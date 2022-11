La ministra Ribera asegura en el Congreso que las líneas de Muy Alta Tensión no pueden ser privadas

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró este miércoles en el Congreso que las líneas de Muy Alta Tensión no pueden ser privadas y que su alto impacto hacen difícil que puedan soportar una evaluación ambiental favorable. Respondía así a una pregunta del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, sobre la línea de Muy Alta Tensión de 400 kilovoltios entre Ojos Negros y la localidad valenciana de La Eliana, de 184 kilómetros, que promueven filiales de Forestalia para evacuar energías renovables y que atravesará cuatro comarcas turolenses.

Aunque la ministra reconoció que por ley no está prohibido plantear este tipo de líneas, dijo que es difícil justificarlas cuando se trata de evacuar energía a gran distancia, pero pidió esperar a la tramitación de la evaluación del proyecto presentado.

La construcción de la línea está recogida en un proyecto privado para la puesta en marcha de tres parque fotovoltaicos en Ojos Negros, pero que permitiría el transporte de la energía renovable de otros parques eólicos planificados en la Sierra de Albarracín y el Jiloca, con más de 149 aerogeneradores que se están tramitando a través de 19 expedientes distintos.

Guitarte aprovechó la comparecencia de la vicepresidenta en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, en la que informó del Plan + Seguridad Energética, para plantearle esta cuestión, así como la necesidad de facilitar las autorizaciones de las comunidades energéticas, puesto que argumentó que se está frenando su desarrollo por la tardanza con que se autorizan.

Despliegue

El diputado turolense argumentó que el despliegue de las renovables debería atender al principio de eficiencia energética, puesto que hasta el 30% de la misma puede perderse en el transporte. Consideró una “incoherencia” no reducir la distancia de transporte o instalarlos donde las condiciones ambientales no tienen valores altos de insolación o de viento como sucede en la provincia de Teruel, donde denunció que “se busca aprovechar que el suelo es más barato” y la oposición social más baja.

Pidió adaptar el plan a esta realidad con evaluaciones ajustadas a la ley que permitan reducir su impacto ambiental y paisajístico, y que la instalación de los parques llegue acompañado de la instalación de industrias. Recordó que en la provincia de Teruel hay 22 parques eólicos instalados y aproximadamente 170 en proyecto, así como más de 300 en tramitación entre eólicos y fotovoltaicos, una alta producción cuando las fábricas no se van a instalar en este territorio. Se refirió en ese sentido a la línea de Muy Alta Tensión que “con el pretexto de su evacuación camufla su verdadera intención como línea de transporte”, situación que recordó se da también en el sector oriental de la provincia y en otro caso en Huesca, y preguntó a la ministra si podían ser privadas y si se iba a inhibir el Miteco.

No justificado

La ministra, en su respuesta, consideró que “las líneas de Muy Alta Tensión, que en el fondo lo que pretenden es evacuar la generación producida a gran distancia no pueden ser líneas privadas”. Argumentó que el “impacto acumulado de esas grandes distancias es muy difícil que puedan soportar una evaluación ambiental favorable”, si bien aclaró que hay que respetar el ordenamiento jurídico y esperar a que se cierre el procedimiento y se pronuncien los técnicos.

En su segundo turno Guitarte pidió más concreción sobre cómo estaba recogido eso en la legislación en el caso de concatenar líneas de evacuación, como es el caso, en un intento de “ocultación” del objetivo real, que calificó de “fraude de ley”. También pidió desarrollar el compromiso de la Ley de Cambio Climático para que la implantación de renovables contribuya al desarrollo de los territorios en los que se instalan los parques y contribuir así a hacer frente al declive demográfico.

La ministra aclaró en respuesta al parlamentario que “no está prohibido plantear líneas de alta tensión de transporte de evacuación”, pero precisó que “lo que no es fácil es justificar la afección desproporcionada para la evacuación de un parque de generación a gran distancia”. Explicó que si bien no existe una prohibición expresa, y tal como había manifestado en su anterior intervención a la espera de cómo evolucione la tramitación al haber una garantía de procedimiento y de resolución, “a priori no parece muy fácil que pueda superar una evaluación de fondo una infraestructura de esas características, y la proporcionalidad entre lo que se pretende y la afección no parece que esté justificada”.