Borja Giménez Larraz: “Si hubiese un Gobierno de España comprometido con la línea Teruel-Sagunto, otro gallo cantaría”

La línea de tren entre Teruel y Sagunto ha pasado a figurar sólo como convencional en los mapas de las redes transeuropeas de transporte que acaba de publicar la Unión Europea, mientras que el tramo entre Teruel y Zaragoza conserva su condición de alta velocidad. Una noticia que no ha gustado dentro del Partido Popular de Teruel en el que su presidente, Joaquín Juste, ha asegurado que “todo son noticias negativas para la provincia” y que están “hartos” de comparaciones con el cupo catalán “para que ahora se reduzcan las infraestructuras”. “Estamos hartos de que el PSOE engañe a la provincia de Teruel y solo venga en campaña diciendo que hará y luego no hace, nos miente, nos engaña y nos defrauda, y ya está bien”.

Así de contundente se ha mostrado el líder de los ‘populares’ turolenses en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado de la senadora por Teruel y alcaldesa de la capital, Emma Buj, y el eurodiputado del PP Borja Giménez Larraz, quien ha acudido a Teruel a denunciar este cambio tomado por las políticas europeas “debido a la falta de voluntad del Gobierno de Sánchez”.

Giménez Larraz ha explicado que la provincia de Teruel partía de una posición de ventaja, porque la Comisión Europea había incluido el tramo Teruel-Sagunto en la nueva normativa para convertirla en línea de alta velocidad y lo fácil era que se mantuviera: “Quiero llamar la atención sobre el papel clave que el Gobierno de España tiene en las negociaciones. La implicación del Partido Socialista, tanto en el Consejo de Europa por parte del Gobierno de Sánchez, como en el Parlamento Europeo, fue nula”, ha denunciado el eurodiputado.

“Hay una realidad y lo triste de este procedimiento es que estaba incorporado en la propuesta de la Comisión, que se había conseguido en el año 2013 cuando el Partido Popular estaba gobernando y ahora con el Partido Socialista en el gobierno y con la presidencia de turno del Consejo de Europa han decidido sacar esta obra. No tienen interés y con un gobierno que rema a tu contra es muy complicado que se pueda sacar adelante esta infraestructura”. “Si hubiese un Gobierno de España que estuviese comprometido con esto otro gallo cantaría, eso sin duda”, ha sentenciado.

Compromiso ‘popular’

Una alternativa completamente diferente es la que asumió el Partido Popular cuando gobernaba en España, que consiguió incluir este tramo ferroviario en los planes de alta velocidad europeos, y el compromiso que ha mostrado también Giménez Larraz, quien se ha comprometido a elevar esta cuestión al futuro comisario europeo, “tratar de trasladarle cuál es la importancia de esta obra, de que se saque del cajón esta infraestructura fundamental para el desarrollo de este territorio”.

El representante aragonés en Europa también se ha comprometido a “introducir enmiendas y hacer todo lo posible para que este tramo vuelva a estar en el foco de la Unión Europea y se vuelva a marcar como una prioridad con el objetivo de que sea una vía doble de alta velocidad que constituya parte de esa línea de vertebración del territorio del Corredor Cantábrico-Mediterráneo”.

Por último, Giménez Larraz ha defendido que esto “sí que es una misión de todos” porque el Gobierno de España es “el que más capacidad de acción e influencia tiene, que son los que han dejado en el olvido esta infraestructura, por lo que es misión de todos ejercer presión política desde todos los frentes para tratar de revertir esta situación y que pasen a incorporarles en sus prioridades”.

Un compromiso que ha mostrado también la alcaldesa de Teruel y senadora del Partido Popular por Teruel, Emma Buj, quien ha asegurado que seguirá luchando por “defender los intereses de los turolenses y los aragoneses, porque es una infraestructura que interesa a Aragón”.

“Si algo no tiene ningún sentido es lo que ha pasado en Europa que aprueba un reglamento que califica de alta velocidad Zaragoza-Teruel pero no Teruel-Sagunto, lo que supone que la alta velocidad se corta en Teruel lo que no tiene ningún sentido cuando además es la entrada al puerto de Valencia”, ha criticado Buj, quien ha recordado que “las inversiones que el gobierno de Mariano Rajoy a través de su ministro Íñigo de la Serna se comprometió en 2017 son las que todavía están sin ejecutar en parte en 2024” y que “los estudios del Corredor Cantábrico-Mediterráneo están metidos en un cajón y cuando se tramita un reglamento europeo de repente desaparece una parte importantísima que, insisto, es fundamental para Teruel pero es una conexión importante para Aragón y nosotros entendemos que también para Europa, porque es una forma de vertebrar España y por tanto la Unión Europea”.