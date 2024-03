El arzobispo emérito Vicente Jiménez será el pregonero de la Semana Santa de Teruel

Novedades

La Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Teruel presentó este viernes su programación en la que destaca que el arzobispo emérito Vicente Jiménez Zamora leerá su pregón el próximo 16 de marzo. Jiménez es administrador apostólico de la Archidiócesis de Zaragoza y de las Diócesis de Jaca y Huesca. Otra novedad será que en la rompida de la hora del Viernes Santo participará la cantante y compositora aragonesa Carmen París.El presidente de la Junta de Hermandades, José Villarroya. señaló que presentar este programa “es dar a conocer nuestra cultura y nuestro patrimonio” e invitó a toda la ciudadanía de Teruel y a todos los que puedan venir de otros lugares “a vivir esta experiencia de fe”. Por su parte, Pedro Masó, secretario de la cofradía de la Oración en el Huerto -a la que este año le ha tocado ser la cofradía organizadora de los actos y del cartel- explicó que se había estado trabajando en ellos desde prácticamente el año pasado. Recordó que hay muchos actos culturales, algunos de ellos han empezado ya. Lo más reseñable, indicó, es una exposición abierta hasta el 31 de marzo titulada El hombre de la Sábana Santa y se puede visitar en la residencia del Sagrado Corazón. Está organizada por la delegación del Primer Anuncio del Atrio de los Gentiles y la Junta de Hermandades colaboran con ellos. Al hilo de esta exposición se realizan varias conferencias. La primera de ellas ya tuvo lugar el día 4 y habrá otras dos conferencias, los días 13 y 14 de marzo, a cargo de la franciscana misionera María Ángeles Gómez Limón.Además, hasta el Sábado Santo se han programado diferentes conciertos tanto de la Polifónica Turolense como de la Orquesta de Cuerda de Arcos de Teruel, como del Conservatorio de Música de Teruel y la Banda de Música Santa Cecilia de Teruel.Sobre la Rompida de la Hora, “hemos querido darle más renombre y protagonismo y hemos invitado a Carmen París, que será la encargada el Viernes Santo a las 12 de la mañana de romper la hora en la plaza del Torico”, afirmó Masó. En cuanto a las procesiones este año habrá una novedad: el traslado de la Dolorosa en procesión desde la iglesia de San Andrés a la de San Martín, el viernes 22 de marzo.El obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué, no pudo asistir este jueves a la presentación porque se encontraba en Madrid. En su nombre el vicario general, Alfonso Belenguer, felicitó a la Junta de Hermandades por el programa de actos porque detrás “hay mucho trabajo y muy bien hecho, con una oferta completísima, cultural y religiosa”. Destacó que se ha programado unas visitas guiadas al Museo de la Semana Santa, que no solamente son los pasos, sino las peanas y los adornos que llevan todos.El programa ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento, que este año ha incrementado la cuantía de su convenio con la Junta de Hermandades; de la Diputación Provincial y la Comarca Comunidad de Teruel. El concejal de Turismo, Eduardo Suárez, explicó que desde el Ayuntamiento, “esperamos que la afluencia de público a nuestra ciudad sea elevada durante toda la Semana Santa” y consideró que la ciudad de Teruel sirve de plataforma para acercarse a conocer a otras zonas de la provincia. Suárez agradeció el trabajo de La Oración del Huerto, cofradía responsable del cartel y el programa. “Como anécdota el pasado año estaba yo aquí con mi cofradía y ahora lo hago como concejal”, matizó.Desde Diputación Provincial, la diputada Rosa María Sánchez mostró el apoyo firme de la institución de la Junta de Cofradías y Hermandades “que año a año hace una labor tan importante como es poner en valor el patrimonio cultural, artístico y religioso de esta capital” y cuya influencia “engloba a otras comarcas de la provincia de Teruel”, afirmó.La Junta de Hermandades de Semana Santa, que reúne a ocho cofradías, calcula que habrá entre 2.500 y 3.000 cofrades aproximadamente. “Poco a poco intentamos captar gente joven, sobre todo para las peanas o para que se inicie en el tambor y en el bombo o en la corneta, lo que más les guste”, apuntó Masó, que consideró que “si el niño empieza a tocar el tambor o la corneta, el día de mañana se pasará a la peana y cuando es un poco más mayor ya saldrá solo con la vela si no puede salir con la peana”. En su opinión, el verdadero patrimonio de la Junta de Hermandades de la Semana Santa “son nuestros cofrades y nuestros hermanos”.Y para ampliar este patrimonio humano, el presidente de la Junta de Hermandades hizo un llamamiento extensivo a quien quiera participar activamente esta Semana Santa, para lo cual solo hace falta ponerse en contacto con la Junta.