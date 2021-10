El activismo de la empresa social se abre paso en las políticas públicas

El activismo de la empresa social está abriéndose paso en las políticas públicas, y así se demostró este martes en una de las sesiones plenarias celebradas en la octava Conferencia Internacional de la Red de Investigación EMES, en la que participaron representantes del Gobierno de Aragón, Generalitat de Cataluña, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE y el Instituto Nacional de Economía Social-INAES de México.

La directora general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Soledad de la Puente, expuso el proceso participativo abierto en Aragón para impulsar la Estrategia Aragonesa de la Empresa Social. Por su parte, Josep Vidal, director general d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat presentó en la #8EMESConf el modelo de la nueva Ley de Economía Social que se está promoviendo en Cataluña, es uno de los ejemplos destacados, también como referente para los nuevos modelos post-covid, y se basa en la coordinación efectiva entre los movimientos ciudadanos y las políticas institucionales en torno a la economía social.

Desde la OCDE, Antonella Noya, Directora de la Unidad de Economía Social e Innovación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, puso sobre la mesa el trabajo conjunto que se está realizando con organizaciones internacionales y estados miembros de la OCDE para apoyar el desarrollo de ecosistemas de empresas sociales. Y por su parte, Juan Manuel Martínez Louvier, director general en el Instituto Nacional de Economía Social de México, explicó cómo se está abriendo paso la economía social en un país con amplia tradición de gobiernos neoliberales.

También en este Congreso Internacional se puso el foco en los planes de acción ya en rampa de salida en la Unión Europea y en avanzado proceso de elaboración en España. Sobre este evidente posicionamiento de la economía social en primera línea de la acción política, la Conferencia de Investigación EMES se apuntaron, como nuevos retos, la transferencia del conocimiento de la investigación académica para que se pueda utilizar de forma pragmática en el diseño de las nuevas fórmulas políticas que reivindican para relanzar la economía social a nivel mundial. Asimismo, se considera necesario incidir en la divulgación de los valores de la economía social, también como inversión de valor añadido, para influir en un cambio de la perspectiva con el que se visibilice el sector desde la empresa mercantil.

Conectando con América

La segunda jornada de la Conferencia Internacional de EMES, que continúa hasta el viernes en Teruel, Capital Española de la Economía Social 2021, destacó también por haber conectado la economía social a ambos lados del Atlántico. Y es que las dos sesiones plenarias celebradas fueron organizadas y retransmitidas simultáneamente junto al Foro Global de la Economía Social - GSEF2021, que tiene lugar en Ciudad de México en las mismas fechas que la #8EMESconf bajo el lema “Gobiernos locales y economía social: co-creación de rutas para una economía verde e inclusiva”.

La primera sesión puso el foco en la aplicación de los principios y valores de la Economía Social en la elaboración de políticas, y la segunda sesión, analizó reformulaciones de la economía social en el mundo post pandemia. Esta mesa contó como participantes con Mayo Fuster, investigadora principal del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Cataluña; Juan Fernando Álvarez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y miembro del Observatorio de Economía Social y de Empleo OIBESCOOP; y Nadia Johanisova, profesora asociada de la Facultad de Estudios Sociales de la Masaryk University de la República Checa.

Con esta acción, ambos encuentros buscaorn conectar los dos lados del Atlántico en una red internacional en la que estuvieran presentes los gobiernos locales, investigadores y agentes sociales comprometidos con la promoción de la Economía Social y Solidaria (ESS).

Doctorandos

La Red Internacional de Investigación EMES cuida especialmente a la cantera de investigadores, los doctorandos o PhD, a los que se reservó un espacio ad hoc en el programa de la #8EMESconf. Ayer tuvo lugar un encuentro informal entre estudiantes de doctorado que investigan en los ámbitos de la economía social y la empresa social.

Una treintena de doctorandos procedentes de 10 países se reunieron presencialmente en Teruel y a ellos se sumaron otros 40 estudiantes que se unieron por vía telemática. Este encuentro pone el punto final al proyecto europeo COST Empower-SE: Empowering the Next Generation of PhD scholars in Social Enterprise, coordinado por EMES.

Empresas locales

En la mañana del miércoles, la #8EMESconf viajó del terreno académico al empresarial con la visita a dos empresas locales, la cooperativa agraria Oviaragón-Pastores y la Fundación Tervalis. El programa previsto incluía también una sesión plenaria con investigadores europeos, americanos y asiáticos, diversas mesas redondas y la Asamblea General de EMES, en la que la red de investigación hará balance del desarrollo de la conferencia y pondrá sobre la mesa sus retos de futuro.

Esta cita internacional está coorganizada por la red EMES junto a la Acción COST Empower-SE y el Grupo de Investigación GESES de la Universidad de Zaragoza.