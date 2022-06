El Gobierno de Aragón iniciará los trámites para que la Vaquilla sea Bien de Interés Cultural Inmaterial y blindar el acto del pañuelo

Lo ocurrido con la fuente del Torico el pasado 19 de junio que terminó con parte de la columna y la escultura en el suelo ha llevado a muchos expertos a recomendar fórmulas alternativas a trepar por el pilar para poner el pañuelo al cuello de la imagen del astado. Sin embargo, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón anunció que va a iniciar los trámites para la incoación de las Fiestas del Ángel o de la Vaquilla, y su tradición de colocación del pañuelo, acto que les da inicio, como Bien de Interés Cultural Inmaterial lo que facilitará que se mantenga la tradición.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, recordó que Interpeñas había lanzado esta idea y que el Ayuntamiento la apoya y calificó como “una buena noticia” que Patrimonio también la respalde. Indicó que se trata de una solicitud cuya tramitación será muy larga.

Emma Buj aseguró que mientras se realiza todo este proceso administrativo podrá seguir poniéndose el pañuelo al Torico. La alcaldesa dijo que ella ya había manifestado su apoyo a que se haga el acto tradicional, siempre que el Torico no sufriera daños y Patrimonio no pusiera pegas. En este sentido, añadió que, como está previsto poner una réplica la primera condición se dará y que, si se garantiza que la columna no sufre daños, Patrimonio no pondrá problemas a la realización de ese acto. El presidente de Interpeñas, Juan Nácher, se mostró satisfecho con la decisión de la Dirección General de Patrimonio sobre el inicio de los trámites para que la Vaquilla y la puesta del pañuelo sean declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial y agradeció al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Teruel su apoyo. “Esperaremos el tiempo que sea necesario”, aseguró Nácher en referencia a que el proceso puede ser de unos dos años.

En cuanto a los plazos para la reposición de la columna, la alcaldesa aseguró que “está trabajando para poder llegar a tiempo” al sábado de la Vaquilla, el próximo 9 de junio, pero no quiso aventurarse a confirmarlo ya que señaló que habrá que ir viendo lo que ocurre día a día. Sobre un posible plan B si no está lista la fuente tampoco quiso avanzar nada.

Ahora que Patrimonio ha dado el visto bueno a la actuación en la pilastra con una serie de prescripciones y que el consistorio las ha incluido, los técnicos confían en que se pueda empezar a trabajar lo antes posible para que la restauración esté lista para las fiestas.

En cuanto a la réplica del Torico, Buj indicó que ya está hecho el molde pero tampoco indicó los plazos para tener la figura que va a realizar la empresa especializada Metalistería Metalcin de Zaragoza, a donde se trasladó la escultura y la réplica del Museo de la Vaquilla.