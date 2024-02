La organización de Las Bodas considera que la recreación histórica ha sido un éxito de participación y de afluencia de visitantes

“El amor se siente vivo más allá de la existencia”. Así finaliza el romance de Gregorio A que Jesús Cuesta recitó este domingo en el balcón del seminario de Teruel, delante de cientos de personas que se aglutinaban a los pies de la torre mudéjar de San Martín en una exitosa edición de Las Bodas de Isabel de Segura mientras los cuerpos inertes de Diego e Isabel entraban en el edificio, tras el emotivo canto del Non Nobis Domine, que realizaron los templarios y hospitalarios. Fue uno de los momentos más emocionantes de este final de fiesta, pero no solo el único. También lo fue cuando Mari Carmen Torres cantó Amantes, con los dos actores, Belén Izquierdo y Pedro Endolz, ya en el balcón o cuando Sagrario Belenguer y Marian Pueo leyeron el texto de Santiago Gascón invitando al beso que los Amantes de Teruel no se pudieron dar en vida, justo antes de que los tambores del funeral amplificarán los latidos del corazón de todo los presentes. Y eran muchos.

Miles de personas han seguido un año más la recreación histórica de Las Bodas de Isabel de Segura. Los dos actores que han dado vida a los Amantes se encontraban muy emocionados cuando todo finalizó, incapaces por esa emoción de describir lo que sentían con palabras. Belén Izquierdo destacó que había sentido “cómo el público vibraba con nosotros”, mientras que Pedro Endolz aseguró que el recuerdo de esta experiencia le iba a durar “toda la vida”. Agregó que a pesar de que en su caso tiene formación en Arte Dramático poner en la piel de Diego lo había vivido “como turolense”.

El balance de los organizadores fue muy positivo y para la próxima edición se estudiará cómo mejorar todos aquellos puntos sensibles detectados durante el desarrollo de este año.

Felicidad y agradecimiento

“Como alcaldesa solo puede estar feliz y agradecida. Feliz por un fin de semana espectacular, donde las calles de Teruel han estado a rebosar de miles y miles de turistas, que además han podido deambular por nuestra ciudad, porque vamos cambiando algunas ubicaciones, algunas actividades precisamente para tener más capacidad para coger turistas y también porque los turolenses hemos podido disfrutar de una fiesta extraordinaria en calidad y que nos apasiona y nos emociona todos los años”, afirmó Emma Buj.

La directora gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Lorena Muñoz, destacó que había habido mucha expectación sobre esta edición. Subrayó que el buen tiempo del sábado y el domingo había favorecido esta fiesta de calle y valoró los cambios en la puesta en escena y la apuesta por ir cambiando cada año con diferentes puestas de escena y perspectivas para que los espectadores disfruten del hecho teatral. También consideró que aunque había habido mucha gente el centro había estado “más esponjado”, al haber diversificado actividades a otros puntos como la Escalinata o el parque. “A nivel de calidad se está haciendo un intento porque haya un mejor sonido e imagen y una mayor coordinación con los medios y con los grupos”, apuntó y agregó que esta fiesta se ha convertido en algo tan grande que ahora “toca estudiar los puntos que sean modificables y mejorables para que la experiencia sea mejor y para facilitar la convivencia con los vecinos”, comentó Muñoz.

Entre los problemas detectados está la necesidad de más contenedores y papeleras o la descongestión de puntos en los que hubo mayores aglomeraciones como la confluencia de la plaza Goya y la calle Portal de Valencia o la Fuente Torán. En cuanto a la limpieza, lo primero que se va a baldear hoy será la plaza Goya y la plaza de las Monjas, porque en ellas se ubican sendos colegios, para facilitar el acceso a los mismos.

Buen tiempo

El presidente de la Federación de grupos de Las Bodas, Fran Martín, destacó el buen tiempo que había acompañado el fin de semana y la gran afluencia de público en momentos como la muerte de Diego. Martín agradeció la colaboración de las brigadas municipales y de los miembros de los grupos por su trabajo. Ahora mandarán los incidencias detectadas y en unos días se reunirá el comité medieval, formado por la Fundación, la Federación y el Ayuntamiento, para hacer balance.

La Federación organizó para el fin de semana una treintena de actividades, la última se realizó ayer y consistió en una exposición de trabajos de orfebrería en la plaza San Juan en la jaima de los plateros y orfebres.

El mercado medieval continuó abierto hasta última hora de la tarde. Donde más público se vio era en los de comida, donde había colas a determinadas horas. A pesar del buen tiempo, en algunos puestos comentaron que las ventas habían sido más flojas que en 2023, y lo achacaron a la situación económica. En otros reivindicaron que la organización tenía que diferenciar entre los puestos que son solo venta con los que también son artesanos, que muestran al público el oficio y fomentar que hubiera más puestos de este último tipo.

Cruz Roja, que estableció un dispositivo especial, realizó seis atenciones, de los que cuatro fueron mareos, hubo un etílico y un epiléptico.

Visitas al Mausoleo de los Amantes

Durante Las Bodas de Isabel se han contabilizado en el Conjunto Amantes un total de 2.163 personas, lo que supone un aumento de 338 visitantes con respecto a las cifras registradas en la última edición de 2023, lo que supone un 18,5% más. Estos datos se aproxima a los de 2018, exceptuando 2019 y 2020 que fueron los años récord en cuanto a cifras de visitantes durante este fin de semana.



Por modalidad de visita, 896 vieron el Mausoleo solo, 667 el Conjunto completo, 346 Mausoleo e Iglesia, Claustro y Jardín y 254 han venido en grupos organizados a través de agencias. Las provincias de procedencia han sido variadas. El principal mercado emisor ha sido, Valencia (35%), seguido de Zaragoza (12%), Madrid (8,60%), que ha descendido en un 5% con respecto a 2023, y Castellón (5,83%). El número de visitantes extranjeros es del 3%.