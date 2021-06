El Ayuntamiento de Teruel volverá a destinar 3.000 euros a becar alumnos del Máster en Desarrollo Empresarial

El Ayuntamiento de Teruel volverá a destinar 3.000 euros para becar a alumnos del Master en Desarrollo Empresarial de la Universidad de Zaragoza que se imparte en el Campus de Teruel. Este curso cuenta con la colaboración de CEOE- CEPYME y la Cámara de Comercio de Teruel y que busca la especialización de los profesionales del propio tejido empresarial de la provincia y también de los recién graduados. La segunda edición del curso profundizará en la formación práctica y contará con nuevos expertos en su elenco de profesores.

CEOE-CEPYME y Cámara de Comercio han organizado esta mañana un desayuno para empresarios y asociaciones empresariales turolenses con el objetivo de presentar la nueva edición del master.

El concejal de Empresas y Autónomos, Ramón Fuertes, ha recordado que, en la primera edición del master, el Consistorio destinó 3.000 euros para becar a dos estudiantes, los cuales encontraron trabajo tras concluir los estudios. Por ello, el Ayuntamiento volverá a destinar la misma cuantía este año. “Esta es la mejor muestra de que la iniciativa funciona y vamos a seguir apostando por ella. El Ayuntamiento colabora con todos aquellos que puedan crear sinergias, captar talento, fomentar la actividad económica y potenciar las empresas turolenses”, ha añadido.

El director del master, Juan Maicas, ha recordado que esta iniciativa universitaria nace con el objetivo de formar directivos de empresas turolenses y conectar a miembros de distintas compañías, profesores y alumnos.

Maicas ha señalado que, el año pasado, el master no pudo celebrarse al no poder garantizar la prespecialidad en las aulas por culpa de la pandemia. “El objetivo principal es generar sinergias y conectar personas, por lo que no tenía sentido impartirlo si no era de forma presencial”, ha añadido. Este año, el master sí se celebrará de forma presencial en el Campus de Teruel entre octubre y mayo y contará con entre 15 y 20 alumnos

Por su parte, el presidente de CEOE-CEPYME Teruel, Ángel Muela, ha recordado que existe una carencia de formación en habilidades directivas en muchas compañías, por lo que este master nace para dar respuesta a estas necesidades y formar empresarios. “Con una doble vertiente, los alumnos recibirán formación teórica de los profesores universitarios y, al mismo tiempo, conocerán las experiencias de algunos de los empresarios más importantes de la provincia”, ha señalado.