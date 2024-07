El Hospital Obispo Polanco atiende a 124 personas durante el primer día de la Vaquilla

Por

El Hospital Obispo Polanco de Teruel ha atendido durante el primer día de la Vaquilla a 124 personas en su servicio de urgencias. La mayoría han sido intoxicaciones etílicas y contusiones por caídas, según han informado fuentes del Salud.



Las 124 atenciones se han producido entre las 8 de la mañana del sábado y las 8 horas de este domingo, por lo que fuentes sanitarias han indicado que había sido un sábado y primera noche de Vaquilla relativamente tranquilo tratándose del día de más afluencia.



A lo largo de esas 24 horas llegaron 14 ambulancias al hospital y entre los casos más graves, aunque fueron dados de alta tras estar en observación, se atendieron dos traumatismos por caídas.

Uno de ellos fue una persona que se cayó en la rampa de la estación, se golpeó la cabeza y bajó rodando. Fuentes del hospital indicaron que sufrió un traumatismo craneal, que iba sin documentación pero acudió un familiar. Estuvo en observación y el mismo sábado fue dado de alta. A eso se suma otro traumatismo por una mala caída, si bien fue estabilizado y también recibió el alta.



El resto de atenciones se han prestado en su mayoría a jóvenes, sobre todo por intoxicaciones etílicas.



En el Puesto Médico Avanzado de la estación de autobuses se atendió a un total de 106 personas entre las 20 horas del viernes y las 20 horas del sábado, en su mayoría heridas sin importancia, pequeños traumatismos e intoxicaciones etílicas.



La Policía Local informó por otra parte de que durante la noche del sábado al domingo se recibieron muchos avisos pero ninguno de gravedad, y que todo se había desarrollado dentro de la normalidad de una noche de Vaquilla.



En el Punto Violeta, el sábado se realizó una atención psicológica no relacionada con agresiones sexistas y no se produjo nada más destacable, según informó el Ayuntamiento de Teruel.

En cuanto al servicio de limpieza, la empresa encargada de la recogida, FCC, ha indicado que en la mañana de este domingo se ha retirado la misma cantidad de basura que el año pasado, 24 toneladas, a lo que hay que sumar las 14 toneladas de la jornada anterior.



El sábado, además de limpiar por la mañana la basura de la noche anterior, una brigada de 15 personas volvió a limpiar la plaza del Torico y la del Ayuntamiento tras la puesta del pañuelico. El responsable de FCC indicó que se habrían recogido unas 4 toneladas entre ambos sitios, en su mayor parte en el Torico ya que en el Ayuntamiento no había tanta suciedad al acudir mucha menos gente.