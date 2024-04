El Ayuntamiento de Teruel invertirá 22.000 euros en mejoras del Centro de Ocio Joven este año

Por

El equipo de gobierno del Partido Popular invirtió en la pasada legislatura un total de 140.000 euros en mejoras del Centro de Ocio Joven situado en la Plaza Domingo Gascón y en el presente ejercicio se han presupuestado 22.000 euros con la misma finalidad, ha precisado la concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Teruel, Lucía Gargallo en respuesta a una propuesta de resolución presentada por Teruel Existe poniendo en tela de juicio la seguridad de esta instalación.



En la propuesta, Teruel Existe instaba al Ayuntamiento de Teruel a llevar a cabo un inmediato acondicionamiento y adecuación de las instalaciones para garantizar la seguridad de las personas que lo utilizan, especialmente teniendo en cuenta que los principales usuarios son niños y niñas que todavía necesitan más facilidades en caso de emergencia. “Me sorprende que hagan estas afirmaciones, pretendiendo crear alarma social, cuando ni siquiera se han molestado en comprobar si el Centro de Ocio ha pasado las inspecciones de seguridad, que ya les digo yo que sí las ha pasado”, ha respondido la concejal de Juventud quien les ha afeado que en los presupuesto de este año hubiese contemplados 22.000 euros en mejoras del centro “y Teruel Existe se abstuviese en su votación”.



La alcaldesa, en su intervención ha recordado que cuando entró el grupo Popular a gobernar el Ayuntamiento, el Centro de Ocio que había costado cerca de 10 millones de euros estaba cerrado y sin siquiera licencia de actividad. A día de hoy, Buj ha calificado la instalación como un modelo de éxito en el que se organizan cientos de actividades a lo largo del año. En este sentido, Lucía Gargallo ha detallado cada una de las actividades, actuaciones y eventos que acoge el Centro de Ocio de octubre a junio como Survival Zombie, Jornadas de Seguridad Vial con la Fundación RACE (Real Automóvil Club de España), reuniones del Consejo de Infancia y Adolescencia, programa de actividades de verano (Jovensemanas), programa Aquí Jugamos Todos, para niños y jóvenes con diversidad funcional, actividades Ciberseguridad con INCIBE Juventud, entre otras.



Además – ha proseguido la concejal - el Centro de Ocio permite desarrollar actividades a centros educativos como el Colegio Público Pierres Vedel y el Colegio La Purísima y Santos Mártires que lo utilizan para realizar sus clases de Educación Física. “El Colegio Público Las Anejas también utiliza el Centro para realizar actividades puntuales; El CRA de Javalambre, el CRIET de Alcorisa, el CRIET de Albarracín, el CRA Turia y el CRIET Calamocha lo han empleado como espacio de encuentro y de desarrollo de actividades con todos los grupos realizando visitas a Teruel”. Por último, Gargallo también ha destacado el uso que hacen las instituciones como la Comarca Comunidad de Teruel con los Juegos Escolares o la Fundación Bodas de Isabel como espacio de ensayos. Propuestas de resolución

En otro orden de cosas, el pleno celebrado esta mañana ha aprobado una declaración institucional de apoyo a los funcionarios y trabajadores de prisiones. En la declaración se hace un llamamiento a los poderes públicos para que “proporcionen los recursos adecuados así como la mejora de sus medidas de seguridad y el reconocimiento debido a su autoridad para garantizar su integridad en el cumplimiento de su deber”. En el texto se pone de manifiesto la reciente pérdida de una trabajadora de prisiones así como la profunda preocupación por el aumento significativo de la violencia dentro de nuestras prisiones. “Esta violencia aumenta los riesgos para la seguridad de los funcionarios de prisiones, que tienen de por sí unas condiciones laborales y de seguridad precarias y por lo tanto la de los internos y la de la sociedad española”.



En el pleno del Ayuntamiento ha debatido un total de siete propuestas de resolución presentadas por los distintos partidos políticos que lo conforman. La propuesta presentada por el grupo municipal de Teruel Existe pidiendo la redacciónde una Ordenanza de Protección del Arbolado Urbano de Teruel, ha sido aprobada con los votos de PSOE, VOX y del PP, grupo este último que ha recordado que ya se comprometió a este fin y que, por tanto, la ordenanza será realidad esta legislatura y además contará con un amplio consenso, según ha dicho la propia alcaldesa “no porque la haya presentado hoy Teruel Existe en una proposición sino porque nuestro grupo ya se comprometió a ello”, ha sentenciado Emma Buj.



No ha prosperado la segunda proposición presentada por Teruel Existe en la que solicitaban la redacción de los proyectos para ejecutar la variante norte de San Blas e iniciar los trámites para la expropiación de los terrenos en la mayor brevedad posible. El grupo Popular ha argumentado que antes de iniciar esta actuación es necesario aprobar el Plan General dado que es una iniciativa que ya está contemplada en ese documento. En su intervención, el concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado ha recordado al portavoz de Teruel Existe, Enrique Marín que sin la aprobación del Plan General es inviable la expropiación de los terrenos como pretenden, de tal manera que “no podemos poner el carro delante de los bueyes”, ha subrayado el concejal en referencia a que tiene que ir una cosa tras otra, como establecen los trámites administrativos.



