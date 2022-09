Comisiones Obreras denuncia que Sendín incumple el convenio provincial del Metal

El sindicato Comisiones Obreras denunció el martes públicamente que la empresa Sendín Spain Export incumple el convenio del Metal y recordó que también hay un proceso judicial abierto por una posible vulneración del derecho a la libertad sindical.

Los responsables autonómico y provincial de la Federación de Industria de CCOO, Ana Sánchez y Santiago Cañas, respectivamente, acompañados por representantes del sector en la provincia, criticaron la situación que se vive en esta empresa durante una rueda de prensa realizada ayer en Teruel para hablar sobre la situación del sector en la que resaltaron que van a defender el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores.

“Sendín, desde nuestro punto de vista, aplica un convenio que no corresponde y que está muy por debajo del que deberían aplicar”, aseguró Sánchez. La responsable autonómica del sindicato recordó que esta compañía pertence al sector del metal pero está aplicando un convenio propio de empresa con peores condiciones que el del sector y esto, recordó, no se puede hacer tras la última modificación de la reforma laboral.

Según el sindicato, los trabajadores de esta fábrica tienen un salario base de 900 euros cuando el estipulado en el convenio es de 1.300. Sí que hay unos complementos variables pero no se asegura el salario base estipulado.

Santiago Cañas explicó que la situación ha sido denunciada a la inspección de trabajo y aseguró que no comprenden “como se pudo registrar este convenio” porque “atenta contra los derechos de los trabajadores” y añadió que este acuerdo, a parte de tema económico “le da una flexibilidad a la empresa que no le da el convenio de referencia”. Y puso como ejemplo que no se de permiso retribuido por un familiar enfermo.

Cañas señaló que el otro sindicato con representación en Sendin, “le sigue el juego” a la empresa y afirmó que desde CCOO se está valorando denunciar también a esa organización.

Por otro lado, Ana Sánchez explicó también que la empresa ha estado actuando de forma que se ha dificultado el ejercicio de la libertad sindical. En este sentido, denunció las dificultades que sufrieron varios trabajadores para presentarse a las elecciones sindicales por Comisiones Obreras y un caso terminó en despido y ahora deberán ser los tribunales los que lo resuelvan.

Por otro lado, la responsable autonómica de la Federación de Industria de esta organización sindical también advirtió de la situación en otra empresa de turolense, Ronal Ibérica, porque se ha presentado a la plataforma para negociar el nuevo convenio una reducción del 50 % en el pago de los atrasos por el incremento del IPC.

Sánchez aseguró que se han puesto “en guardia” y que la “amenaza de la deslocalización” o la realización de inversiones no puede ser “continuamente moneda de cambio” para que se pierda parte del salario.

La secretaria general de Industria de CCOO insistió en la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores. “Como sección sindical, lo que venimos a decir es que en Teruel, en Zaragoza y en Huesca hemos dejado claro que este otoño los convenios tienen que reflejar el mantenimiento del poder adquisitivo y más los que tienen cláusula de revisión”, argumentó Sánchez.

En cuanto a la situación de las industrias turolenses, la representante de CCOO aseguró que “a pesar del precio de la energía, van salvando la situación”. Unos 5.000 trabajadores pertenecen al sector del Metal en la provincia.