bien los proyectos de inversiones que generen riqueza, proyectos serios que generen empleo y que promocionen la provincia”, recalcó.