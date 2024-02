Buj reconoce que la limpieza es un punto a mejorar en Las Bodas de Isabel de Segura

Por

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, reiteró este lunes que la edición de Las Bodas de Isabel de Segura que se celebró el pasado fin de semana ha sido “un gran éxito colectivo de miles de turolenses”. Sin embargo, reconoció que hay puntos que mejorar como la limpieza o que el lunes estén retiradas todas las jaimas, cuestiones que se abordarán la próxima semana en el Comité Medieval (donde están representados Ayuntamiento, Fundación Bodas de Isabel y Federación de Grupos). Desde la Asociación de Vecinos del Centro Histórico lamentaron la suciedad acumulada en muchos puntos y, especialmente, el estado de la entrada al colegio público Pierres Vedel.



Buj aseguró que hay un plan específico de limpieza para estas fiestas y que durante la jornada del lunes se estaba trabajando y desmontando toda la infraestructura de la recreación. La alcaldesa explicó que se había planificado para las 6.30 horas la limpieza de la plaza Goya y la plaza Cristo Rey (conocida como plaza de las Monjas) por la proximidad de dos centros educativos. Sin embargo, en esta última que sirve de patio para el CEIP Pierres Vedel, los trabajos no se habían podido acometer correctamente porque había jaimas sin desmontar, indicó la alcaldesa a las 10.00 horas, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que se comprometió a que a la hora del recreo ya no estarían y, así fue.



Los padres de este colegio turolense mostraron su malestar por la presencia de las jaimas, la suciedad acumulada en el suelo y porque justo en el momento de la entrada a clase, había camiones trasladando materiales, con el consiguiente peligro para los niños. Día lectivo

La presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, María José Izquierdo, lamentó que la alcaldesa no hubiera cumplido con el compromiso adquirido para que las zonas de los colegios estuvieran limpias desde primera hora del lunes.

Izquierdo recordó que se había solicitado que el lunes fuera día no lectivo y la propuesta no fue admitida, y consideró que habría que tenerlo en cuenta para próximas ediciones.



La suciedad también llegó a centros educativos de otros barrios ya que cada vez la celebración se extiende más por la ciudad, como en las inmediaciones del CEIP Ensanche.



La representante vecinal lamentó que las labores de limpieza en el Centro Histórico se hubieran limitado a unas calles muy concretas. “No se pueden limpiar islas porque entonces arrastramos la suciedad de un sitio para otro y se vuelve a ensuciar todo”, lamentó Izquierdo que también alertó de la presencia de cristales rotos con el riesgo que conlleva.



Por otro lado, la presidenta de los vecinos también criticó que se hayan ocupado zonas de juegos infantiles con jaimas, impidiendo que los niños las pudieran utilizar y recordó las denuncias que ya hicieron ya el pasado viernes sobre la falta de cuidado para mantener la distancia de protección en monumentos como la Torre de San Martín, o que el reciente monumento a la Semana Santa de la plaza del Seminario quedara dentro de una de las tabernas instaladas durante las celebración, y reclamó un mayor cuidado con el patrimonio de la ciudad y más en unos días en los que la ciudad recibe a muchísimos turistas. Imágenes para "vender" la ciudad

Emma Buj aseguró que, gracias a Las Bodas de Isabel de Segura, la ciudad es “un referente de las recreaciones históricas” y “la belleza de las imágenes que se generan” durante estos días permiten “vender la ciudad durante todo el año”.



Buj insistió en que éste es un logro de todos los turolenses y muy especialmente del personal de la Fundación Bodas de Isabel y los más de cien voluntarios que se implican como actores, así como de aquellas personas que participan a través de las jaimas que formaron parte de “ese gran decorado” y que hace que los turolenses se sientan orgullosos de esta recreación histórica que le da una gran proyección.