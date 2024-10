El nuevo mapa concesional de transporte acortará en unos 50 minutos los viajes de Teruel a Cuenca y a Reus y estudia una línea de autobús a Tudela

Por

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja en el nuevo mapa concesional de transporte por carretera, cuya configuración definitiva continúa negociándose con las comunidades autónomas, y que en el caso de Aragón permitirá acortar el tiempo de viaje en algunos trayectos. Asi, en la ruta Cuenca-Teruel se reduciría en 51 minutos el viaje y en la Reus-Teruel, en 48 minutos.



Del mismo modo, el Ministerio estudia la creación, en función de la demanda, de nuevas rutas con salida desde Teruel -a Tudela-, Barbastro, Caspe y Zaragoza, ha informado la Delegación del Gobierno en Aragón en una nota de prensa.



El nuevo modelo concesional, que tiene como premisas que ninguna persona pierda sus actuales oportunidades de viaje y ofertar tiempos y precios más competitivos, contempla que el Estado asuma los grandes flujos de transporte por autobús entre comunidades, mientras que las administraciones autonómicas se encargarán de las rutas internas, que son de su competencia, y que, a su vez, permitirán a su vez la interconexión con las líneas estatales.



Por tanto, el Ministerio defiende que no elimina paradas, sino que se complementará con las rutas prestadas por las comunidades autónomas, para lo que articulará por primera vez ayudas a las mismas.



El Ministerio de Transportes pondrá a disposición de las administraciones autonómicas 40 millones de euros, 25 de ellos en subvenciones directas, para que asuman los tráficos de su competencia, que actualmente se vienen prestando a través de concesiones estatales de largo recorrido.



El objetivo de esta reordenación es adaptarse a la demanda actual y hacer más competitivo al transporte en autobús con mejores tiempos de viaje y mejores tarifas, ya que se podrán reducir de media un 20%. Menos tiempo de viaje

En las conexiones de larga distancia con llegada o salida en Aragón se lograrían en algunos casos ahorros de alrededor de dos horas, como en la ruta Zaragoza-Alicante, que pasaría de durar 8.30 horas a 6.21 horas -2.08 menos- o en la de León-Zaragoza, de 7.15 horas a 5.22 horas -1:53 menos-.



Habría también ahorros de tiempo importantes en la ruta Cuenca-Teruel -51 minutos menos de viaje-, Reus-Teruel -48 minutos menos- o Huesca-Lleida -31 minutos menos-.



Además, el nuevo mapa concesional contempla estudiar, en función de la demanda, la creación de nuevas rutas como Teruel-Tudela, Zaragoza-El Prat de Llobregat, Caspe-Valencia y Barbastro-Reus.



La reordenación se centrará especialmente en optimizar las rutas vigentes que desincentivan el uso del autobús por tener un elevado número de paradas intermedias, empujando a los ciudadanos al uso del vehículo particular.



Para esta optimización será imprescindible el acuerdo con la Comunidad Autónoma, con objeto de establecer los mecanismos de coordinación necesarios entre la red autonómica y local. En Aragón, en cerca de un 90% de los casos, se trataría de paradas de uso mayoritariamente autonómico, es decir, aquellas que, según datos de 2019, tuvieron menos de un viajero interautonómico al día, o incluso de carácter absolutamente autonómico, es decir, aquellas que no registraron ningún usuario que se desplazara a otra comunidad en todo el año.



Los tráficos autonómicos son competencia de las comunidades autónomas, si bien este servicio básico ha sido prestado por el Estado en aquellas zonas rurales donde las administraciones autonómicas hasta el momento no han asumido estas conexiones a través de su propio mapa concesional.