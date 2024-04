"El objetivo es solucionar los problemas de Teruel aunque tengamos que ir donde sea"

El coordinador de Teruel Existe, Tomás Guitarte, encabezará la candidatura de la Coalición Existe a las elecciones europeas apenas un año después de haber sido elegido diputado autonómico en Aragón y haber perdido este partido su representación en las Cortes Generales. Asegura que estar en Bruselas es clave para combatir los desequilibrios territoriales, y que el objetivo sigue siendo “solucionar los problemas de Teruel aunque nos tengamos que ir a Bruselas, a Madrid o donde sea”. Manifiesta que fueron los otros partidos de la coalición los que acudieron a ellos y exigieron que fuera él el cabeza de lista.

-¿Por qué ha decidido Teruel Existe concurrir a las elecciones europeas?

-Cuando decidimos crear la herramienta de participación política lo hicimos para estar allí donde se toman las decisiones, y el europeo, aunque es de menor trascendencia en la opinión pública, es un ámbito muy importante para muchas de las cosas que defendemos como la lucha contra la despoblación y los equilibrios territoriales. Queremos trasladar directamente a Europa nuestras reivindicaciones.

-Como movimiento ciudadano las trasladaron en 2001, ¿ha cambiado algo en este tiempo?

-En aquel año lo sorprendente es que los comisarios y parlamentarios nos dijeron que estaban muy bien fundamentados nuestros planteamientos, y les sorprendió que fuese un movimiento ciudadano quien los trasladase en lugar de ser el propio Estado. Lo que les dijimos es que los Fondos de Cohesión que recibía España no estaban sirviendo para cohesionar y vertebrar territorialmente España, sino que se estaba acrecentando la polarización de la actividad económica y del desarrollo en unos determinados puntos. La UE ha implementado y trabaja en estas políticas, pero realmente no se ha sido capaz de que lleguen con suficiente potencia.

-¿Tampoco las políticas actuales de Bruselas?

-Lamentablemente todos los fondos que vienen ahora con el Plan de Recuperación, que son equivalentes a toda la cuantía que ha recibido España desde que se incorporó a la UE, corren ese mismo riesgo, y no podemos consentir que entre sus objetivos no esté la corrección de los desequilibrios territoriales generados por los anteriores.

-¿Si consiguen representación en Europa, cree que pueden cambiar la situación?

-Un eurodiputado puede hacer mucho como demostramos en el Congreso. La clave es trasladar que la cohesión territorial debe ser eficaz y que no se quede solo en declaraciones y normativas, sino que hay que llegar de verdad al territorio.

-Pero todo depende finalmente del Estado miembro.

-Efectivamente, pero si desde Europa no se marcan unas directrices principales estamos impidiendo que el Estado actúe. Caso paradigmático de esto, las ayudas al funcionamiento de las empresas. La UE ha concedido la posibilidad de que esas ayudas se puedan otorgar sin considerar las ayudas de Estado. El problema es que hay que convencer a los dos.

Intensidad

-¿Cree que Europa puede obligar a aplicar su máxima intensidad?

-Eso es decisión del Estado, pero por norma España ha demostrado que todos los casos que estaban contemplados en el artículo 174 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, como los insulares de Canarias y Baleares, les ha concedido un régimen especial. Y en nuestro caso, que estamos contemplados también como áreas con problemas demográfico graves y permanentes, todavía no.

-¿Cómo se ha fraguado la Coalición Existe?

-Esta coalición tiene tres pilares, que serían los partidos de la España vaciada, un centenar de formaciones municipalistas y otro partido que se llama Por un mundo más justo. Los municipalistas contactaron con nosotros porque se habían sentido representados por la actividad que había desarrollado durante la pasada legislatura Teruel Existe en las Cortes Generales. Supone un reconocimiento amplio en todo el país a la labor que hicimos.

-¿Y la elección del cabeza de lista, cómo fue el proceso?

