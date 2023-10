CCOO y UGT negocian el convenio del metal en la provincia y piden la cláusula de revisión salarial

Por

El convenio del sector del metal en la provincia de Teruel para los próximos años se encuentra en un proceso de negociación y desde los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA, no renuncian a seguir negociando pero advierten que si no hay avances se podría entrar en una línea de conflicto en las empresas del sector de la provincia.



Los sindicatos plantean subidas salariales del 4% este año, del 3% en 2024 con una actualización de un 1% y un 3% en 2025 con la cláusula de revisión del 100% en cuanto a actualización y atrasos del año anterior siempre que el IPC supere el 130% del incremento salarial pactado en 2025.



La propuesta de la patronal de Teruel, en la última reunión celebrada el día 2, se mantuvo prácticamente intacta con respecto a la última negociación y se sitúa en un 3% en 2023, en 2024 y 2025, un actualización de salarios en estos dos últimos años con un tope de 1% más cada año, sin atrasos derivados de la actualización y reducción de seis horas de trabajo al año hasta alcanzar las 1.752.



Desde las federaciones de industria de los sindicatos UGT y CCOO indicaron en un comunicado que la propuesta sindical está en línea con lo firmado en convenios provinciales del entorno de la provincia de Teruel.

Recuerdan que incluso hacen una renuncia al Acuerdo de Empleo de la Negociación Colectiva (AENC) en el año 2023 y estarían dispuestos a ampliar un año más la vigencia del convenio.

CCOO Industria y UGT FICA Aragón quieren hacer participes a las trabajadoras y trabajadores de la industria de Teruel de la situación de desencuentro que se está dando en la mesa de negociación. Una situación que se está dando también en la provincia de Huesca.



Instan, no obstante, a la representación patronal a evitar un conflicto que se origina por una situación “absolutamente puntual” que se vivió en los años 2021 y 2022 de incremento del coste de la vida, que recuerdan que también han pagado los trabajadores y trabajadoras, y consideran que la contención del coste ya es un hecho y que de ninguna manera esta situación es imputable a las personas trabajadoras. La mesa de negociación volverá a reunirse la próxima semana y desde os sindicatos confían en que pueda haber avances.