El Ayuntamiento de Teruel amplía a toda la etapa infantil la Escuela Municipal de Familias

Por

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel, a través de Promoción de la Salud, pone en marcha en el centro sociocultural de San Julián una nueva edición de la Escuela Municipal de Familias, una actividad gratuita que se enmarca dentro del Plan Municipal Sobre Drogas en el ámbito de la prevención familiar.



Por medio de encuentros y charlas con temáticas diferentes, profesionales del Centro de Psicología Psicara y el Centro Méceme, ofrecen a los padres estrategias que faciliten recursos a las familias en la tarea de educar a sus hijos adaptándose a las necesidades y circunstancias actuales. Tanto la infancia como l a juventud ha n cambiado vertiginosamente en las últimas décadas debido a factores como la publicidad, nuevas modas y tendencias, avances tecnológicos… Precisamente el tema que analizaron estas profesionales con una treintena de padres y padres fue el de la gestión de pantallas de móvil, tablet. A la sesión asistieron la alcaldesa de Teruel, Emma Buj y la concejal de Teruel Saludable, Lucía Gargallo.



Emma Buj se dirigió a ellos y les expresó lo gratificante que es ser padre o madre y al mismo tiempo la dificultad de hacerlo bien, “porque no se dispone de un manual de instrucciones para afrontar cada situación”. Lucía Gargallo por su parte, se refirió a la gran responsabilidad que recae sobre los padres y madres a la hora de ofrecer una buena educación a los menores. La concejal señaló que las actuaciones de prevención llevadas a cabo desde este ámbito deben abordarse lo antes posible. Por ese motivo – añadió – este año se ha creado la Escuela Municipal de Familias para la etapa infantil de 0 a 6 años de edad, quedando así cubiertas las etapas de desarrollo comprendidas entre los 0 y 18 años. “Conscientes del contexto laboral, social y educativo del momento actual, desde el Ayuntamiento valoramos la importancia y necesidad de dar continuidad a esta labor que ahora vamos a desarrollar desde los cero años hasta la mayoría de edad”.



Uno de los objetivos principales de la Escuela Municipal de Familia es facilitar un espacio de encuentro, reflexión y sobre todo de apoyo, en relación a la tarea educativa de las familias. Se pretende que los padres, madres o tutores se sientan acompañados, compartan sus experiencias y puedan aprender estrategias y herramientas prácticas para dar una respuesta eficaz a los diferentes desafíos que experimentan.



Algunas de las áreas que se van a abordar en las distintas sesiones son la intervención desde las distintas etapas evolutivas del desarrollo infantil, la importancia del juego durante el aprendizaje, la comunicación intrafamiliar, el desarrollo de la inteligencia emocional, el modelo de parentalidad positiva, el uso de las TICS y la prevención de las adicciones, entre otras.



En la tarea de educar no existe un modelo único ni exclusivo, sino que debe adaptarse a las circunstancias reales de cada unidad familiar y a la realidad social del contexto en el que vivimos. Así pues, por medio de esta Escuela Municipal y desde el Ayuntamiento se quiere ofrecer una respuesta adaptada a las necesidades de las familias y de la comunidad.



Las familias constituyen la unidad esencial de la comunidad y son la estructura a través de la cual se configura el desarrollo social, económico, político y cultural. Es la familia la que proporciona la primera atención y apoyo a sus miembros, cumpliendo una función, no solo protectora y socializadora, sino también de realización y desarrollo personal, así como de inserción en la vida social y comunitaria.



La Escuela dedicada a educación infantil de 0 a 3 años está complet a con dos grupos de 42 personas. En la dedicada a los niños de 3 a 6 años hay 27 i nscritos; en primaria 34 matriculados y en secundaria 23.



La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel, a través del Programa Teruel Saludable, pone en marcha en el centro sociocultural de San Julián una nueva edición de la Escuela Municipal de Familias, una actividad gratuita que se enmarca dentro del Plan Municipal Sobre Drogas en el ámbito de la prevención familiar.



Por medio de encuentros y charlas con temáticas diferentes, profesionales del Centro de Psicología Psicara y el Centro Méceme, ofrecen a los padres estrategias que faciliten recursos a las familias en la tarea de educar a sus hijos adaptándose a las necesidades y circunstancias actuales. Tanto la infancia como l a juventud ha n cambiado vertiginosamente en las últimas décadas debido a factores como la publicidad, nuevas modas y tendencias, avances tecnológicos… Precisamente el tema que analizaron estas profesionales con una treintena de padres y padres fue el de la gestión de pantallas de móvil, tablet. A la sesión asistieron la alcaldesa de Teruel, Emma Buj y la concejal de Teruel Saludable, Lucía Gargallo.



Emma Buj se dirigió a ellos y les expresó lo gratificante que es ser padre o madre y al mismo tiempo la dificultad de hacerlo bien, “porque no se dispone de un manual de instrucciones para afrontar cada situación”. Lucía Gargallo por su parte, se refirió a la gran responsabilidad que recae sobre los padres y madres a la hora de ofrecer una buena educación a los menores. La concejal señaló que las actuaciones de prevención llevadas a cabo desde este ámbito deben abordarse lo antes posible. Por ese motivo – añadió – este año se ha creado la Escuela Municipal de Familias para la etapa infantil de 0 a 6 años de edad, quedando así cubiertas las etapas de desarrollo comprendidas entre los 0 y 18 años. “Conscientes del contexto laboral, social y educativo del momento actual, desde el Ayuntamiento valoramos la importancia y necesidad de dar continuidad a esta labor que ahora vamos a desarrollar desde los cero años hasta la mayoría de edad”.



Uno de los objetivos principales de la Escuela Municipal de Familia es facilitar un espacio de encuentro, reflexión y sobre todo de apoyo, en relación a la tarea educativa de las familias. Se pretende que los padres, madres o tutores se sientan acompañados, compartan sus experiencias y puedan aprender estrategias y herramientas prácticas para dar una respuesta eficaz a los diferentes desafíos que experimentan.



Algunas de las áreas que se van a abordar en las distintas sesiones son la intervención desde las distintas etapas evolutivas del desarrollo infantil, la importancia del juego durante el aprendizaje, la comunicación intrafamiliar, el desarrollo de la inteligencia emocional, el modelo de parentalidad positiva, el uso de las TICS y la prevención de las adicciones, entre otras.



En la tarea de educar no existe un modelo único ni exclusivo, sino que debe adaptarse a las circunstancias reales de cada unidad familiar y a la realidad social del contexto en el que vivimos. Así pues, por medio de esta Escuela Municipal y desde el Ayuntamiento se quiere ofrecer una respuesta adaptada a las necesidades de las familias y de la comunidad.



Las familias constituyen la unidad esencial de la comunidad y son la estructura a través de la cual se configura el desarrollo social, económico, político y cultural. Es la familia la que proporciona la primera atención y apoyo a sus miembros, cumpliendo una función, no solo protectora y socializadora, sino también de realización y desarrollo personal, así como de inserción en la vida social y comunitaria.



La Escuela dedicada a educación infantil de 0 a 3 años está complet a con dos grupos de 42 personas. En la dedicada a los niños de 3 a 6 años hay 27 i nscritos; en primaria 34 matriculados y en secundaria 23.