El campo aragonés clama contra la nueva PAC con una nutrida representación turolense

Alrededor de un millar de agricultores y ganaderos aragoneses han clamado este viernes en Zaragoza contra la “continuista” nueva Política Agraria Común (PAC) de la UE y por cómo el ministro del ramo, Luis Planas, la quiere aplicar en España, en una manifestación a la que se han unido todas las asociaciones y cooperativas del sector agrario en la Comunidad.



La protesta ha comenzado frente a la sede del departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón con una concentración en la que los asistentes, equipados con sirenas, cencerros y bombos, han mostrado su rechazo a este modelo de PAC que el ministerio busca aprobar en los próximos días.



En ella, los presentes han protestado por cuestiones como que se acabe con la “desigualdad entre territorios”, el apoyo al sector de la ganadería extensiva o para que se incluya el frutícola y leñoso en la PAC “con un presupuesto adecuado", así como para que el ministerio cofinancie el segundo pilar de esta política y que, junto al Gobierno de Aragón, recupere los presupuestos del periodo anterior.



Bajo pancartas con lemas como ‘Agricultura con agricultores, ganadería con ganaderos. Relevo generacional’, ‘PAC justa’ o ‘Se mueren los pueblos sin agricultores ni ganaderos’, la manifestación ha partido hacia la sede de la delegación del Gobierno, en la plaza del Pilar, encabezada por un tractor que ha portado una lona con mensajes en contra de los planes del ministro.



“Ya vale con esta PAC que quiere plantear el ministro Planas, una PAC continuista que nos ha hecho perder miles de profesionales del sector agrario en los últimos diez años, miles de personas que trabajaban y vivían en nuestros pueblos que se han perdido”, ha enfatizado el secretario general de UAGA-COAG, José María Alcubierre.

Llamamiento a Lambán

El representante de esta asociación agraria ha recalcado que, si no cambia la situación, harán un llamamiento al jefe del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, “para que hable con Sánchez -el presidente del Gobierno- para que cese de una vez a este ministro”.



Alcubierre ha destacado que la propuesta de Planas “pone en peligro el modelo de agricultura con agricultores” y ha enfatizado que “basta ya de no apoyar a los hombres y mujeres que nos la jugamos diariamente en las explotaciones” y de “seguir perdiendo personas que viven en los pueblos y que acentúan este Aragón vaciado”.



“Nos estamos cargando el relevo generacional en esta Comunidad”, ha destacado José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón, quien ha resaltado que este territorio tiene “un campo envejecido” y que lo que hay que hacer, “de una vez por todas”, es vincular las ayudas a los que “realmente” viven del sector, “los agricultores y los ganaderos”.



Roche ha evaluado como algo muy positivo que todas las asociaciones y cooperativas del campo hayan salido a la calle “bajo una misma bandera” y ha solicitado al Ejecutivo autonómico “que no reble” y que siga insistiendo en que “este modelo de PAC hay que cambiarlo”.



El presidente de ARAGA, Jorge Valero, ha considerado que el hecho de que las administraciones velen por los intereses de los profesionales del sector supone que les pongan unas “condiciones” que puedan “cumplir para cobrar la totalidad de las ayudas”.

Ganadería extensiva

En ese sentido, ha manifestado que, con lo puesto encima de la mesa, la agricultura de regadío y la ganadería extensiva en Aragón va a perder el 23 % de las ayudas “por no poder cobrar un ecoesquema” (el pago ‘verde’ por cumplir determinadas condiciones medioambientales). En la manifestación también estaba el secretario general de ASAJA en Aragón, Ángel Samper, que ha destacado que la PAC debe ir orientada “a la actividad”, es decir, “para el que hace y no para el que no hace”.



Además, ha subrayado la importancia de que “aquellos que hacen lo mismo, por hacer lo mismo, tienen que cobrar lo mismo” y de que esta PAC “viene con un 10 % menos de presupuesto general” en el primer pilar y con segundo “estrangulado a la mitad en Aragón y a la tercera parte en el ministerio”.



“No podemos hacer más con menos”, ha insistido Samper, que ha señalado que esta política comunitaria “tiene un problema muy grave, con partidas presupuestarias mucho menores” y “exigencias mucho mayores”.



El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, José Víctor Nogués, ha destacado el papel de estas agrupaciones en los pueblos del territorio al afirmar que “en Aragón, donde hay una cooperativa, hay futuro”, y ha reclamado empresas “reales” y no “de papel”, por lo que ha considerado necesario “un cambio radical en la PAC”.