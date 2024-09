El Ayuntamiento de Teruel abre la consulta pública previa a la elaboración de la ordenanza para la peatonalización del Centro Histórico

El Ayuntamiento va a regular mediante ordenanza el uso de las zonas de prioridad peatonal del Centro Histórico de la ciudad de Teruel. Antes de ello, quiere escuchar la opinión de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones afectados motivo por el que desde el 9 de septiembre y hasta el próximo 4 de octubre abre una consulta pública para que puedan dejar todas las sugerencias mediante su presentación en el registro general municipal o bien a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Teruel, https://sede.teruel.es . También pueden hacerlo por cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, ha informado el consistorio en una nota de prensa.

De esta manera el Ayuntamiento de Teruel cumple con lo establecido en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, garantizando la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de ordenanzas, abriendo una consulta pública previa para recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas que potencialmente se puedan ver afectados por la futura norma.

Con esta ordenanza, el Ayuntamiento pretende mejorar la circulación y los usos de las vías urbanas que constituyen el Centro Histórico de la ciudad de Teruel, haciendo compatible el uso peatonal de las calles que lo conforman con su uso por parte de los residentes, comerciantes y resto de usuarios de la vías públicas.

La aprobación de la ordenanza se considera el instrumento jurídico necesario y más oportuno para regular el uso y aprovechamiento de estas vías, posibilitando el logro de una serie de objetivos como la regulación del uso de las zonas peatonales del Centro Histórico y mejorando los itinerarios peatonales para que sean cómodos, accesibles y seguros.

También contemplará la reordenación del tráfico rodado para conseguir itinerarios más seguros y menos saturados, al tiempo que conseguir la reducción de la emisión de G.E.I. y fomentar el ahorro energético en especial de los combustibles fósiles.

La finalidad última de la Ordenanza Municipal es la de procurar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fijando espacios de preferencia peatonal, pero respetando siempre las necesidades de los vecinos, así como de otros colectivos, que han de acceder a los inmuebles de las zonas de afección.

La ordenanza establecerá un sistema de control de acceso de vehículos a diferentes zonas peatonales del Centro Histórico de la ciudad de Teruel que se realizará mediante cámaras que captan las placas de matrícula de todos los vehículos que entran en las zonas peatonales.

Se pondrá a disposición de todos los ciudadanos, a través de la página web del Ayuntamiento de Teruel, un plano detallado en el que se delimiten las zonas peatonales, sentidos de circulación permitidos, estacionamiento de residentes, carga y descarga y puntos de acceso controlados por cámaras.

Los puntos de control de entrada al Centro Histórico se encontrarán en calle Nueva, plaza Goya, calle Abadía y plaza Domingo Gascón. Los puntos de control de salida del Centro Histórico estarán situados en calle El Salvador, calle Joaquín Arnau, calle Portal de Valencia, calle Ambeles y plaza Domingo Gascón. Los puntos de control mixto (entrada/salida) del Centro Histórico se encuentran en calle San Miguel.

Podrán acceder con vehículos a las zonas peatonales, por los puntos autorizados en cada caso, los usuarios de garajes de uso particular situados dentro de las zonas peatonales, residentes en las zonas peatonales personas discapacitadas que tengan reconocida una movilidad reducida, tengan o no la consideración de residentes y las personas física autorizadas para el traslado de personas discapacitadas que tenga reconocida una movilidad reducida, tengan o no la consideración de residentes.

También podrán acceder servicios públicos de emergencia, servicios públicos municipales, transporte púbico y taxis, clientes de establecimientos hoteleros situados en zonas peatonales, propietarios de negocios situados en zonas peatonales, proveedores de negocios situados en zonas peatonales, empresas de reparto a domicilio y empresas de construcción que estén desarrollando trabajos en zonas peatonales.

El acceso a las zonas peatonales se establecerá mediante la concesión de una autorización administrativa otorgada por la Alcaldía-Presidencia, previa solicitud cursada por los interesados y presentada de manera presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Teruel, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Teruel.

Asimismo, se establecerá un Régimen Sancionador por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ordenanza. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios establecidos en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en cuanto a su tramitación a lo establecido por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas o norma que la sustituya.