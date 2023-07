Comienzan las obras de remodelación y ampliación de los patios del colegio Ensanche

Por

Las obras de remodelación y ampliación de los patios del colegio público Ensanche de Teruel comenzaron este lunes. La empresa Guerola Transer SLU va a llevar a cabo la primera fase de este proyecto con un presupuesto de 1.060.404 euros y un plazo de ejecución de 20 semanas, dos menos que las previstas en el pliego de licitación.



Los primeros trabajos se están centrando en el patio interior del edificio donde está previsto acondicionar un gimnasio cubierto y con calefacción con una superficie cercana a los 450 metros cuadrados que, además, tendrá conexión directa con el patio exterior de la avenida Ruiz Jarabo.



Este espacio se podrá utilizar tanto para las clases de Educación Física como para actividades lúdicas a cubierto.



Habrá unos porches de conexión, lo que permitirá disponer de un espacio porticado que se podrá utilizar como zona de recreo cubierta en invierno.



En esta primera fase también se ha iniciado la remodelación de la planta baja en la zona que da al patio interior donde estaban los espacios destinados a orientación y atención temprana que quedarán conectados con el patio y donde se va a acondicionar una zona de juegos infantiles con troncos, arenero y rocódromos. “Será una zona porticada que no se va a mojar y que se podrá usar en época de lluvia”, explicó el director del CEIP Ensanche, Manuel Catalán. También se dejará un almacén y una zona para desdoble, orientación, audición y lenguaje y pedagogía terapéutica.



Además, se va a intervenir en el patio exterior que da a la calle José Torán. Se va a acondicionar una zona ajardinada con césped artificial y arbolado. Mientras, en la calle Magisterio se instalará un huerto escolar.



Aunque los trabajos que generen más ruido y polvo como derribos y desescombro se van a llevar a cabo durante los meses de verano para reducir las molestias, las obras se prolongarán hasta diciembre y este patio y el interior no se van a poder utilizar. Así que los recreos se tendrán que hacer en el patio de la avenida Sagunto.



Catalán explicó que se van a organizar tres turnos de recreo como ya se tuvo que hacer durante la pandemia para respetar las distancias interpersonales. En este colegio que tiene cerca de 550 alumnos habrá un primer turno para los niños de Educación Infantil; el segundo para los escolares de primero a tercero de Primaria y el último para los de cuarto a sexto.



En cuanto a las clases de Educación Física, se mantendrá el convenio con el Ayuntamiento para que los alumnos más mayores utilicen el polideportivo San Fernando. El resto del alumnado en un principio hará la asignatura en el colegio y, si es necesario, se solicitarán más horarios para las instalaciones municipales.



“El espacio de recreo de la avenida Sagunto se aprovechará al máximo, va a ser una época muy complicada para la organización del centro, pero es una actuación que no se podía hacer de otro modo y tanto la asociación de madres y padres, como el Consejo Escolar y el claustro estimaron que había que hacer”, resaltó el director del centro educativo. “Va a quedar un colegio del siglo XIX”, destacó Catalán.



Las obras incluyen otras adecuaciones de espacios. En la sala multiusos que se utilizaba como gimnasio y como teatro van derribar tabiques para dejarla un poco más amplia y se modifican los dos pequeños gimnasios actuales de forma que quedará uno muchísimo más amplio, con una zona de almacén y un aseo. Se va a sustituir la carpintería antigua y se instalarán las ventanas oscilobatientes con aislamiento térmico que quedaban pendientes, ya que en anteriores reformas se habían instalado en buena parte del edificio. Finalmente, se pintará el colegio.



Este proyecto incluye una segunda fase que será menos costosa tanto en tiempo como en dinero. Se centrará en el patio interior en la zona de Educación Infantil donde se instalará un forjado que establecerá un acceso directo al patio desde el primer piso y una conexión con una escalera y un tobogán a la planta baja que se renovará por completo.



Con esta segunda actuación se mejorarán las circulaciones y se incrementará la superficie útil de recreo. Se planteará con actividades sensomotrices a través del juego individual y colectivo.

Manuel Catalán confió en que a lo largo de este año se realice la tramitación administrativa para que las obras se puedan hacer una vez finalizado el próximo curso escolar.



El director del colegio Ensanche señaló que, una vez que esta actuación esté completada, se quiere trabajar con el Ayuntamiento para que las nuevas instalaciones, especialmente el pabellón cubierto, puedan abrirse a la ciudad fuera del horario lectivo.