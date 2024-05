El PP de Teruel tratará los temas importantes para la provincia en esta campaña de las elecciones europeas

El Partido Popular de Teruel pone en marcha su campaña electoral de cara a este 9 de junio en el que los ciudadanos de la Unión Europea estamos llamados a las urnas. Dos semanas en las que los ‘populares’ turolenses van a recorrer la provincia hablando con sus vecinos de los problemas que realmente importan en nuestro territorio, como son la vivienda, la agricultura, las infraestructuras o las Ayudas al Funcionamiento.

Así lo han explicado este viernes el presidente del PP de Teruel, Joaquín Juste, y la senadora por Teruel y alcaldesa de la capital, Emma Buj, en una rueda de prensa en la que se ha puesto de manifiesto las diferentes actividades que el partido va a llevar a cabo de aquí al 9 de junio y que comenzaron con la tradicional pegada de carteles.

El presidente del PP turolense, Joaquín Juste, ha pedido el voto para su formación y “que la gente participe”: “Vamos a recorrer las diez comarcas, eso es lógico y habitual; vamos a contar con la colaboración de los 92 alcaldes que tenemos en la provincia; ya tenemos interventores y apoderados en todas las mesas de la provincia de Teruel”, por lo que ha querido agradecer a las bases de la formación la movilización e implicación para estas elecciones europeas.

“Lo más destacado -ha dicho Juste- es que el domingo estaremos en Madrid en esa manifestación por la Igualdad, en contra de la Amnistía, reclamando que todos los territorios sean iguales y no haya ventajas por un chantaje al Gobierno. El día 28 también estaremos en Zaragoza en un acto conmemorando el primer año de los gobiernos municipales”. También ha señalado cómo se han programado varios actos sectoriales entre los que se encuentran el programado en Teruel para hablar de las Ayudas al Funcionamiento y un acto sobre Agricultura en el que participará Esther Herranz, que estuvo en la Comisión de Agricultura de la Unión Europea, por lo que “es muy importante a quién elegimos y que aquellos que elegimos tengan conocimiento preciso de aquello que van a tener que defender. Esther Herranz tiene experiencia a la hora de moverse por Europa y también ha estado en esa Comisión de Agricultura, podrá ayudarnos a traer esas ayudas para los secanos áridos que tanto tiempo llevamos reclamando y que la PAC tiene que contemplar esa posibilidad”.

Juste ha señalado además que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, va a visitar dos veces la provincia durante esta campaña. Así, el día 4 de junio estará en Alcañiz, mientras que el 6 de junio visitará Teruel. Los actos se completan con la visita del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el domingo 2 de junio a Zaragoza.

“Vamos a hablar esta campaña sobre todo de los temas que preocupan a nuestra provincia: de infraestructuras, de las Ayudas al Funcionamiento, de agricultura, y yo me atrevería a decir también de Igualdad y de Libertad, porque si hay un espacio donde se mire la Igualdad y la Libertad ese es Europa, porque allí las cosas se miden por proporción y no por interés ni por política. Un país no sale favorecido porque haga chantaje a la Unión Europea”, ha concluido el presidente de los ‘populares’ turolenses.

La peor candidata para Teruel

Esta misma idea es la que ha recalcado la senadora turolense, Emma Buj, quien ha señalado que “Europa es ese espacio de igualdad, de progreso, y esos valores de la Unión Europea son los que nos hacen esa España de progreso y de democracia”.

Es por ello que Emma Buj ha querido señalar que “si, en mi opinión, el gobierno del Partido Socialista le sienta mal a cualquier institución, si algo le sienta mal a la provincia de Teruel es la señora Teresa Ribera”. “Esta ministra, ahora candidata a la Unión Europea fue la secretaria de Estado que desestimó la A-40 por motivos medioambientales. En aquellos mismos años estábamos viendo como el AVE y las autovías surcaban el país, sin embargo, en Teruel el águila perdicera hacía que no se pudiera llevar a cabo la A-40 por una resolución que hizo Teresa Ribera. Pero es que nada más ser nombrada ministra quería ser ejemplarizante con el carbón y lo primero que hizo fue cerrar la central térmica de Andorra, pero además sin acompasarla con lo que sería un Plan de Transición Justa. Eligió Teruel para dar ejemplo, pero seguimos esperando a que se desarrolle el Plan”, ha criticado Buj.

La alcaldesa de la capital ha apuntado también que “solamente ha sido ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico es un apellido que le ha molestado en todo momento. No ha tenido una implicación con la lucha contra la despoblación, algo que hoy sí que es muy importante en Europa, que está mirando por tener un territorio vertebrado, pero Teresa Ribera se ha desentendido en todo momento de las Ayudas al Funcionamiento”, echando la culpa al Ministerio de Seguridad Social. “Teresa Ribera ha sido como cargo político especialmente perjudicial para la provincia de Teruel y por eso tenemos que intentar los turolenses que tenga la menor influencia posible en Europa, ha sentenciado la senadora.