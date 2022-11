El Ayuntamiento de Teruel felicitará las navidades con la postal 'Callejón navideño', que refleja la cerámica local

'Callejón navideño' es el título de la postal que ha resultado ganadora en el concurso de diseño para la realización de la tarjeta de felicitación de estas fiestas del Ayuntamiento de la capital en el que han participado alumnos de la Escuela de Arte. Su autor, Roberto Gómez (estudiante de primero de Asistencia al Producto Gráfico Impreso), ha plasmado en el diseño una cerámica turolense al estilo de las que indican el nombre de las calles en la que se puede leer Feliz Navidad. El jurado, formado por profesores de la escuela y concejales del Ayuntamiento de Teruel, ha elegido esta postal por unanimidad entre las muchas presentadas al concurso.

Como en años anteriores, desde la Escuela de Arte se valora muy positivamente este concurso, ya que permite a los alumnos trabajar con un caso real. El ganador obtiene un vale de 200 euros para la adquisición de material relacionado con las enseñanzas que cursa, además de un diploma. El concejal de Fiestas, Javier Domingo, y el concejal de Cultura, Carlos Méndez han agradecido una vez más la colaboración de la Escuela de Arte y han felicitado al ganador.

Cerámica

El alumno premiado ha explicado que es de Valencia aunque vive en Teruel ya que su pareja es de la capital turolense. “Creo que es una cerámica bastante representativa de la zona, que se puede ver en las calles, y he querido felicitar la Navidad con el escudo de Teruel y un motivo navideño, como es un árbol, ya que he visto que en muchas de estas placas que hay en las calles aparece el escudo de la ciudad y a la derecha algo representativo de la calle en sí, o motivos ornamentales”, ha indicado, añadiendo que “he querido simbolizar eso, me ha parecido un concepto que unificaba la Navidad y la ciudad de Teruel”.



Se ha mostrado muy satisfecho con el premio ya que que para él supone un impulso puesto que está empezando con este curso y lo está cogiendo con muchas ganas. “Haber ganado este premio tan pronto me refuerza para seguir con este proyecto y con el curso en sí”, ha concluido.

Por su parte, el director de la Escuela de Arte, Ernesto Utrillas, ha resaltado el hecho de que la postal ganadora haga referencia al callejero turolense, señalando que la Cerámica de Teruel en las placas de los nombres de las calles es uno de los emblemas de la ciudad. Utrillas ha explicado que la postal se ha realizado de forma digital, sabiendo combinar la estética de la cerámica turolense con las nuevas tecnologías para transmitir “una imagen muy representativa y a la vez contemporánea”.