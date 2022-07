El Aceite del Bajo Aragón y el Azafrán de Teruel se promocionan en la principal feria internacional de alimentos ecológicos certificados de Alemania

Cinco empresas aragonesas han presentado esta semana sus productos en la Feria Biofach en Núremberg, en Alemania, el principal certamen de productos ecológicos certificados de Europa. Entre los productos que se han promocionado figuran el Aceite del Bajo Aragón, de la mano de Brunet Producción Ecológica, y el Azafrán de Teruel La Carrasca.

La comunidad autónoma ha contado con un stand propio, coordinado por Aragón Exterior (Arex), con la colaboración del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y del Comité de Agricultura Ecológica de Aragón (CAAE), en el que los visitantes han podido conocer y degustar desde aceite, frutos secos o conservas de verduras, hasta ingredientes sin gluten basados en semillas, granos y legumbres, azafrán o leche de coco y coco fresco.

Además, la delegación aragonesa ha establecido contactos con profesionales del sector retail, importadores, distribuidores, productores y representantes del canal HORECA tanto de Alemania como de otras partes del mundo, han indicado desde el Ejecutivo autonómico.

Cuatro de las cinco empresas aragonesas que han viajado hasta Alemania para participar en Biofach repiten participación en el stand de Aragón, puesto que ya habían expuesto allí en 2020, semanas antes del comienzo de la pandemia.

Estas empresas son: Aragón sin Gluten, especializada en ingredientes alimentarios sin gluten, tanto en grano como transformados; Azafrán de Teruel La Carrasca; Gardeniers, que expone su conservas de verduras y mermeladas; y Genuine Coconut, especializados en cocos listos para tomar, smoothies y otros productos elaborados con esta fruta.

A ellos se ha sumado Brunet Producción Ecológica, que ha tomado parte por primera vez en este stand conjunto con sus aceites de la D.O. Aceite del Bajo Aragón, sus aceitunas y frutos secos. Además, en Biofach también ha exhibido su oferta Ecolécera.

De forma paralela a la presencia y promoción de sus productos en la feria, las empresas han participado en diversas citas del programa de actividades del evento, ya que los representantes tanto de La Carrasca y de Brunet Producción Ecológica han realizado presentaciones públicas de sus respectivos productos en el espacio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Asimismo, Brunet ha optado al premio 'The Best New Product Award 2022' de la propia feria ,con su último desarrollo de tinta de calamar vegana.

Aragón Exterior se ha encargado de organizar el stand de Biofach, donde han expuesto conjuntamente cinco empresas. Los productores aragoneses también han contado con apoyo económico de Arex y del Departamento de Agricultura para su participación en el evento.