Convocan el Premio Paleonturología 24 para los mejores trabajos científicos

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha convocado la 22º edición del Premio Internacional de Paleontología Paleonturología 24, dotado con 2.500 euros y cuya finalidad es premiar los mejores trabajos de paleontología publicados en revistas científicas durante el último año. El premio es internacional y único en su género, puesto que además de la dotación económica se edita una publicación divulgativa. Un total de 1.276 investigadores y cerca de 500 publicaciones han participado en esta iniciativa desde que se creó el premio hace veintidós años.

La Fundación Dinópolis informó ayer de que esta semana se ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas del premio Paleonturología 2024 (PTUR 24), que cumple su 22ª edición y está convocado por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis con la colaboración de la Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel S.A. (Dinópolis) y de Caja Rural de Teruel.

Este premio está considerado uno de los más prestigiosos a nivel internacional en el ámbito de la investigación en paleontología.

El galardón está dotado con 2.500 euros y con la edición de una PALEOguía divulgativa del trabajo premiado. A este premio pueden concurrir los trabajos de investigación paleontológica publicados el año anterior a cada edición en cualquier idioma y formato.

Participación

Hasta el momento han participado en este premio 487 publicaciones científicas firmadas por más de 1.276 investigadores.

El objetivo que persigue la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, desde la creación del premio en 2002, es el de recompensar la investigación en Paleontología y darla a conocer entre personas no especializadas.

La fecha límite para entregar los trabajos es el día 15 de noviembre de 2024 y el fallo se conocerá, preferentemente, a finales de este año. Como en otras ocasiones, el jurado estará formado por tres destacados investigadores.

En la anterior edición, el premio Paleonturología 2023 fue para el trabajo titulado The Mesozoic terminated in boreal spring, publicado en la revista Nature por Melanie A.D. During y colaboradores. Este trabajo abordaba el estudio combinado de las evidencias de impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios, hace 66 millones de años, encontradas en los esqueletos de peces en el famoso yacimiento de Tanis, en el norte de los Estados Unidos, los cuales fueron acumulados por el tsunami provocado por este impacto, deduciendo que este evento tuvo lugar durante el intervalo de la primavera boreal. La PALEOguía divulgativa de este trabajo se dará a conocer antes de finales del año 2024.

En la edición del año pasado se presentaron artículos publicados por 52 autores de centros de investigación de referencia internacional de diversos países, como: Portugal, Francia, Bélgica, Suecia, Países Bajos, Reino Unido, España, República Checa, Estados Unidos, China, Colombia y Argentina.

Publicaciones

Las publicaciones que concurrieron al premio en 2024 incluían investigaciones sobre fósiles de plantas, insectos, aves, reptiles, dinosaurios, mamíferos, entre otros, y abarcan temas tan variados como anatomía, filogenia, evolución, biomecánica, tafonomía y paleoecología entre otras disciplinas de la paleontología.

Desde sus inicios, el premio ha estado acompañado de una publicación divulgativa del trabajo científico premiado, en la que se aborda de una manera amena y comprensible para todas las personas los contenidos del artículo ganador. Primero se hizo mediante publicaciones de libros de pequeño formato dentro de la serie Fundamental!, y desde el año pasado como PALEOguías.

Además, en el Museo Paleontológico de Dinópolis hay un espacio dedicado a todos los ganadores, donde se detalla cada uno de los trabajos que fueron premiados y a sus autores.