El Ayuntamiento de Teruel e Interpeñas anuncian que la puesta del pañuelo al Torico este sábado se realizará de la manera tradicional

El Ayuntamiento de Teruel e Interpeñas han anunciado este martes por la tarde que el acto de colocación del pañuelo al Torico en el inicio de las fiestas de la Vaquilla el próximo sábado se hará ”de forma tradicional”. Esto significa que los miembros de la peña El Disloque treparán por la columna recién reparada y le pondrán el pañuelo al toro que se ha puesto como sustituto del destrozado el pasado 19 de junio tras venirse abajo parte de la columna.

Este anuncio se ha producido horas después de que la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón haya recibido un escrito de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, solicitando “un pronunciamiento favorable” para realizar “la puesta y retirada del Pañuelico conforme a la tradición de la ciudad”, una vez que se ha arreglado la columna y se ha puesto un réplica del monumento.

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha comunicado al Ayuntamiento –a través de una carta firmada por la directora general– que “entiende que esta Dirección General no debe pronunciarse, y no solo porque estaría invadiendo competencias que no le son propias, sino porque la determinación sobre la conveniencia o no de permitir la puesta del pañuelico corresponde al Ayuntamiento conforme a su plan de seguridad para los días de las Fiestas del Ángel”.

En la carta se especifica que “se trata de un tema de seguridad, tal como puede leerse en el apartado de recomendaciones finales que hace la Fundación Santa María de Albarracín en su informe de fin de los trabajos de restauración de la columna de la Fuente del Torico”.

Asimismo, el escrito de la directora señala que “la puesta del pañuelo forma parte de la vida de la ciudad desde hace al menos cuatro décadas y es, por tanto, una actividad consolidada como habitual”.

En este sentido, recuerda el Gobierno de Aragón que “nunca hasta ahora se había solicitado permiso para efectuarla, del mismo modo que no se solicita permiso para llevar a cabo las actuaciones acostumbradas en las fiestas patronales o tradicionales en ninguna localidad declarada Conjunto Histórico, como es el caso de Teruel”.



La alcaldesa, Emma Buj, ha precisado que la organización de este acto, que tiene ya cuarenta años, es de competencia municipal y no ha de ser autorizado por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, que sí dio el visto bueno al proceso de restauración y recolocación de la columna.



Los dos informes encargados por el Ayuntamiento de Teruel y por Interpeñas han confirmado, ha añadido Buj, que la celebración del acto es segura. "La puesta del pañuelo se hará como todos estábamos deseando", ha insistido.



El presidente de Interpeñas, Juan Nácher, ha agradecido el "sobreesfuerzo" realizado por el Ayuntamiento, y por la alcaldesa, para que la puesta del pañuelico se haga como se ha hecho durante los últimos cuarenta años.



Ha explicado que la peña encargada hará lo posible para que las dos mujeres que van a escalar tengan que agarrarse lo menos posible a la columna y trepen exclusivamente por las espaldas de sus compañeros.



Por otro lado, este miércoles la alcaldesa recibirá la escultura del Torico original en Zaragoza, adonde se trasladó para que se pudiera realizar el gemelo en bronce que está ya en lo alto de la columna desde esta misma mañana.



El Torico se llevará al Museo de Teruel, tal y como solicitó la Dirección General de Patrimonio.