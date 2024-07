El Gobierno de Aragón paga 1,7 millones a 41 beneficiarios de ayudas a agricultura y ganadería de precisión en la provincia de Teruel

Por

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha pagado este miércoles las ayudas a la agricultura y ganadería de precisión correspondientes a la convocatoria del año 2022 que se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos Next Generation y que ascienden a casi 9 millones para 233 beneficiarios.



De este modo se hace efectivo el pago de las ayudas solicitadas por los adjudicatarios, resuelto en junio de 2023, que asciende a 8.953.904 euros.

Del total de beneficiarios, 215 pagos corresponden a los que han ejecutado completamente la actuación y solicitan el pago final, 14 son pagos parciales de inversiones no finalizadas íntegramente y 4 son anticipos.



Por provincias, la mayoría de los pagos se han realizado a agricultores de Huesca, 116 pagos por más de 4,7 millones de euros; 76 a Zaragoza por 2,4 millones y 41 pagos a Teruel por 1,7 millones de euros.



Según informa el Gobierno de Aragón, se han atendido a casi todos los beneficiarios de la convocatoria 2022 que habían solicitado pago hasta junio de 2024, ya que 23 solicitudes no han podido ser atendidas por falta de documentación acreditativa o del requisito de formación necesaria que recogen las bases reguladoras de la subvención.

Las mismas fuentes recuerdan que en noviembre de 2023 se pagó un anticipo por un importe de 439.240 euros a un total de 22 expedientes, por lo que, sumados ambos, se ha abonado el 69 % del importe aprobado en la resolución de la convocatoria del año 2022.