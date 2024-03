Buj pregunta en el Senado a la ministra de Inclusión cuándo se aplicarán al máximo las ayudas al funcionamiento

Por

La senadora del Partido Popular por Teruel, Emma Buj, preguntó este martes en el pleno del Senado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sobre cuándo se van a aplicar al máximo las ayudas al funcionamiento en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel y Saiz invitó al Partido Popular a apoyar los próximos presupuestos para que así sea.



En su intervención, Emma Buj, recordó que desde 2021 la Comisión Europea permite las conocidas como las ayudas al funcionamientos de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel que llega a la bonificación del 20% de los costes laborales. “Estas ayudas no constituyen un privilegio sino un tratamiento a una enfermedad que es la despoblación y no afecta solo a las provincias que lo sufren sino al conjunto del Estado”, subrayó. La senadora turolense recordó que 2021, fue un año en blanco y en 2022 las anunció el presidente Pedro Sánchez y la ministra Teresa Ribera dijo que sería con efecto retroactivo desde el 1 de enero del 22, pero al final no fue así. En 2023 comenzaron a aplicarse pero “de una forma cicatera y testimonial con una reducción real de entre un 1 y un 2% que es a todas luces insuficiente y que tiene más de postureo que de efectividad”, denunció la senadora, a quien le resulta “inexplicable la falta de interés, desidia y dejadez”, del Gobierno. Buj invitó a la ministra a acudir a Cuenca, Teruel y Soria y preguntar a los empresarios, trabajadores y autónomos qué es lo que esperaban y qué es lo que tienen antes de pedirle que respondiera a la pregunta de cuándo se van a aplicar al máximo posible las ayudas al funcionamiento de Cuenca, Soria y Teruel.



La ministra de Inclusión explicó cómo desde el Gobierno de España se viene haciendo frente al reto demográfico “como nunca antes se ha hecho con inversiones reales y con reducciones a las aportaciones empresariales en Cuenca, Soria y Teruel con la herramienta de los presupuestos del año pasado a los que el Partido Popular votó en contra”. Y recordó que votaron en contra a 30 millones de euros para la contratación por cuenta ajena y también para los autónomos, a reducir la cotización a 80.000 contratos indefinidos y a facilitar el alta a 1.500 trabajadores autónomos con una cuota reducida durante tres años.



Buj contestó que qué mal se tenía que ver para acudir a “un argumento tan pobre” que es decir que se votó en contra de los presupuestos, y que tienen la costumbre de decir que toda la culpa es del Partido Popular. “Hemos llegado al esperpento”, dijo e insistió en la pregunta de por qué no se aplican estas ayudas que son una excepción en la UE. “No sabemos si es por una cuestión económica o por una dependencia sistémica de los nacionalismos, que se alimentan del agravio y el privilegio a partes iguales y no sabemos si no quieren aplicar en Cuenca, Soria y Teruel unas ayudas que no se pueden aplicar en otras partes del territorio”, argumentó.



“¿Qué le diremos a la UE cuando nos pregunten?”, dijo, “pero de qué se va a sorprender si la Fiscalía europea ha abierto investigación por los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por los gobiernos por el hoy ministro de Política Territorial y para nada menos que la tercera autoridad del Estado”, agregó.



Buj finalizó su intervención pidiendo a la ministra que le diga al señor Marlaska que hace un mes los familiares de los guardias civiles asesinados por Igor el Ruso en Andorra acudieron a Madrid porque no les quieren pagar las indemnizaciones que les corresponden.



La ministra dijo que lo que era pobre es la oposición que el PP está haciendo al gobierno de España “que no está a la altura de este país”. Detalló que el PP se enteró de las ayudas al funcionamiento “cuando las puso Pedro Sánchez encima de la mesa” y le echó en cara que en el pleno de febrero en el Ayuntamiento de Teruel “presentaron una propuesta plagada de errores y tuvo que ser enmendada por el grupo municipal socialista porque no supo diferenciar las ayudas a la inversión de otro tipo de ayudas”, algo que calificó de “desalentador para los turolenses”.



Saiz también se mostró “sorprendida” porque “se dejo la transparencia en casa y no colaboró con el Justicia de Aragón cuando le reclamó qué estaban haciendo en su Ayuntamiento en materia de despoblación”.



La ministra recordó que desde que Sánchez es presidente no solo se ha frenado la despoblación sino que hay 1.500 personas más en las tres provincias y llevan cerca de 400 millones invertidos en las tres, hay “niveles históricos de afiliación”, porque “se ha incrementado un 4,3% en Teruel, en Soria un 6,3% y un 7,8% en Cuenca” y hay “más y mejor” empleo.



Por último, pidió “lealtad institucional”, porque “todas las instituciones tienen responsabilidades y no impide que allí donde gobiernan complementen las ayudas del gobierno de España pero no lo hacen. Van a tener una oportunidad pronto, cuando traigamos los presupuestos con las ayudas a inversiones”, concluyó.