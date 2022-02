El Ayuntamiento de Teruel aprueba en pleno urgente la construcción de unas pistas, germen de la futura Ciudad Deportiva de Los Planos

Teruel contará antes de que finalice este año con unas pistas de pádel y otra de tenis de tierra batida en Los Planos, unas instalaciones que actualmente no existen de carácter público en la ciudad, aunque sí privadas. Habrá además dos pistas de fútbol-8, un deporte con una gran demanda en la ciudad.

El Ayuntamiento de Teruel aprobó este jueves en un pleno urgente el proyecto para estas pistas polideportivas que serán el germen de una futura Ciudad Deportiva en Los Planos. El proyecto se aprobó con 19 votos a favor (PP, PSOE, Cs, PAR, Vox y CHA), una abstención (Ganar Teruel-IU) y un voto en contra (Espacio Municipalista por Teruel). Ahora se procederá a la tramitación necesaria para contratar las obras de la primera fase de este proyecto, valorada en algo más de 1 millón de euros, financiada al 50% por el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón, a través de un convenio con el Departamento de Educación, Cultura y Deportes, que exige que las obras estén finalizadas el 30 de noviembre. De ahí la premura de tener que aprobarlo ya sin esperar al pleno ordinario.

Aunque el proyecto se aprobó, el debate se centró en la idoneidad de construir estas pistas en este emplazamiento. Mientras que los grupos que no apoyaron con su voto esta iniciativa, como Espacio Municipalista y Ganar Teruel, consideraron que era prioritario llevar estas instalaciones a los barrios más tradicionales, el equipo de gobierno PP-Cs y otros grupos como el PAR consideraron que es compatible acometer instalaciones de barrio con instalaciones de ciudad, como sería este caso. Por su parte, el PSOE consideró que se trata de un proyecto poco ambicioso y hecho con precipitación.

Debate

El debate sirvió también para poner de manifiesto que el convenio con el Gobierno de Aragón es “un caramelo envenenado” o “una soga al cuello”, por la rapidez con la que hay que acometer las actuaciones que en él se incluyen. Ya en esta primera anualidad ha habido que devolver dinero porque no se llegaba al plazo dado y porque éste no se prorrogaba, como ocurre en otras convocatorias.

El concejal de Deportes, Carlos Aranda (Ciudadanos), fue el responsable de defender este proyecto y se mostró satisfecho con el trabajo realizado y convencido de que “estas instalaciones suman en Los Planos”.

“Nos gustaría ser más ambiciosos pero es lo que tenemos en este momento” y justificó las prisas por aprobarlo porque al estar financiado con el convenio al 50% con la DGA “nos exigen que esté acabado a 30 de noviembre”.

Por ello, también se ha buscado una parcela municipal donde se pueda hacer sin tener que llevar a cabo una tramitación urbanística, porque ya está calificada para uso deportivo, comentó.

La alcaldesa, Emma Buj, incidió en que en el futuro se verá complementada con otras instalaciones deportivas.

El Partido Socialista apoyó el proyecto aunque su portavoz, Samuel Morón, advirtió que “las prisas no son buenas consejeras”. No obstante, justificó el voto a favor porque “Teruel lleva tanto tiempo esperando la ciudad deportiva que no vemos inconveniente en aprobarlo”.

Mala planificación

En cualquier caso consideró, que había habido “una mala planificación del equipo de gobierno” porque “sí que hay terrenos con los que se podría haber negociado” y al final lo que se hecho es “un encaje de bolillos”, porque no da para una campo de fútbol 11 para competición, que tendrá que venir después y “es gastar dos veces”.

El Partido Aragonés también votó a favor. Julio Esteban, su portavoz, recordó que ya apoyó los presupuestos para este año, donde aparecía esta inversión. “Dudamos mucho de que este espacio se pueda considerar una ciudad deportiva en el sentido que entendemos que tiene que ser. Dicho esto, lo asumimos como algo positivo, que además viene financiado por el Gobierno de Aragón, por lo que entendemos que sea urgente su aprobación”, comentó.

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, también votó a favor, como también lo hizo Marisa Romero, de CHA, aunque reconoció que “es un proyecto que se queda corto para las expectativas que tenemos en mente”.

En los barrios

Ganar Teruel se abstuvo en la votación “porque siempre vamos a estar del lado del deporte”, pero su portavoz, Nicolás López, argumentó que las instalaciones deportivas “se podrían distribuir por los barrios de la ciudad”.

El único partido que votó en contra fue Espacio Municipalista por Teruel. Su portavoz, Zésar Corella, consideró que la agenda del equipo de gobierno deja fuera de los barrios tradicionales las instalaciones deportivas y opinó que se tendría que haber avanzado en las de San Nicolás de Bari en vez de “concentrarlos en los barrios de renta más elevada”.

La alcaldesa rechazó estas palabras y aseguró que están atendiendo tanto a los barrios, con instalaciones deportivas en ellos, como las que se van a hacer en la calle Santa Amalia, como a los deportistas de todos los barrios que quieren otro tipo de instalaciones y que se desplazan a donde se ubican, como puede ser las pistas de atletismo de Navarro Bau o como será la futura Ciudad Deportiva.