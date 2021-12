El juez rechaza las medidas cautelares que habían pedido los críticos contra la nueva ejecutiva del PAR

El Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza ha desestimado la solicitud de medidas cautelares que habían solicitado los críticos del PAR contra los acuerdos de la convocatoria del XV Congreso del Partido Aragonés y de las listas electorales, así como de la elección de la nueva ejecutiva elegida el pasado 23 de octubre, al entender que la demanda se presentó fuera de los plazos previstos en la legislación, y que previamente tampoco se acudió a los órganos internos de la formación. El secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, aseguró ayer que el partido siempre ha respetado la Justicia y opinó que el auto dictado viene a legitimar el resultado del congreso.

El PAR va a convocar para el viernes una ejecutiva en la que se valorará el auto del juez, en el que se desestima la solicitud de medida cautelar que había pedido el militante crítico Xavier de Pedro, a quien se condena al pago de las costas procesales.

El auto del juez viene a decir que la petición de medidas cautelares no se ajusta a derecho porque su presentación está fuera del plazo que prevé el artículo 40 de la ley 1/2002 reguladora del Derecho de Asociación, que es aplicable a los partidos políticos. De Pedro alegaba la vulneración de normas internas de funcionamiento del partido, y el auto precisa que no se ha impedido al demandante “participar y ejercer sus derechos como afiliado”.

Estatutos

Al no recoger los estatutos ni el reglamento interno del partido un plazo para impugnar las normas que son motivo de la demanda, el juez acude a la ley 1/2002, donde se establece una caducidad de 40 días. Además, el auto señala que el reglamento del PAR prevé cauces para presentar reclamaciones ante la Secretaría General, que en caso de resolución negativa pueden recurrirse ante la Comisión Ejecutiva, pero no consta ninguna más allá de la denuncia al defensor del militante de 7 de septiembre de este año.



“Puesto que el acuerdo que se impugna y del cual traen causa los demás, es de 21 de junio de 2021 y la demanda es de 5 de octubre de 2021, es claro que han transcurrido los 40 días de plazo, incluso respecto de la denuncia ante el defensor del militante”, señala el auto, en el que el juez considera que “para evitar que las medidas cautelares se conviertan en instrumentos de paralización de entidades”, es preciso “entrar a examinar si la acción se ha interpuesto en plazo”. El auto concluye que “no es así, y por ello la medida cautelar se ha de desestimar”.

La solicitud de medidas cautelares se hizo a la vez que la interposición de una demanda de juicio ordinario. Esto último está pendiente de resolver, y el fallo de ahora es sobre las cautelares, desestimándolas. La demanda se presentó pidiendo la nulidad de distintos acuerdos para la convocatoria del congreso, su reglamento y las listas electorales, y fue ampliada con posterioridad para que se anulen también la propia asamblea del congreso celebrado el 23 de octubre, la elección de la nueva comisión ejecutiva y la proclamación de resultados.

El secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, dijo tras conocer el auto que el mismo era “justo” puesto que es “claro” lo que resuelve el juez al desestimar las cautelares y condenar a costas al demandante.

Valoración

Aunque el viernes se reunirá la ejecutiva para valorarlo, Izquierdo consideró ayer que “la valoración es clara, el congreso se ganó, lo ganó Arturo Aliaga de forma absolutamente legítima, lo que hay que pedir a la gente que perdió es que acepte la democracia y acepte la derrota”. El dirigente aragonesista recordó que es la tercera causa que el juez desestima y que eso “viene a legitimar el resultado del congreso”. Pidió a quien presentó la demanda y a quienes le apoyan que miren lo que están haciendo por “el daño que hacen a este partido”.



Lamentó que por la vía judicial estas personas estén “intentando impedir lo que la democracia de este partido de una forma absolutamente legítima ha hecho”, al estar queriendo “ganar en un juzgado lo que no han podido ganar en unas elecciones”, cuando el auto judicial dictado el pasado martes y que se conoció ayer es “clarificador”, apuntó.

Izquierdo reiteró que como secretario general van a seguir siendo “absolutamente respetuosos con las decisiones judiciales”, y que lo que desea es “que la Justicia diga lo que tenga que decir”, aunque consideró que “jamás se debería haber judicializado” por parte de aquellos que “no han sabido encajar la derrota”, y que han acudido a los juzgados con “una intención absolutamente maligna, que no es beneficiar al PAR” sino “destruirlo como partido político, que quizás esa es su verdadera intención”.



El secretario general del PAR añadió que ahora el juez ha desestimado las cautelares y cuando haya un pronunciamiento sobre la demanda el partido seguirá siendo respetuoso. Insistió en pedir a quienes se llaman renovadores que miren lo que están haciendo, porque “quizá el problema no son las ideas, porque la ponencia política se aprobó por unanimidad y los estatutos; quizá el problema sean los sillones, y tal vez algunos hoy estén enfadados porque no ocupan un sillón como lo ocuparon en otras épocas, como el señor De Pedro, Elena Allué u otros más”. Añadió que “aquí se habla de quítate tú para ponerme yo y, pese a quien le pese, la militancia del PAR ha hablado y el resultado, aunque ajustado, es absolutamente contundente”. Les pidió que respeten esa voluntad, trabajen y no perjudiquen más la imagen del partido.