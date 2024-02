Decenas de personas reclaman en Teruel y Alcorisa el fin de la ocupación de Gaza

Concentración en el parque Bienvenida Argensola de Alcorisa

Al grito de “no es una guerra, es un genocidio”, decenas de personas clamaron este domingo en la plaza del Torico de Teruel para que cese la ocupación de Palestina y la venta de armas a Israel. Los manifestantes solicitaron al Gobierno de España y a la Unión Europea que tomen cartas en el asunto para evitar la masacre que se está produciendo en Gaza.Las concentraciones de Teruel y de Alcorisa se sumaron a las decenas que se realizaron en diferentes ciudades españolas, donde miles de personas pidieron el fin de la venta de armas y la ruptura de las relaciones con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.En la plaza del Torico se reunieron casi un centenar de personas, entre los que había una nutrida representación de la comunidad musulmana en la capital. Por su parte, en Alcorisa la concentración tuvo lugar en el parque Bienvenida Argensola y contó con varias decenas de participantes y algunas banderas palestinas.En Teruel, el portavoz de la Asamblea Antibelicista, Pablo Herrero, puso de manifiesto la crudeza de los ataques a Gaza, cuya población “no puede salir” y, pese a ello, la comunidad internacional “no sólo no hace nada sino que mantiene las relaciones con Israel”, relató. Lamentó la muerte de personas inocentes y la poca presión que, pese a ello, se hace desde los países occidentales. Por eso, considera totalmente necesario mantener las concentraciones para que la población no olvide una situación “que se agrava día a día”.La encargada de leer el manifiesto fue Aya El Belidi, de origen marroquí y muy concienciada con la situación de Palestina. En el documento se exigía que “España actúe e imponga sanciones a Israel para forzar a su gobierno a cumplir la ley”, dijo, para añadir que, de otra forma, “no van a parar hasta destruir el último rincón de Gaza y expulsarlos a todo”. Lamentó que Israel lleva bombardeando “de manera intencionada y sistemática la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre”, aunque relató que el “bloqueo asfixiante e ilegal” se mantiene desde hace 16 años. Cifró en 28.000 las personas asesinadas, 14.000 de ellas menores, 2,5 millones de desplazados y un 95% de la población pasando hambre.La joven, de 17 años, concluyó la intervención con la lectura de un escrito elaborado por ella misma en el que planteó que, con respecto a la situación de Gaza, “el que calla o dice ser neutral, está al lado del opresor”, acusó. Además, planteó que en este conflicto “se están perdiendo muchas vidas a las que no se les da valor por el hecho de no ser europeos, sino musulmanes”. Criticó que lo que ocurre en Gaza “no es una película de terror, sino el lugar donde las niñas salen volando por las bombas”, describió. “No tenemos que ser musulmanes para apoyar al pueblo palestino, tenemos que ser humanos”, concluyó.En Aragón hubo también concentraciones al menos en las localidades de Aínsa, Barbastro, Benasque, Caspe, Ejea de los Caballeros, Huesca, Monzón, Tarazona. En Zaragoza más de 3.000 personas se manifestaron en la plaza del Pilar, en una concentración-performance que se desarrolló bajo el lema Paremos el genocidio en Palestina y en la que se ha construido una bandera humana de Palestina. Se repartieron unas tres mil bolsas de basura con los colores rojo, negro, verde y blanco para conformar una enorme bandera a lo largo de la fachada de la basílica del Pilar.En Madrid, al grito de “Israel asesina, Europa patrocina” o “No más armas a Israel”, miles de personas -5.000 según la Delegación del Gobierno- marcharon desde Atocha a plaza de España convocadas por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (Rescop), quienes explicaron a que el objeto de esta movilización es pedir al Gobierno que “deje de vender armas a Israel”.En Barcelona, según estimaciones de la Guardia Urbana, unas 4.500 las personas que se manifestaron bajo el lema de Paremos el genocidio en Palestina por el paseo de Gràcia, en una movilización que se replicó en un gran número de localidades de España.