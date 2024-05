Coalición Existe no descarta poder formar grupo propio en la Eurocámara

Por

Tomás Guitarte, coordinador de Teruel Existe, diputado autonómico de esta formación y cabeza de lista de Coalición Existe en las elecciones europeas del próximo 9 de junio, no descarta que puedan constituir incluso un grupo propio en la Eurocámara si prosperan otros movimientos similares en toda Europa que están intentando presentarse a estos comicios. Lo aseguró este martes en un desayuno informativo con la prensa, donde repasó la actualidad política junto a la diputada autonómica, Pilar Buj.



En Europa hay otros movimientos en la línea de lo que representa Teruel Existe y las formaciones con las que va a concurrir en coalición, que podrían conformar otras candidaturas políticas que, en caso de salir elegidas en sus respectivos países, abrirían la posibilidad a Coalición Existe de formar grupo propio en el Parlamento Europeo si obtuviese representación.



Así lo expresó Tomás Guitarte al hablar de la necesidad de que Teruel Existe esté en las instituciones europeas para llevar las demandas de la lucha contra la despoblación y el reequilibrio territorial en Bruselas.



Guitarte y Buj indicaron que la formación transversal turolense, surgida del movimiento ciudadano Teruel Existe, es un modelo que se está siguiendo en otras partes. Recalcaron que la Coalición Existe no surgió por iniciativa de ellos, sino que fueron los partidos municipalistas independientes y Por un mundo más Justo los que se lo pidieron y plantearon que el cabeza de lista fuese Guitarte.



El candidato a los comicios europeos, que fue diputado en el Congreso durante la pasada legislatura y ahora es parlamentario autonómico en las Cortes de Aragón, valoró el trabajo que habían hecho en Madrid, al igual que manifestó Pilar Buj, que incidió en la importancia que tuvo que Teruel Existe tuviera voz en las Cortes Generales.



“Que no nos distraigan”, advirtió Buj, porque en 40 años aseguró que el resto de formaciones han tenido “tiempo más que suficiente” para haber hecho algo por la provincia “y no lo han hecho”. Por el contrario, dijo que habían dejado a Teruel en “segunda velocidad”, y hasta que no llegó Teruel Existe al Congreso y al Senado no se pusieron encima de la mesa las necesidades de la provincia y el problema de la despoblación.



La diputada autonómica manifestó que lo mismo pretenden hacer ahora presentándose a los comicios europeos, llevar esta realidad a Europa, porque las formaciones estatales lo que hacen es “hablar de sus cuestiones de partidos”, no de la realidad de los ciudadanos.

Voz propia

Incidió en que la pasada legislatura fue la “primera y única vez” que Teruel tuvo “voz propia” en las Cortes Generales, y con esa intención acuden ahora a Europa acompañados por partidos municipalistas independientes que están cerca de la ciudadanía y de los problemas del día a día.



Sobre las expectativas de conseguir representación parlamentaria en la Eurocámara, Guitarte opinó que estará en función de la participación, puesto que para conseguir un eurodiputado se necesitan entre 220.000 o 300.000 votos. Aclaró que aunque hacen falta muchos votos, el hecho de que en estos comicios la circunscripción sea única en todo el país, abre la esperanza de tener “esa ventaja”.



El candidato insistió en que la Coalición Existe se ha hecho “a instancias de los grupos municipalistas” porque se vieron “reconocidos” en el trabajo que hizo Teruel Existe durante la pasada legislatura en las Cortes Generales.



Argumentó que esas formaciones con representación en todo el país y que son independientes se animaron a proponerlo a Teruel Existe “cuando vieron que esa voz iba a perderse”, y que no se podía dar un paso hacia atrás después de haberlo dado adelante. En la presentación de la coalición que se hizo la semana pasada en Madrid ya aventuraron que esta fórmula podría repetirse en otros procesos electorales.



“Por eso la coalición se llama Existe, por eso el candidato soy yo, porque lo que quieren es recuperar ese poder de influencia que tenían los que hasta ese momento se sentían olvidados en las políticas del Estado”, dijo.



Argumentó que aunque en el ámbito europeo no hay un grupo que se dedique a lo que hacen ellos, de llegar a la Eurocámara seguirían trabajando “por objetivos”. Aclaró en cambio que existen en toda la Unión movimientos sociales “con los que estamos en contacto, tanto en Francia como en Italia y en Grecia, que reivindican lo mismo, y a veces incluso en Portugal”. Apuntó que en ocasiones “a imagen de lo que ha sucedido en España”.



“También estamos siendo ejemplo para muchos en Europa de que hay posibilidad de participar en la acción política diaria”, manifestó Guitarte, en referencia a esos movimientos ciudadanos que a veces se quedan solo en la protesta callejera, como los de los agricultores y ganaderos. Aseguró que “muchos de ellos también se van a presentar”.



Argumentó que “en función de esos resultados que hubiera en el conjunto de Europa” verían la posibilidad de constituir un grupo propio en la Eurocámara. Dio por hecho que en cualquier caso sí funcionarían como grupo de presión sobre los temas que lleva en su agenda Teruel Existe con el objetivo de que la Unión Europea, “de una vez”, se implique en la lucha contra la despoblación. Reconoció que existen ya políticas “pero nunca ha sido un tema prioritario”. Puso como caso excepcional las políticas que se llevan a cabo en Alemania para impulsar un “desarrollo en equilibrio”.



El candidato a Eurodiputado reveló que al igual que ha sucedido en España con la Coalición Existe, en Europa se están empezando a poner en contacto con ellos y son “los que preguntan por nosotros”. Dijo que les llamaban cuando muchas veces ni sabían que existen, y eso abre una esperanza a que también acaben presentándose para ser más en Europa. Precisó que en Francia y en Grecia estos grupos “están intentando formar candidaturas”.



En el encuentro con la prensa los representantes de Teruel Existe volvieron a llamar a la “cordura” y a “tender puentes” frente a la crispación existente, y dijeron que siguen insistiendo en Madrid con las asuntos que quedaron pendientes en la pasada legislatura. Infraestructuras históricas o el Museo Nacional de Etnografía son algunas de las líneas de trabajo que tienen abiertas y a las que se refirieron.