Tampoco ha contado con el respaldo suficiente la tercera propuesta de Teruel Existe pidiendo una consulta popular para decidir el nombre del nuevo hospital de Teruel para el que este grupo propone los nombres de Jerónimo Soriano y Joaquin Sanz Gadea. La portavoz de Vox, Elena Fernández ha defendido que se conserve el nombre de Obispo Polanco, “un mártir turolense ejecutado por la izquierda”, mientras que el grupo Popular en palabras de su portavoz, Carlos Méndez, ha defendido que los turolenses están identificados con ese nombre. La alcaldesa por su parte, ha dicho que otros centros que han cambiado su ubicación en la ciudad, como el colegio Las Anejas o el Instituto Segundo de Chomón, han mantenido los mismos nombres al tiempo que ha calificado la iniciativa como “ganas de generar polémica donde no la hay dado que no hay una demanda ciudadana sobre este asunto”.



Tampoco ha prosperado la propuesta del grupo socialista reprobando las declaraciones y lo que han calificado de “conductas xenófobas y contrarias a la comunidad musulmana y a la religión islámica” realizadas recientemente por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. “Si de verdad son unas declaraciones que incitan al odio, ¿por qué no se presenta una denuncia?”, ha preguntado la portavoz de Vox, Elena Fernández, al grupo socialista. El grupo Popular por su parte, ha dejado claro que no estaba de acuerdo con las declaraciones de Nolasco si bien ha defendido el derecho del vicepresidente a expresarse libremente, un derecho fundamental recogido en la Constitución Española.



La segunda propuesta presentada por los socialistas pidiendo la recuperación integral del Barranco Cebollinos y su acondicionamiento como espacio de uso público, ha sido rechazada argumentando que la mayor parte de los terrenos son privados y por tanto no municipales en los que el Ayuntamiento no puede actuar. El grupo socialista se ha quedado sólo en la propuesta dado que PP y VOX han votado en contra y TE se ha abstenido.



La concejal de Parques y Jardines, María Pilar Sánchez, ha sido la encargada de responder a la propuesta de resolución de VOX que pedían reforzar el mantenimiento de las fuentes, de los juegos y mobiliario en los parques infantiles, además de instalar columpios para niños con necesidades específicas. Sánchez ha afirmado que ya se están acometiendo todas esas reparaciones y muestra de ellos – ha dicho – son los contratos adjudicados para la reparación de los suelos de caucho así como de pintura y de elementos estropeados de madera y muelles. En cuanto a los columpios inclusivos, la concejal ha hecho un repaso a todos los parques en los que se están instalando como en el Parque Javier Sierra, el de la Fuenfresca, Mansuetos, Botánicos, Glorieta así como en las calles Italia y Valparaíso. “Por todo ello, votamos en contra de la propuesta”, ha declarado Sánchez. Otros asuntos aprobados por el pleno

El Pleno ha aprobado por unanimidad la adjudicación de un contrato de suministro de una barredora aspiradora para el servicio municipal de limpieza por renting por importe de 246.000 euros y un plazo de 60 meses. “Es una muestra más -ha afirmado la alcaldesa – de la mejora continua y permanente que este equipo de gobierno realiza por la limpieza de la ciudad”.



Con esta nueva barredora se completa la renovación y ampliación del parque de máquinas de este tipo del Ayuntamiento de Teruel, que consta además de otras tres barredora de aspiración y una barredora de arrastre para los barrios rurales .



El pleno también ha aprobado por unanimidad la designación de los nuevos miembros del Consejo Sectorial de Sanidad y Bienestar Animal integrado por 35 personas, en concreto, por 6 representes políticos; 6 representantes de las Asociaciones de protección animal; 10 alcaldes pedáneos; 10 representantes de las Asociaciones Vecinales; 1 representante del Colegio Profesional de Veterinarios de Teruel; Un Técnico de Medio Ambiente (sin voto); Un Policía Local de Mediación. (sin voto).



Según ha explicado el concejal de Sanidad y Protección Animal, Juio Esteban, el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de octubre de 2023, aprobó inicialmente el Reglamento del Consejo Sectorial de Sanidad y Protección Animal y, tras su publicación y al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de información pública, se eleva a definitivo el acuerdo de aprobación inicial. El Consejo Sectorial de Sanidad y Protección Animal es un órgano sectorial de participación ciudadana. “Un mecanismo de participación, información y asesoramiento, de naturaleza consultiva y de ámbito municipal”, ha explicado el concejal.



El Pleno también ha dado el visto bueno a la aprobación inicial de la ordenanza específica por medio de la que se aprueban las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones dirigidas a la celebración de competiciones y eventos deportivos.

Por último, se ha dado luz verde al encargo de ejecución a la Sociedad Municipal Urban Teruel SA de las actuaciones financiadas con cargo a los fondos NEXT Generation así como para gestión de la actuación de mejora y acondicionamiento del Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel.