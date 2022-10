El Grupo Social ONCE premia la labor de la Fundación Térvalis

Por

La Fundación Tervalis, el programa Objetivo, de Aragón TV, Miguel Tena Taberner, Frutos Secos El Rincón y el Proyecto Respiro de la Comarca de las Cinco Villas recibieron este martes los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Aragón 2022.



Los premios se otorgan a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la administración y programas o trabajos de comunicación que, en opinión del Jurado, se han comprometido a llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la cultura institucional del grupo . Y en concreto, por la promoción en su entorno y en su ámbito territorial de influencia, de la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente.



En la gala, celebrada en CaixaFórum, participaron Patricia Sanz, vicepresidenta del Grupo Social ONCE; Javier Sada, presidente de las Cortes de Aragón; José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón; Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón; y Raquel Pérez, delegada territorial de la ONCE en Aragón, junto a otros representantes políticos y sociales.



El Premio a la Institución, Organización, Entidad, ONG lo recibió la Fundación Tervalis, por promover y gestionar proyectos y actividades destinados a la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión, y hacerlos sostenibles en el tiempo, presentando especial atención a aquellos destinados a la atención de personas con discapacidad e inmigrantes.



El Programa Objetivo, de Aragón TV, fue reconocido en la categoría de medio de comunicación, por su labor continuada de difusión de las necesidades, recursos y entidades del sector, que constituye un gran apoyo para la normalización e inclusión social de quienes lo tienen un poco más difícil.



El galardón que se otorga a la persona física lo recogió Miguel Tena Taberner por su larga trayectoria vinculada a las acciones sociales, así como por su amplio compromiso y dedicación con el movimiento asociativo y con las personas con discapacidad en Caspe y comarca.



En la categoría Empresa el premio fue para Frutos Secos El Rincón, por elaborar anualmente un calendario solidario cuyos beneficios se destinan a una causa social. Este año contaron con la colaboración de P.E.R.A., la asociación de personas con enfermedades raras en Aragón.



El Proyecto Respiro fue reconocido en la categoría Administracion Pública por esta iniciativa, con la que se ofrecen actividades periódicas para niños y niñas con discapacidad intelectual que permiten también a sus familias cuidadoras un tiempo libre.