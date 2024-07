El Gobierno de Aragón recogerá gratuitamente la lana de ovino a los ganaderos que lo soliciten

Por

El departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, va a recoger gratuitamente la lana de los ganaderos de ovino, a los que ha enviado más de 2.000 cartas donde se les informa del servicio de apoyo que se ha puesto en marcha.



La campaña actual de esquileo en Aragón ésta siendo complicada, ya que la lana no tiene precio ni mercado y se trata de un importante problema que atraviesan los ganaderos de toda la Comunidad, informa el departamento.



China, el principal importador de lana en Aragón en las últimas campañas, ha dejado de comprar lana, ya que las fibras sintéticas están copando el mercado, recuerda en una nota de prensa.



Cada primavera, el vellón de las ovejas debe ser esquilado, con un coste de 1,20 euros por animal, y que si antaño era un bien estimado, ahora no tiene y no deja rendimiento a los ganaderos.



El almacenamiento de la lana conlleva problemas de ácaros y parásitos (transmisores de enfermedades) que pueden afectar a los animales de la explotación.



Para ello se ha puesto en marcha este servicio para aquellos ganaderos que así lo soliciten y posteriormente se transportará para su posterior gestión como fertilizante.



Los titulares de las explotaciones ovinas en Aragón pueden solicitar la gestión, a través de la centralita de servicio de recogida de cadáveres de Sarga.