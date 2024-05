El CPIFP San Blas y la Guardia Civil colaboran en rescates de personas

Por

El Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) San Blas poner en marcha un proyecto colaborativo con la Guardia Civil para el desarrollo de un protocolo unificado de búsqueda de personas en el medio rural.



El proyecto tiene como objetivo la mejora de los procesos de búsqueda y rescate de personas desaparecidas en grandes áreas, mediante la unificación del protocolo de actuación de los distintos agentes intervinientes y el uso combinado de técnicas tradicionales junto a nuevas tecnologías.



El alumnado de grado superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil del CPIFP San Blas, en colaboración con el Grupo Pegaso de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, inicia el trabajo para el desarrollo de un procedimiento innovador que permita establecer un protocolo unificado para la búsqueda de personas en grandes áreas rurales con el apoyo de vehículos aéreos no tripulados- drones- y otras nuevas tecnologías asociadas, según explicó la directora del centro Educativo, Lina Soler.



Esta iniciativa no sólo constituye un elemento crucial en la formación académica de los alumnos, sino que también promete ser una herramienta vital que facilite y enriquezca las futuras operaciones de rescate en la provincia, facilitando en un futuro exportarlo al ámbito nacional.



El alumnado desarrollará una metodología práctica con la formación de equipos especializados en áreas clave, como búsqueda, sistemas de información geográfica, gestión y comunicaciones.



La finalidad de la colaboración radica en alinear el proceso educativo, en la medida de lo posible, con escenarios reales de búsqueda, permitiendo a los estudiantes identificar necesidades y resolver problemas en el aula que les permitirá enfrentarse con facilidad a emergencias reales en el futuro.



Para fortalecer la motivación y el compromiso de los alumnos en un proyecto de tal envergadura, el Grupo Pegaso desempeña un papel esencial. Sus integrantes actuarán como mentores y guías facilitando la adquisición de los resultados de aprendizaje. Los profesionales compartirán sus experiencias, recursos y conocimientos, enriqueciendo el aprendizaje con perspectivas prácticas basadas en situaciones reales, mientras que el alumnado centrará su trabajo en el análisis y gestión de los datos reales y en la elaboración de propuestas de trabajo que se debatirán de forma con el Grupo Pegaso en reuniones periódicas.



Esta colaboración no sólo prepara a los estudiantes para futuros desafíos sino que refuerza la relevancia y el impacto de la formación práctica que adquieren en el centro educativo. La eficacia del proyecto dependerá de la coordinación entre estos grupos, que a priori denota un progreso efectivo y exitoso del proyecto de colaboración, destacó la directora del CPIFP San Blas.