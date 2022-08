El Ayuntamiento de Teruel adquiere dos parcelas para la urbanización del entorno del Conservatorio

Por

El Ayuntamiento de Teruel ha adquirido dos parcelas colindantes con el Conservatorio Profesional de Música y el Centro Sociocultural de San Julián por un importe de 249.857 euros con cargo a la presente anualidad del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). Ambas suman una superficie de 2.421 metros cuadrados, que se destinara a la creación de una zona verde de encuentro, paseo y descanso, cuya propuesta inicial ya ha sido enviada a la Comisión Provincial de Patrimonio para hacer las consultas previas.



La operación de compraventa de estas parcelas, una de 1.210 y otra de 1.211 metros, se ratificó en la junta de gobierno celebrada este lunes, con la que dio comienzo el curso político tras el parón de agosto. Ambas se sumarán a otro solar municipal existente en la zona.



La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, recordó que el equipo de gobierno se había propuesto adquirir estas parcelas mediante una permuta, pero que no había sido posible llevarla a efecto. Dijo además que la compraventa de una de ellas, destinada a actividades hortícolas, se había retrasado hasta la jubilación del propietario.



Esta adquisición responde, según la alcaldesa, a la intención del equipo de gobierno de crear una nueva zona verde para la ciudad de Teruel. Por eso, no se ha concebido como un parque de juegos infantiles, sino como una plaza pública que fomente la convivencia de los vecinos y el descanso de los estudiantes del Conservatorio.



El Ayuntamiento de Teruel tampoco baraja la posibilidad de ampliar las plazas de estacionamiento de vehículos en esos terrenos porque considera que el aparcamiento de la Glorieta se encuentra muy próximo a la entrada principal, ubicada en la rambla de San Julián.



La propuesta inicial ya ha sido remitida a la Comisión Provincial de Patrimonio dada la proximidad del espacio en el que se va a intervenir al viaducto Fernando Hué, que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno de Aragón en 2004. Inversión

Una vez que la comisión remita las prescripciones oportunas, se redactará el proyecto y se buscará financiación para realizarlo. La alcaldesa no se atrevió a valorar el coste de la obra ni el plazo de ejecución porque, entre otras cosas, considera que la actuación deberá realizarse “con mimo” por su ubicación junto a un espacio sociocultural con una gran actividad y que será visible desde los dos viaductos. Además, indicó que en estos momentos es muy difícil aventurar el coste por el continuo incremento del precio de los materiales.



La compra de estas parcelas para continuar con lo que Emma Buj denominó “un proyecto estratégico” para la ciudad se llevará a cabo con el Fite 2022. Esa podría ser la fuente de financiación para ejecutar el proyecto definitivo, aunque la alcaldesa dijo que también podría hacerse con fondos europeos.



El Consejo de Gobierno de la DGA aprobó el pasado 12 de agosto la concesión de un millón de euros con cargo al Fite relativo a los años 2019 y 2020 para la finalización del conservatorio, sus accesos y sus equipamiento, así como la adquisición de estas dos parcelas para mejorar la accesibilidad, que ya había sido autorizada por la Comisión de Seguimiento del Fite celebrada el 22 de julio.



Y es que esta nueva zona conectará las entradas al conservatorio y al centro sociocultural, ubicadas en la rambla y en la carretera de San Julián, respectivamente, y entre las que hay un desnivel de 12 metros. Así, se habilitará una rampa de conexión con la terraza de la futura cafetería y el acceso principal.



Las rampas, una zona aterrazada y una pequeña glorieta conforman un espacio diáfano de paseo y estancia, donde habrá zonas verdes y arbolado. Se completará así la adecuación del espacio situado bajo los viaductos que, con la apertura del conservatorio y del centro sociocultural, será una zona de gran actividad social y cultural, según la alcaldesa. La iglesia de San Miguel se da por consolidada

El Ayuntamiento de Teruel ha dado por “consolidado” el edificio de la iglesia de San Miguel “que amenazaba ruina” y la empresa Patrimonio Inteligente SL, encargada de los trabajos, está retirando los andamios que cubrían el inmueble.



Las obras de consolidación, que constituyen la primera fase del plan director, se han llevado a cabo con cargo al 1,5 por ciento Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en un 70%, aportando el consistorio el resto, y la inversión ha ascendido a 1,2 millones de euros.



La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, explicó este lunes que, conforme se consigan nuevos fondos, se acometerán el resto de las fases para que la iglesia de San Miguel se convierta en un centro cultural que pueda albergar exposiciones, conciertos y otro tipo de actividades.