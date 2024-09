El Concurso de Tapas Jamón de Teruel se desarrollará del 12 al 22 de septiembre en un total de 46 establecimientos hosteleros de la provincia

La Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos, conjuntamente con el Consejo Regulador Jamón de Teruel, han presentado este lunes en la emblemática plaza del Torico, la vigésimo primera edición de este concurso con importantes novedades. La primera de ellas es la incorporación en las bases del aprovechamiento de toda la carne de Cerdo de Teruel, además del cotizado jamón que lógicamente sigue siendo protagonista indiscutible de las tapas.

Por este motivo durante la presentación, organizadores y colaboradores del certamen, han posado junto a un simpático photocall con la imagen de tres cerditos para destacar la importancia del cerdo en esta edición, junto con el cartel oficial del concurso, donde se representa al Jamoncico que este año adquiere el rol de un granjero moderno, actual y conectado a la tecnología, pero sin perder la esencia del origen.

Las fechas de celebración serán del 12 al 22 de septiembre, coincidiendo un año más con las tradicionales Ferias del Jamón de Teruel que este año cumplen 40 años de celebración.

Un total de 46 establecimientos participan en esta ocasión, distribuidos no solo por Teruel capital sino por otras localidades de la provincia que van desde el Matarraña a la Comarca de Gúdar Javalambre, pasando por el Bajo Aragón y Andorra Sierra de Arcos. Esto pone de manifiesto que el Jamón de Teruel y toda la canal de la carne de cerdo son productos que se identifican con la gastronomía, cultura y tradición de la Provincia de Teruel en su conjunto. En el caso de la ciudad de Teruel, los bares y restaurantes participantes se distribuyen por la zona del centro, en torno a plaza del Torico, San Juan y calles adyacentes como viene siendo habitual, por ser zonas de mayor tradición de tapeo, pero también por otros establecimientos de la zona del Ensanche, y establecimientos hosteleros del extrarradio, un poco más alejados pero que también ofrecen la tapa de Jamón del concurso.

Entre las tapas presentadas, este año se podrá disfrutar, por ejemplo, de un dumpling de lagarto blanco con Jamón de Teruel, una empanadilla de carrillera de cerdo de Teruel, una tapa que combina el secreto y el jamón de Teruel a la piedra, un pan bao de panceta con salsa Teruyaki, la tradicional costilla de cerdo en dos cocciones, pero también convertida en un trampantojo de helado al más puro magnum... Las posibilidades son muchas y todas ellas con una gran creatividad para que el concurso se convierta en un gran deleite para los sentidos.

Precio y maridajes

El precio de venta al público de las tapas se mantiene como el año pasado, es decir 3 euros la tapa de Jamón y 4’50 euros si se acompaña con un quinto de Cerveza Turia, una copa de Viñas del Vero o Coca Cola Zero Zero para los que optan por no tomar alcohol. Marcas todas ellas que año tras año apuestan por este concurso y lo hacen posible con su colaboración.

Tapa influencer

Otra de las novedades de esta edición será precisamente la incorporación de una nueva categoría de premio: la Tapa más influencer. Para ello se ha creado una cuenta de Instagram @concursotapasjamondeteruel exclusiva para el concurso, donde se han ido publicando cada una de las fotos de las tapas de esta edición con sus correspondientes ingredientes, de modo que el público con sus likes, decidirá el nuevo premio. La tapa ganadora será la que consiga mayor impacto en la Red Social Instagram. Aquellos establecimientos que no dispongan de cuenta de Instagram, no optarán a este premio.

Otro de los premios muy valorados por los establecimientos participantes es el Premio a la tapa más popular. Esta se decidirá a través de las votaciones del público a lo largo de los días que dura el concurso. Para ello los taperadores podrán votar sus 10 tapas favoritas a través del QR que aparece en todos los folletos o en las tarjetas expuestas en cada uno de los establecimientos. También se puede acceder directamente a través de esta dirección a partir del día 12 de septiembre: tapas.teruelturismo.e

Jurado

Un jurado itinerante, compuesto por diez personas aficionados al arte de tapear, serán los encargados de probar las tapas y valorarlas para seleccionar las doce mejores tapas que pasarán a la gran final que tendrá lugar el lunes 14 de octubre y donde un jurado profesional volverá a probar todas las tapas finalistas y decidir la Mejor Tapa Jamón de Teruel 2024.

Premio de 500 euros para el ganador

El ganador recibirá además de la distinción y premio correspondiente, un cheque de 500 euros patrocinado por la IGP Cerdo de Teruel y además tendrá la oportunidad de representar a Teruel en el Campeonato oficial de hostelería de España de tapas y pinchos 2025.

La vigésimo primera edición del Concurso de Tapas, organizado conjuntamente por la Asociación Teruel Empresarios Turísticos y el Consejo Regulador Jamón, Paleta y Cerdo de Teruel, cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Turismo, la Diputación Provincial de Teruel, Caja Rural y Ayuntamiento de Teruel, además del patrocinio de Viñas del Vero, Cerveza Turia y Coca Cola como en anteriores ediciones.