Juste y Buj apuestan por Teruel como “tierra de oportunidades y de futuro”

Intervención de Joaquín Juste en la convención en Valencia, con una proyección de la plaza del Torico como fondo

Actividad y turismo

El presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, y la alcaldesa de la capital, Emma Buj, encabezaron la delegación de treinta cargos públicos y afiliados de la formación que parciciparon en la Convención Nacional que está clausurándose este fin de semana en Valencia, tras unas jornadas en las que ha recorrido diversos puntos de la geografía española.Ambos representantes de los populares intervinieron este sábado y resaltaron las grandes posibilidades que tiene la provincia en el contexto abierto tras la pandemia mundial y la crisis económica derivada de ella. Juste y Buj reiteraron una vez más su apuesta por Teruel como “tierra de oportunidades y de futuro”.Juste realizó una decidida apuesta por el territorio turolense como el lugar “ideal” para “vivir, emprender y desarrollar un proyecto junto a tu familia”. Así lo recalcó en su participación en la mesa redonda titulada El partido de las personas, en la que ha estado acompañado por el resto de presidentes provinciales del Partido Popular.“Mientras algunos pueden ver como vivir en un territorio despoblado es un problema, la realidad es que nos convierte en un emplazamiento lleno de oportunidades porque disponemos del espacio para nuevos proyectos, un entorno natural muy poco contaminado e intervenido, una calidad de vida que no pueden ofrecer otros lugares del país y una ubicación muy ventajosa para la instalación de empresas”, subrayó, al tiempo que reclamó a las administraciones que “apuesten por la provincia, por mejorar las infraestructuras, por extender la banda ancha y por situar el territorio turolense como un lugar de prosperidad”.Para demostrarlo, el número uno de los populares turolenses puso como modelo algunos de los principales motores económicos del territorio, que han hecho del lugar en el que se encuentran ejemplos de que en Teruel se puede “vivir y tener éxito”.“Somos un lugar turísticamente cada vez más visitado, una de las catedrales mundiales del motor, disponemos de una agroalimentación de primer nivel e incluso no hay lugar mejor para contemplar el cielo y las estrellas”, resumió.El presidente del PP de Teruel recordó que se presentó al máximo puesto de responsabilidad lanzando un mensaje de “optimismo” con respecto a la provincia, frente a aquellos que “siempre hablan de ella de forma negativa”. “Creo en Teruel, en sus diez comarcas y en sus gentes como el motor de un futuro próspero para nuestra tierra”, recalcóUna vez superados los momentos más complicados de la pandemia sanitaria, la alcaldesa de Teruel resaltó que la capital de la provincia “está llena de actividad y de turistas”. Imagen que trasladó en la mesa redonda Soluciones en tiempos de crisis, donde participaron alcaldes del Partido Popular de toda la geografía española para poner en valor el proyecto municipal de la formación.Buj recordó que en los momentos más complicados de la pandemia, el Ayuntamiento de Teruel “estuvo al lado de los ciudadanos”, pero que lo hicieron solos porque no tuvieron “el respaldo de las administraciones gobernadas por el PSOE”.Ejemplo de ello ha sido para la representante de los populares el Ejecutivo de España, que “estaba desaparecido salvo en las horas del Telediario”, en unas prácticas que tildó como “más propias de otro tipo de países que de uno democrático”.En contraste con ello, recordó que fue el consistorio de Teruel el que entregó EPIs en las residencias y hospitales, tablets para los niños que no podían seguir las clases telemáticas o comidas a los ancianos que se encontraban en dificultades.“Soy una apasionada de la política local porque te permite mirar a los ojos de la gente y ver que lo que haces es útil”, recalcó refiriéndose a la labor municipal.En estos momentos, incidió en que también ha sido el Ayuntamiento el que ha puesto en marcha ayudas económicas para los comerciales, la hostelería y los sectores que lo necesitaban. Todo ello porque los gobiernos del Partido Popular “garantizan seguridad, estabilidad, garantía del estado de bienestar y seguridad económica”.