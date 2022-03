El nuevo pliego del transporte sanitario, a la espera de la evaluación del acuerdo salarial

La gerente de Urgencias y Emergencias 061 Aragón, Amparo García, explicó este viernes que el nuevo pliego para el servicio de transporte sanitario urgente de la comunidad “verá la luz” cuando se haya revisado y clarificado la repercusión del acuerdo salarial alcanzado por los trabajadores del sector y la patronal. La responsable del 061 no detalló la ubicación de los vehículos de emergencias ni si se transformarán todas las ambulancias convencionales en equipos de Soporte Vital Básico, pero reiteró que se va a garantizar “una buena respuesta a los pacientes en todo el territorio”.

García compareció este viernes en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón para informar sobre el pliego del transporte sanitario urgente a propuesta de la consejera de Sanidad y de los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Partido Popular.

La gerente del 061 reconoció que el coste económico de las reivindicaciones laborales del personal de este servicio no se había contemplado en el pliego -que aseguró que era “un borrador”- porque aún no se había llegado al acuerdo y que hay que revisarlo, si bien señaló el fuerte impacto económico. “Los trabajadores están en su derecho de hacer sus reivindicaciones laborales pero no están en su derecho de comprometer y convertir en rehenes a la administración pública”, matizó García quien defendió que “ningún servicio público puede estar cautivo por terceros con condiciones inabordables”.

Malestar

Ante las críticas de la oposición por la incertidumbre generada por la presentación de los pliegos el 11 de febrero que creó malestar por la supresión ambulancias convencionales en diferentes localidades y las posteriores declaraciones de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, asegurando que el pliego no está redactado aún y que no se pierden servicios, la gerente del 061 subrayó que el modelo en el que se está trabajando busca ser “eficaz, eficiente y sostenible”.

“La asistencia sanitaria no está en riesgo, no se abandona a su suerte a los ciudadanos aragoneses”, aseguró Amparo García.

La gerente del 061 defendió las mejoras que se plantean para el nuevo contrato que contará, dijo, con los mismos recursos, un incremento económico y mayor presencialidad para garantizar “una buena respuesta al paciente”.

En este sentido, García aseguró que aumentar la presencialidad (24 horas con cuatro avisos diarios; 12 horas entre tres y cuatro y 7 horas, entre 0 y 3) contribuye a reducir los tiempos de respuesta y puso algunos ejemplos como que si Mora tiene servicio 24 horas su activación es inmediata y se evita el decalaje de 15 minutos de activación que habría para un servicio de guardia localizada desde Sarrión.

Municipios

Desde la oposición, el diputado de IU, Álvaro Sanz, que había preguntado qué municipios pasan de tener ambulancias convencionales a SVB, mostró su malestar por no haber recibido una respuesta concreta y acusó al Gobierno de “oscurantismo” y seguir “erre que erre” sin concretar cuestiones “sencillas que deberían estar resueltas”.

Sanz defendió que este servicio “debería estar en manos públicas” y quiso saber qué ocurrirá si el nuevo concurso queda desierto.

La portavoz de Sanidad del PP, Ana Marín, señaló que Amparo García había sido la única que había “dicho la verdad” sobre el nuevo pliego para el transporte sanitario urgente de Aragón, en la rueda de prensa en la que detalló que desaparecían las 22 ambulancias convencionales y que los SVB pasaban de 45 a 52 y quiso saber si “como dijo Lambán, ningún pueblo va a perder la ambulancia”, si en vez de 52 SVB van a ser 67.

Marín afirmó que no se van a cumplir los tiempos de actuación y puso el ejemplo de Arcos de las Salinas que está a 35 minutos del vehículo que hay ahora en Sarrión pero que si tuviera que recibir la asistencia desde Mora serían 45 minutos. La diputada del PP advirtió que los helicópteros, que se han plantado como el refuerzo sanitario, necesitan de ambulancias para los traslados.

Sobre la cuantificación por avisos diarios afirmó que le “horroriza” y lamentó que “un aviso en Zaragoza valga más que en un pueblo como Veguillas de la Sierra”.

Susana Gaspar (Cs), lamentó “la situación caótica” que se ha generado con el pliego y “la tomadura de pelo” a los diputados, ya que se debería haber publicado el 1 de marzo y en la comparencia de ayer aún no estaba.

Mejoras laborales

También lamentó las críticas ante las mejoras laborales que han logrado los trabajadores. “Me sorprende y me molesta que un gobierno que se dice socialista y progresista hable del convenio entre los trabajadores y la empresa como inasumible”, indicó Gaspar

Santiago Morón (Vox) lamentó que García no estuviera informando de los pliegos y estuviera diciendo “vaguedades” y aseguró que quedaba claro que había un pliego y por la “contestación del territorio” ahora lo va a corregir.

Entre los grupos que conforman el Gobierno se defendió la necesidad de un servicio de calidad. Esther Peirat (PAR) aseguró que “el territorio no entiende de supresión de recursos porque en salud el tiempo es oro” y defendió que “el pliego debe mejorar respecto al borrador”, con la sustitución de las ambulancias convencionales por SVB.

Isabel Lasobras (CHA), pidió que se acerque el servicio a los habitantes del medio rural y que tengan “una asistencia digna y no se deje a ninguna persona, ni ningún territorio atrás” y que haya diálogo con el territorio. Recordó que el modelo que defiende CHA es el de la internalización pero que esto es “una cuestión de tiempo y voluntad política”.

Itxaso Cabrera (Podemos) también apostó porque el servicio debería ser público y respecto a los pliegos indicó que deberían mejorarse las cuantías presupuestarias.

Olvido Moratinos (PSOE) destacó “la constancia en el trabajo” para la elaboración de este nuevo pliego y el diálogo que ha habido con el territorio. “Se está trabajando mucho con el mundo rural”, aseguró y afirmó que “ha quedado clarísimo que en ningún caso va a haber recortes en el sistema sanitario” y concluyó que Aragón va a tener el “mejor transporte sanitario para el mundo urbano y para el mundo rural”.