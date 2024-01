El 21 % de la plantilla de la Guardia Civil en Teruel está sin cubrir por falta de efectivos

Casi el 21% de la plantilla de la Guardia Civil estaba en septiembre del año pasado sin cubrir por la falta de efectivos, según una respuesta del Gobierno central a una pregunta parlamentaria. En la misma, con datos de toda España, se constata que el catálogo de puestos en la provincia ha aumentado en los últimos años, pero en cambio el número de efectivos disponibles sigue descendiendo debido a que los destinos en las zonas rurales turolenses son poco atractivos.

Los datos están recogidos en una contestación parlamentaria del Gobierno de España a las diputadas del PP en el Congreso, Ana Belén Vázquez e Isabel Borrego, cuyas cifras de efectivos hacen referencia a la situación que había a 30 de septiembre del año pasado.

Las estadísticas recogen tanto los catálogos y el número de efectivos de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, y llama la atención que mientras en el primer caso los efectivos disponibles están por debajo de los que debería haber, en el caso de la Comisaría de Teruel sucede lo contrario. En este último caso los agentes disponibles a esa fecha estaban incluso por encima del catálogo de activos.

A 30 de septiembre del año pasado, el catálogo de activos de la Guardia Civil en la provincia era de 781 agentes, pero en cambio los efectivos disponibles eran solo 620. Eso supone que había un déficit de 161 agentes menos de los que debería haber, según la respuesta parlamentaria por escrito dada a las dos diputadas populares.

Situación no exclusiva de Teruel

La situación no es exclusiva de la provincia de Teruel y se repite en otros territorios del país afectados por la despoblación. No obstante, si en el conjunto de España el porcentaje de los puestos de los catálogos que están sin cubrir es del 7%, en la provincia turolense llegan al 20,62%. Eso supone que en la provincia de Teruel uno de cada cinco puestos de trabajo del catálogo de activos está sin cubrir. Llama la atención, además, que mientras el número de efectivos del catálogo de activos de guardias civiles ha aumentado en los últimos años -es decir, la oferta de plazas-, en cambio, los activos disponibles siguen descendiendo al no cubrirse los puestos.

A comienzos de esta década, en 2020, y según una respuesta parlamentaria que en aquella ocasión formuló Teruel Existe en el Senado, el catálogo de activos a finales de ese año en la provincia era de 764, cuando los efectivos disponibles eran de 686.

Eso supone que mientras en estos tres años el catálogo de activos (puestos ofertados para cubrir) ha aumentado un 2,2%, el número de efectivos disponibles ha disminuido un 10,4%. El dato estadístico corrobora que si bien se ofertan más puestos para cubrir en la provincia, el número de agentes disponibles con que cuenta la misma sigue descendiendo porque los destinos del medio rural en las zonas despobladas no son atractivos.

Incentivos

El secretario general provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Teruel, José Javier Armero, insistió en que los datos sobre catálogos y efectivos facilitados por el Gobierno ponen de manifiesto que se ha de tomar ya con determinación la aplicación de incentivos para que los agentes encuentren atractivos estos destinos.

Armero reiteró su preocupación por el descenso que están teniendo los recursos humanos de la Guardia Civil en la provincia, algo que es común a toda la España despoblada. Aseguró que según el primer avance de la resolución de nuevos destinos por concursos de méritos, otros siete agentes se marcharían ahora a otros destinos, con lo cual también se perderían esos efectivos. Queda pendiente por conocerse la resolución de los destinos por antigüedad y si finalmente el Ministerio resuelve aplicar destinos forzosos para evitar que siga habiendo una sangría de agentes en las provincias más rurales.