Economía quiere cambiar el modelo del CEEI y convertirlo en un “radar de talento”

El Ejecutivo aragonés quiere cambiar el modelo de funcionamiento del CEEI para convertirlo en un “radar de talento” que atraiga a emprendedores y que se convierta en un auténtico motor de incubación de proyectos empresariales innovadores. En medio de la polémica surgida sobre la continuación de estas instalaciones, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha negado que se vaya a producir el cierre de las sedes de Huesca y Teruel, aunque sin concretar en qué va a consistir la transformación.

El asunto fue abordado en el último pleno de las Cortes de Aragón, donde en la sesión de control al Ejecutivo tanto los grupos parlamentarios de Aragón Teruel Existe como del PSOE hicieron sendas preguntas a la vicepresidenta a la vez que le instaron a que no se cierren las sedes.

En su contestación al portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, le dijo que se va a seguir manteniendo la labor del centro, mientras que a la parlamentaria socialista y exconsejera de Economía, Marta Gastón, negó que se fuesen a cerrar estas dependencias.

Por el contrario, la actual titular de Economía manifestó que la intención es intensificar el trabajo de estos centros pero de diferente forma a como se venía haciéndolo hasta ahora, dinamizando su actividad y extendiéndola por todo el territorio. Durante la sesión de control aseguró que el Ejecutivo “va a mantener la labor que está haciendo el CEEI, pero en lugar de que sea simplemente un intermediario inmobiliario que se dedica al alquiler de espacios”, lo que pretenden es “reactivar esa actividad” y nunca cesarla sino por el contrario “reforzarla”.

Vaquero explicó que pretenden que no solo las empresas de la ciudad de Teruel, sino de toda la provincia, tengan la oportunidad “de subirse a esa proyección y de aprovechar las potencialidades” de Teruel. Añadió que pretenden que sea también una referencia de startups que unido al parque tecnológico de TechnoPark en Motorland puedan llevar a cabo “sinergias”.

La vicepresidenta reiteró que “se va a dotar de una mayor flexibilidad” al centro, para lo cual se llevará a cabo “un proceso de transformación”, indicó a Guitarte. En la respuesta a la anterior consejera de Economía, la socialista Marta Gastón, le dijo que están trabajando en un programa para convertir al centro en “referencia” como “un motor de incubación, aceleración e impulso a estas empresas que además pueda competir con otros centros también a nivel nacional”.

Lo que buscan es un “cambio de modelo” y un “cambio de actividad para evitar el cese y el cierre del CEEI”, dijo Vaquero, tras negar que se vayan a cerrar las sedes de Huesca y Teruel. Recalcó que el Ejecutivo “en ningún momento ha anunciado el cierre de las sedes”, y que los peligros estuvieron con el anterior Gobierno por la “limitada capacidad operativa” que tenían. Como alternativa ahora se quiere fomentar la “innovación” y “llevar a todo el territorio la posibilidad de aprovechar las potencialidades de un centro que lo que tiene que hacer es un radar de talento”.

En sus intervenciones, Tomás Guitarte destacó la importancia de mantener una “sede física” y que “no solo no se debe cerrar nada en Teruel”, sino que lo que se debe es “abrir y empujar”; mientras que Marta Gastón le recordó que fue el Ejecutivo quien anunció el cierre y que no hay “certezas” de qué va a pasar con estas instalaciones y las empresas que se encuentran en ellas. Gastón pidió claridad y argumentó que los CEEI no son ningún negocio inmobiliario porque son viveros en los que se presta “apoyo y asesoría”.