Dinópolis inicia con el aforo completo la temporada de la vuelta a la normalidad

Por

La sede central de Dinópolis en Teruel colgó este sábado el cartel de completo en el comienzo de una temporada que se extenderá hasta el 18 de diciembre y que sus responsables esperan que sea la de vuelta a la normalidad después de dos años marcados por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de coronavirus. De ellas, tan solo se mantiene la limitación de aforo con el objetivo de que los visitantes disfruten del parque paleontológico con una sensación de seguridad.



El parque paleontológico cuenta en estos momentos con una plantilla de 81 personas, de las que 72 se ubican en la sede central y nueve en las siete restantes ubicadas en distintas localidades de la provincia. Esta cifra se incrementará en los próximos meses hasta superar los 150 durante el periodo estival.



La gerente de Dinópolis Teruel, Higinia Navarro, se congratuló de haber podido volver a abrir sus puertas en marzo después de que el año pasado la apertura se retrasara hasta junio y en 2020, hasta julio. “Es una gran noticia después de las dificultades atravesadas en los dos años previos a causa de la pandemia”, observó.



La apertura coincidió con el Día del Padre, que muchas familias quisieron celebrar con una visita al parque, así como con la festividad de las Fallas en Valencia, de donde procedían un buen número de visitantes. Pero además destacaba la presencia de zaragozanos, madrileños, catalanes, navarros, vascos y de los turolenses más fieles, muchos de ellos provistos del bono de temporada que les asegura la entrada aunque el aforo esté completo.



En estos momentos, no hay vigente ninguna normativa que restrinja su actividad. No obstante, del plan de contingencia habilitado para su funcionamiento las dos últimas temporadas, han decidido mantener las limitaciones de aforo para que los visitantes puedan disfrutar con tranquilidad del parque y asegurar las distancias de seguridad. De esta forma, consiguen acomodar a las personas por unidades de convivencia en los asientos de los diferentes espectáculos y en las mesas del restaurante.



Las opiniones de los visitantes, sobre todo las vertidas a través de las redes sociales, les han permitido saber que las medidas anticovid establecidas han sido valoradas positivamente y que los clientes siempre se han sentido seguros. De igual forma, les han trasladado su satisfacción por la atención recibida por los trabajadores.



Por otro lado, Dinópolis Teruel tenía habilitada hace años la compra anticipada de entradas a través de su página web (www.dinopolis.com/ventaentradas), pero la pandemia ha incrementado este canal. Así, los visitantes tienen asegurada la visita en el día escogido y no tienen que esperar en las taquillas, lo que propicia que el acceso sea más fluido. La pasada temporada, el 60% de los visitantes habían adquirido su entrada por vía telemática, informó Navarro. Novedades

Además de recuperar su calendario habitual, se permite de nuevo el acceso a la Sima Misteriosa de la Paleosenda, se han activado las pantallas táctiles en el Museo Paleontológico y se entregan gafas en el simulador 4D y en el cine 3D. En este último se encuentra una de las novedades más relevantes de esta temporada: el estreno de la película Regreso al Mundo perdido, en la que la protagonista se enfrenta a numerosos peligros en una isla poblada por dinosaurios.



También en Terra Magna los visitantes pueden disfrutar de un nuevo dinosaurio corpóreo, el saurópodo Galveosaurus Herreroi recreado por el equipo multidisciplinar de la Fundación Dinópolis.



Y en el Museo Paleontológico se exhibe por primera vez el esqueleto del dinosaurio turolense del género Europelta hallado en la mina Santa María de Ariño, que los paleontólogos de la Fundación han montado a partir de piezas originales.

El esqueleto está formado por 283 fósiles y es un montaje único en el mundo junto al del Proa valdearinnoensis que le acompaña, al que también se han sumado este año nuevos huesos, en concreto 27 vértebras y 7 chevrones de la cola. Empleo

Dinópolis Teruel ha iniciado la temporada con 81 personas en su plantilla, de las que 72 trabajan en la sede central y nueve en las siete restantes: Legendark (Galve), Inhóspitak (Peñarroya de Tastavins), Región Ambarina (Rubielos de

Mora), Bosque Pétreo (Castellote), Mar Nummus (Albarracín), Titania (Riodeva) y Valcaria (Ariño). Esta cifra se incrementará hasta superar las 150 personas para hacer frente al periodo estival, cuando abre todos los días.



Por último, los responsables del parque destacaron la recuperación de las visitas de grupos de escolares y de personas mayores y afirmaron que ambos muestran la misma ilusión y entusiasmo. “La implicación del equipo que forma parte de Dinópolis Teruel para que los visitantes disfruten es absoluta y así nos lo hacen saber los clientes. Por eso, la mayoría repite la experiencia”, concluyó Higinia Navarro. “Quiero ser paleontólogo y excavar fósiles”

Mientras aguardaba su turno para entrar en el Simulador 4D Terra Colossus, Ander Perales, aseguraba: “¡Quiero ser paleontólogo porque me apetece excavar fósiles!”. Los dinosaurios son la pasión de este niño de 7 años desde que su tío le regaló uno de juguete, y el Carnotaurus y el Indominus Rex sus favoritos. atuendo lo confirmó porque vestía hasta un chaleco de carga y portaba una lupa.



Sus padres afirmaron que habían valido la pena las cinco horas de viaje en coche desde la ciudad vizcaína de Getxo para visitar Dinópolis Teruel como regalo de cumpleaños de Ander. “No conocíamos el parque y nos ha parecido impresionante, así que mañana volveremos y después de comer para casa, que el lunes hay colegio”, dijeron.



“A los nenes les gustan los dinosaurios y hemos descubierto que a nosotros también”. Así se explicaban los valencianos Goyo Iniesta y Pilar Lechón también en su primera visita a Dinópolis Teruel con sus hijos de 7 y 3 años.



Con las entradas compradas desde enero, este sábado fueron de los primeros en entrar al parque paleontológico. Su visita obedecía al interés de sus hijos por los dinosaurios, que ellos también lograron sentir, así como a la voluntad de ausentarse de la celebración de las Fallas y del mal tiempo.



La Comunidad Valenciana es una de la que más visitantes aporta a Dinópolis Teruel, aunque los hay de todas. Desde Orihuela (Alicante) había llegado Antonio Vinal, que visitaba por segunda vez el parque en compañía de su familia.

La vez anterior, su hijo tenía 5 años y ahora tiene 8. Y entre medio, una pandemia. Pero aunque ayer en el parque había mucha gente, no había tenido en ningún momento sensación de agobio ni de masificación, admitió.



Mientras paseaba por el Museo Paleontológico, destacó que lo que más les había gustado es que “Dinópolis no es un parque de atracciones al uso” y agradeció que la parte lúdica se complemente con la cultural y científica.

Óscar Force y Ainhoa Arzoz son los progenitores de dos niños de 2 y 4 años “locos por los dinosaurios” después de que en el colegio se hayan adentrado en la Prehistoria. Aunque la familia reside en Zaragoza y este sábado visitaban por primera visita al parque, no dudaron en adquirir el pase de temporada. “Mañana vendremos otra vez y pensamos hacerlo más veces, también acompañados de amigos”, afirmaron. También ellos subrayaron que las instalaciones son muy grandes, por lo que a pesar del aforo completo explicaron que se podía ver todo con tranquilidad.