-Los municipalistas y Por un mundo más justo propusieron que fuese la persona más conocida de todos los que estamos en esa coalición, que soy yo porque he estado en el Congreso de los Diputados y simboliza esa política en la que ellos se reconocen; e incluso que la coalición lleve el nombre de Existe para evidenciar que se está respaldando todo aquello que Teruel Existe trasladó a la acción política.

-¿Dijo sí inmediatamente?

-Al principio pensamos que no entraba dentro de nuestras coordenadas porque nosotros estamos en un proyecto prioritario de consolidación en Teruel y Aragón. Creemos que por primera vez existe la oportunidad de consolidar una fuerza política propia de los turolenses, que creemos que es el paso imprescindible para que realmente la provincia empiece a notar los cambios y las mejoras a las que tiene derecho. La primera reacción no fue positiva, y solo al evaluar la trascendencia que podía tener para el conjunto del movimiento en toda España decidimos que merecía la pena. Con esta acción de las elecciones europeas queremos poner en el primer plano de la atención mediática y pública el problema estructural que tiene la España vaciada. Dimos la respuesta después de hecha esta reflexión, que no solo hice yo sino que hicieron los órganos de dirección de Teruel Existe, tanto el comité ejecutivo como la asamblea plenaria.

-En cambio el partido de la España Vaciada no participa.

-La Federación de partidos de la España Vaciada es un concepto que va mucho más allá de lo que es una formación, donde estamos Teruel Existe, Soria Ya!, Cuenca Ahora, Aragón Existe.

-Me refiero al partido que se llama España Vaciada, que es el resto de la España vaciada.

-Somos plenamente autónomos en las decisiones y cada uno ha decidido si concurría o no en función de las fuerzas con las que se ve. Igual pasa con los partidos municipalistas. Creemos que no pasa nada, porque la oferta política al conjunto de los ciudadanos españoles va a ser la misma.

Coalición

-¿Qué posicionamiento ideológico va a mantener la coalición?

-El de siempre, que es la voluntad de una formación transversal donde la pelea partidista y puramente ideológica no sea lo prioritario; algo que esté alejado de la crispación que tenemos ahora, porque lo importante es trabajar por objetivos y por solucionar problemas. Teruel Existe siempre ha buscado tender puentes y llegar a acuerdos. Es una coalición que se define transversal.

-¿Cuáles son los principales puntos programáticos?

-Queremos exigir que los fondos de recuperación y cohesión sirvan de verdad para vertebrar territorialmente el país. Nos importa incidir también en las políticas de la PAC, como dar solución a la burocracia e imponer las cláusulas espejo, y en las infraestructuras.

-¿Qué expectativas de conseguir representación tienen?

-Siendo realistas creemos que a un eurodiputado sí que podemos llegar si realmente conseguimos activar toda esta red capilar del conjunto del Estado.

-¿Va a renunciar a su escaño en la Comunidad Autónoma?

-Si saliésemos, que sería un grandísimo éxito, obviamente tendría que dejar el escaño en las Cortes de Aragón y coger el de eurodiputado, no se pueden compatibilizar. Son todo futuribles y lo mejor es esperar a los resultados, y ojalá lleguemos a estar en esa disyuntiva.

-¿No sería mejor intentar consolidarse en España antes que dar el salto a Europa?

-Si conseguimos representación institucional en Europa y la sabemos trabajar bien, creo que será más fácil el reconocimiento para volver a tener presencia en Madrid. Las dos son imprescindibles así como estar en las Cortes de Aragón.

-¿Le preocupa que los turolenses no entiendan este nuevo paso de Teruel Existe?

-Todo esto es fruto de un análisis bastante sereno y sosegado. Siempre hemos dicho que la solución no era ponerle una tirita al problema sino curar la enfermedad. La decisión no es ser un partido localista o provincialista, sino intentar crear una alternativa a nivel español y eso solo es posible si vas unido. El objetivo prioritario es solucionar los problemas de la provincia aunque nos tengamos que ir a Bruselas, a Madrid o a donde sea.