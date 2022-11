El Ayuntamiento de Teruel trabaja ya en el recurso por la Agencia Espacial Española

El Ayuntamiento de Teruel trabaja ya en el recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos del Gobierno central que establecen los criterios para la elección de la sede de la Agencia Espacial Española, después de que el Consejo de Ministros acordara en su reunión del martes inadmitir los requerimientos contra este procedimiento presentados tanto por el Gobierno de Aragón como por el consistorio turolense. La alcaldesa, Emm Buj, lamentó este miércoles que el Ministerio no respondiese a la petición municipal de una reunión, y estimó que se trata de una “decisión política”.

Ambos requerimientos pedían la suspensión del procedimiento mientras no se corrigiesen los requisitos exigidos, por considerar que son discriminatorios para territorios despoblados al no disponer de transportes como líneas AVE o la cercanía a aeropuertos internacionales como se pide. El Gobierno, en su resolución del martes por el que no admite el requerimiento, considera que no procede al encontrarse el procedimiento todavía en trámite y no haberse tomado una decisión sobre la ubicación de la agencia, que será cuando cabrá la posibilidad de recurrirlo.

El Gobierno de Aragón ya anunció ese mismo día, a través del Departamento de Ciencia, que los servicios jurídicos están estudiando la presentación del recurso contencioso-administrativo por la vía judicial, algo que reiteró el miércoles la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno en respuesta a preguntas de los medios de comunicación. Pérez dijo que en su día ya se hizo el requerimiento porque “discrimina de partida” a Teruel de una manera “unilateral y sin responder a criterios objetivos”, y que por ese motivo ahora se trabaja desde los servicios jurídicos para acudir a la vía judicial con la intención de hacerlo si así lo avalan los mismos.

Por su parte, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, insistió en que no da por perdida la batalla y piensa “pelear hasta el último momento” por traer la Agencia Espacial Española a la ciudad. Admitió que no le sorprendía el rechazo al requerimiento por parte del Gobierno de España, puesto que habían sido ellos los que hicieron las bases “con toda intencionalidad”.

Reunir los requisitos

Por ese motivo indicó que van a presentar el recurso contencioso-administrativo, después de haber sido rechazado el requerimiento que hicieron como proceso previo obligatorio entre administraciones. Insistió en que “Teruel reúne todos los requisitos para ser la sede de la Agencia Espacial Española; esto es una decisión política y yo espero que el Gobierno de España atienda esa candidatura, pero también vamos a utilizar las herramientas jurídicas que tenemos”.

La alcaldesa recalcó que si se van a tener en cuenta criterios como tener AVE y cercanía a aeropuertos internacionales con conexiones a unas ciudades concretas, “estaremos en una grave desventaja”, motivo por el cual “no comparte” los requisitos fijados por el Ejecutivo central.

Pidió que el Gobierno “tenga en cuenta los beneficios que puede aportar la ciudad de Teruel” albergando esta sede como una “caja de pruebas que demuestre al resto de España y de Europa que en sitios como Teruel se puede tener una Agencia Espacial al igual que se está haciendo investigación aeronáutica de primer nivel”.

Como alcaldesa recordó que está llamando a las puertas del Gobierno y de los distintos ministerios implicados “aunque con poco éxito” porque “se nos ha cerrado la puerta”, e hizo un llamamiento a la sociedad turolense para que “sean conscientes de que tenemos una oportunidad y hay que saber aprovecharla”.