El Gobierno asegura que aportará toda la información para aclarar el suceso del tren de Bejís y defiende a la maquinista

Por

El Gobierno de España y el de la Generalitat Valenciana van a aportar, "con total transparencia, toda la información necesaria para aclarar" el incidente del tren que iba de Valencia a Teruel en el que varios pasajeros resultaron heridos el martes tras bajarse en las inmediaciones del incendio forestal de Bejís (Castellón).



Así lo ha señalado este viernes en Valencia la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, quien ha precisado que hay una línea de investigación abierta para aclarar lo ocurrido y porque "hay que aprender de las situaciones para que no se vuelva a producir" ningún incidente de estas características.



La ministra ha defendido que, en aquel momento, las decisiones tomadas por la conductora del tren fueron "las adecuadas", pues cuando se vio en una situación en la que había indicios de tener un fuego cerca porque había rastros de cenizas pidió permiso para retroceder.



Ha añadido que cuando iba a retroceder hubo viajeros que saltaron fuera del tren tras romper los cristales, y ha resaltado que ninguna de las personas que sufrieron heridas estaban en el interior del convoy, sino que eran viajeros que se habían bajado.



La ministra ha defendido la necesidad de hacer "pedagogía" sobre cómo se comportan en la actualidad los incendios forestales, ya que muchas veces el fuego es "imparable", pues actúa "de manera incontrolable" y "la situación real sobrepasa incluso los escenarios previstos por las propias direcciones de incendios".



Morant ha destacado que la masa quemada este verano en los incendios de la Comunitat Valenciana ya dobla la media de lo que ha ardido los últimos diez años, pues cada vez son "más virulentos" y dejan siniestros con perímetros de 120 kilómetros o 19.000 hectáreas calcinadas, algo, a su juicio, que es "una barbaridad".



Se ha referido también a los cambios del viento y a llamas que saltan los perímetros, y ha explicado que en ocasiones el agua que lanzan los medios aéreos sobre estos incendios no llega a tocar el suelo, por las condiciones de calor y de falta de humedad.



"Por tanto, lo primero es tomar conciencia de que estamos en una situación en la que muchas veces el fuego es incontrolable por muchos medios que pongamos", ha indicado la ministra valenciana, quien ha pedido a la ciudadanía que siga las indicaciones de las autoridades y "no se dejen llevar por el miedo" en los incendios.