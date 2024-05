El Ayuntamiento de Teruel se suma a la conmemoración del Día de la Enfermedad Celiaca

El 16 de mayo se celebra el Día Internacional del Celíaco con la finalidad de divulgar información acerca de esta condición que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial y cuya prevalencia se ha multiplicado en los últimos veinticinco años.

El Ayuntamiento de

Teruel

se ha sumado a la convocatoria de la Asociación de Celiacos de

Teruel con la colocación de un cartel alusivo

en el balcón principal del consistorio.

Apoyando la iniciativa han estado Inmaculada Sánchez y Sara Martín, que son la presidenta y la nutricionista de la Asociación en Teruel

respectivamente,

además de los concejales Jesús Artigot, Carlos Méndez y Carmen Romero del Partido Popular; José Guillén del Grupo Socialista y Enrique Marín del Grupo Municipal de Teruel Existe.

Según ha explicado Inmaculada Sánchez,

esta fecha pretende sensibilizar y concienciar a la población acerca de la celiaquía y sus síntomas, haciendo énfasis en la importancia de la detección precoz y tratamiento oportuno de esta enfermedad.La Asociación de Teruel, que cuenta con 200 socios, se muestra muy agradecida con el Ayuntamiento de Teruel que concede anualmente una línea de subvenciones con ayudas económicas que van desde los 100 a los 1000 euros en función de la renta familiar del solicitante y del número de miembros afectados por la enfermedad en la unidad familiar. El presupuesto municipal contempla una partida de 22.000 euros para este fin.Desde la Asociación reivindican esta línea de ayudas para otros municipios de la provincia que carecen de ella. Así mismo, solicitan al Gobierno un IVA reducido al 4% en los alimentos sin gluten y de primera necesidad dado que, según dicen, la cesta de la compra para ellos es 1.200 euros más cara al año que para una persona que no tiene la enfermedad. “Nosotros no necesitamos fármacos, nuestra medicina es la dieta”, lamentan por lo que insisten en que se les tenga en cuenta desde las administraciones.Desde la Asociación hacen un llamamiento para que todas las personas no tolerantes al gluten se integren en la Asociación “porque la Unión hace la fuerza”, señala la nutricionista. Lo pueden hacer e su sede que se encuentra en el Centro Social del Arrabal o bien llamando al teléfono 653806801 o en la dirección teruel@celiacosaragon.org